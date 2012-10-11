Google+ uygulaması iOS ve Android için güncellendi

Yeni iOS sürümü ve iPhone 5 ile birlikte üçüncü taraf geliştiricilerin de uyum çalışmaları devam ediyor.





Google yayınladığı duyuruyla Google+ sosyal ağ mobil uygulamasının iOS 6 ve iPhone 5 için geliştirilirken, Android için de yeni eklemeler yapıldığını açıkladı.





Her iki platform için sayfa yöneticilerinin gönderilere yorum yapması ve incelemesi mobil cihazlardan mümkün hale geldi.





Android platformu için yeniden tasarlanmış ana ekran widget'ı, fotoğraflara tek tıklamayla erişim ve Kişi Bul keşif özelliği sunulurken, iOS için ise gönderileri düzenleyebilme, fotoğrafları ruloya kaydedebilme ve iPad üzerinde kişi arayabilme özellikleri eklendi.



















