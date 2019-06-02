Google uygulamasına AR hayvan modelleri eklendi

Google’ın geçtiğimiz ay gerçekleşen I/O 2019 geliştirici konferansında birçok duyuru yapıldı. Bu duyurular arasında dikkat çekenlerden biri üç boyutlu arama sonuçları özelliğiydi. An itibariyle bu özelliği hayvanlar için deneyebiliyorsunuz. Üç boyutlu hayvan modelleri artırılmış gerçeklik ile evinize geliyor.

AR destekli telefonlarda kullanılabilir

Yeni özellikten maalesef herkes yararlanamıyor. Öncelikle artırılmış gerçeklik özelliği bulunan bir telefona sahip olmanız gerekiyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da cihazınız ARCore destekleyen telefonlar listesinde yer alıyorsa büyük ihtimalle bu özelliği kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Google arama uygulaması içerisinden keçi, fener balığı, ayı, imparator penguen, aslan, kaplan gibi aramalar yapmak.

Sonuçlar içerisinde hayvanların üç boyutlu modellerini içeren bir arama kartı göreceksiniz. İsterseniz kameranızı açarak hayvanları artırılmış gerçeklik ile inceleyebilirsiniz. Her hayvanın boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca farklı sesler ve animasyonlar da mevcut.

Ayrıca Bkz.

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9to5Google’ın ulaştığı bilgilere göre NASA, Samsung ve Volvo gibi firmalarla üç boyutlu modellemeler için çalışmalar yürütülüyor. Kısacası yakın zamanda Google arama sonuçlarında birçok üç boyutlu model görme şansı yakalayacağız. Yeni özelliği aşağıdaki Twitter paylaşımları üzerinden inceleyebilirsiniz.