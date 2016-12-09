Google, ünlü YouTube-MP3 sitesini arama motorundan tamamen sildi

MP3 formatına dönüştüren youtube-mp3.org adresli web sitesine Teknoloji gündemini yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere geride bıraktığımız eylül ayının sonlarında bir araya gelen dünyaca ünlü müzik şirketleri, YouTube videolarınıdönüştürenadresli web sitesine dava açmışlardı.

YouTube-MP3 üzerinden gerçekleştirilen her ihlal için 150 bin dolar tazminat talep eden Sony Music, Universal Music Group, Capitol Record ve Warner Bros gibi yapımcılar, diğer taraftan platformun da mahkeme kararıyla kalıcı olarak kapatılmasını istediler.

Aylık yaklaşık 60 milyon kullanıcıya sahip youtube-mp3.org’a bir darbe de Google’dan geldi. Arama motoru aldığı radikal bir kararla müzik yapımcılarına destek çıkarak siteye ait tüm bilgileri veritabanından sildi. Şu sıralar site hakkında hiçbir sonuç arama sorgularında yer almıyor. YouTube-MP3 sitesine ise erişimde herhangi bir sorun yok. Elbette benzer hizmeti veren diğer web siteleri ve uygulamalar düşünüldüğünde Google'ın korsan içeriğin önüne geçmesi pek mümkün görünmüyor ancak gözdağı vermek için önemli bir hamle olduğunu söyleyebilmek mümkün.