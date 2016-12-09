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Google, ünlü YouTube-MP3 sitesini arama motorundan tamamen sildi

Müzik şirketlerinin telif hakları gerekçesiyle dava açtıkları, YouTube’daki içeriklerin MP3 formatında indirilmesini sağlayan youtube-mp3.org sitesine bir darbe de Google’dan geldi.
2 yıl
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39
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji gündemini yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere geride bıraktığımız eylül ayının sonlarında bir araya gelen dünyaca ünlü müzik şirketleri, YouTube videolarını MP3 formatına dönüştüren youtube-mp3.org adresli web sitesine dava açmışlardı.
YouTube-MP3 üzerinden gerçekleştirilen her ihlal için 150 bin dolar tazminat talep eden Sony Music, Universal Music Group, Capitol Record ve Warner Bros gibi yapımcılar, diğer taraftan platformun da mahkeme kararıyla kalıcı olarak kapatılmasını istediler.
Aylık yaklaşık 60 milyon kullanıcıya sahip youtube-mp3.org’a bir darbe de Google’dan geldi. Arama motoru aldığı radikal bir kararla müzik yapımcılarına destek çıkarak siteye ait tüm bilgileri veritabanından sildi. Şu sıralar site hakkında hiçbir sonuç arama sorgularında yer almıyor. YouTube-MP3 sitesine ise erişimde herhangi bir sorun yok. Elbette benzer hizmeti veren diğer web siteleri ve uygulamalar düşünüldüğünde Google'ın korsan içeriğin önüne geçmesi pek mümkün görünmüyor ancak gözdağı vermek için önemli bir hamle olduğunu söyleyebilmek mümkün.

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xxxx1 2 yıl en beğenilen
Bir org gider, bir com gelir...
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MustafaC53 2 yıl
Yasakcı zihniyetttt !! Diktatör google !!! (!)
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WaylandIZMIR 2 yıl
Şimdi Google dan aradım ve sonuçlarda ilk sırada çıktı ve girdim.
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Irina Spalko 2 yıl
Zaten 128 kbitte indiriyor o müzikle dinleyeceğime ağzımla ritim yaparım daha iyi
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elonardo 2 yıl
şahsen kayıpsız flac dinlemek varken videodan çevirilmiş mp3'ü tercih etmem.
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XPerience 2 yıl
Bugün kullandım herhangi bir sıkıntı yok 👍🏻
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kucuker34 2 yıl
Tube mate uygulamasını apk olarak indirin sorunsuz mp3 video deneyimini yaşayın
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Celonfix 2 yıl
Googleye kalmadık duckduckgo varken.
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fuujitsu 2 yıl

erişime açık sonuçta.
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lawbreaker 2 yıl
sanki tek arama motoru bunlar, yıllar önce windows da işletim sistemine explorer entegre etmişti, o zamana kadar kullandığım explorerdan vazgeçip firefox kurmuştum makineye
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Acun_Ilıcalı 2 yıl
arama motorundan silsen ne yazar eeeeeeeeeeyyyy gooogıl

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coolfrw1 2 yıl
site indexleniyor. Sıkıntı yok. Kontrol edebilirsiniz.
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