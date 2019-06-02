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Google uygulamasına AR hayvan modelleri eklendi

Google I/O 2019 etkinliğinde duyurulan artırılmış gerçeklik aramaları Google uygulamasındaki yerini aldı. Kaplan, panda vb. hayvanları gerçek dünyaya getirebiliyorsunuz.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google uygulamasına AR hayvan modelleri eklendi
Tam Boyutta Gör
Google’ın geçtiğimiz ay gerçekleşen I/O 2019 geliştirici konferansında birçok duyuru yapıldı. Bu duyurular arasında dikkat çekenlerden biri üç boyutlu arama sonuçları özelliğiydi. An itibariyle bu özelliği hayvanlar için deneyebiliyorsunuz. Üç boyutlu hayvan modelleri artırılmış gerçeklik ile evinize geliyor.

AR destekli telefonlarda kullanılabilir

Yeni özellikten maalesef herkes yararlanamıyor. Öncelikle artırılmış gerçeklik özelliği bulunan bir telefona sahip olmanız gerekiyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da cihazınız ARCore destekleyen telefonlar listesinde yer alıyorsa büyük ihtimalle bu özelliği kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Google arama uygulaması içerisinden keçi, fener balığı, ayı, imparator penguen, aslan, kaplan gibi aramalar yapmak.

Sonuçlar içerisinde hayvanların üç boyutlu modellerini içeren bir arama kartı göreceksiniz. İsterseniz kameranızı açarak hayvanları artırılmış gerçeklik ile inceleyebilirsiniz. Her hayvanın boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca farklı sesler ve animasyonlar da mevcut.

Ayrıca Bkz. "iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi"

9to5Google’ın ulaştığı bilgilere göre NASA, Samsung ve Volvo gibi firmalarla üç boyutlu modellemeler için çalışmalar yürütülüyor. Kısacası yakın zamanda Google arama sonuçlarında birçok üç boyutlu model görme şansı yakalayacağız. Yeni özelliği aşağıdaki Twitter paylaşımları üzerinden inceleyebilirsiniz.


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serafon 1 hf.
Google vb haberleri görünce artık çok daha taraflı, bir yerlere çalışan, dar bir firma canlanıyor gözümde. Eskiden de biliyorduk ama son olaylar canlı görmemize neden oldu.
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gun 1 hf.
Çocukları eğlendirmek için birebir. Onun dışında bazı şeylerin gerçek boyutunu anlamak içinde işe yarayabilir.
Son olarak binalarıda eklerlerse çok güzel olur.
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