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Google+ uygulaması iOS ve Android için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iOS sürümü ve iPhone 5 ile birlikte üçüncü taraf geliştiricilerin de uyum çalışmaları devam ediyor. 

Google yayınladığı duyuruyla Google+ sosyal ağ mobil uygulamasının iOS 6 ve iPhone 5 için geliştirilirken, Android için de yeni eklemeler yapıldığını açıkladı.

Her iki platform için sayfa yöneticilerinin gönderilere yorum yapması ve incelemesi mobil cihazlardan mümkün hale geldi.

Android platformu için yeniden tasarlanmış ana ekran widget'ı, fotoğraflara tek tıklamayla erişim ve Kişi Bul keşif özelliği sunulurken, iOS için ise gönderileri düzenleyebilme, fotoğrafları ruloya kaydedebilme ve iPad üzerinde kişi arayabilme özellikleri eklendi.




Google+ uygulaması iOS ve Android için güncellendi
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BERK BEY 7 yıl
Google+ ne sacma biseydir yha
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emmesen 7 yıl BERK BEY
TurboS

Google+ ne sacma biseydir yha

Google'ın yaptığı en gereksiz şey
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Amedra 7 yıl
Keşke bilgisayardaki gibi hareketli gif'leri de görebilsek, anca indirmek gerekiyor yoksa hiç bir türlü ben beceremedim.
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