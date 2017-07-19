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Google uygulamasına Facebook benzeri haber akışı geldi

Google uygulamasının Android ve iOS sürümlerine, kullanıcıların ilgi alanına yönelik içerik gösterebilen bir haber akışı eklendi. İşte Facebook'un haber kaynağına benzeyen yeniliğin tüm detayları...
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, iOS ve Android cihazlardaki ana arama uygulamasını, Facebook benzeri bir haber akışı ekleyerek güncelledi. Google uygulaması, artık kullanıcıların ilgi duyduğu en son haberleri, hava durumunu ve maç skorlarını sunabilecek.
Google uygulamasının yeni haber akışı ilk olarak Aralık 2016'da Android kullanıcıları için "önizleme olarak" tanıtılmıştı. Şirket artık makine öğrenme algoritmalarını daha ileri düzeyde geliştirdiğini ve böylece haber akışının sürekli olarak kullanıcılara ilgi çekici içerik gösterebileceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Çinli kadın üzerine sarılı 102 iPhone'la yakalandı"
Arama devi konuyla ilgili açıklamasında "Önemli spor olayları, haberler, ilgi çekici videolar ve müzikler gibi pek çok konuda kartlar göreceksiniz. Artık akışınız yalnızca Google ile olan etkileşiminize dayalı değil, aynı zamanda bölgenizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki trendleri de göz önünde bulunduruyor. Telefonunuzdaki Google uygulamasını ne kadar çok kullanırsanız haber akışınız o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

İlgi alanına yönelik içerik gösterilecek

Google uygulamasının akışı da, kişilerin kullanma biçimine bağlı olarak değişmeye devam edecek. Örneğin, bir kullanıcı fotoğrafçılıkla ilgileniyorsa ve her zaman o konuyla alakalı şeyler aratmışsa Google akışı fotoğrafçılıkla ilgili haber ve makaleler gösterecek. Uygulama, kullanıcının arama geçmişini temel alarak bunu yapabiliyor.
Buradaki en önemli şey, kullanıcıların akışta gördüklerini kontrol etmeleri. Kendileriyle alakasız bir içerik gördükleri anda basit bir dokunuşla ilgili kartı akıştan çıkarabilirler. Google'ın ana uygulamasındaki yeni haber akışı, ABD'deki iOS ve Android cihaz sahipleri tarafından kullanılabiliyor. Özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

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system electronıc 1 yıl
Çok iyi oldu bu olay
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DH Misafiri 1 yıl
mükemmel bir haber. Google bilginin merkezidir Haber ve arama seçeneklerini geliştirdikçe daha iyi olacaktır.
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Pi 1 yıl
Hayret birsey yahu. Hadi bir halt ettiniz niye secenek koyuyorsunuz??? İstemiyorum ben haber maber
Su linkler olmasa biliyorum ben yapacagimi
Kafasina gore herşeyi yapıyor adamlar
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sennaserdar 1 yıl
Önce ABD sonra diğer ülkeler deyip Assistant gibi sallarlar yine. Onlarca kişiselleştirilebilir haber uygulaması varken şu özellik çok umrumuzdaymış gibi bir de arka plana atıyorlar dünyanın kalanını. Fransızca destekliyor, Almanca destekliyor, Arapça destekliyor derken 2 yıl geçer aradan yine apk indir, dil değiştir muhabbeti başlar.
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kadirirdem 1 yıl
Bugün fark ettim güzel olmuş bence ,boş sekme geliyordu.
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