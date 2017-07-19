Google uygulamasına Facebook benzeri haber akışı geldi

Google, iOS ve Android cihazlardaki ana arama uygulamasını, Facebook benzeri bir haber akışı ekleyerek güncelledi. Google uygulaması, artık kullanıcıların ilgi duyduğu en son haberleri, hava durumunu ve maç skorlarını sunabilecek.

Google uygulamasının yeni haber akışı ilk olarak Aralık 2016'da Android kullanıcıları için "önizleme olarak" tanıtılmıştı. Şirket artık makine öğrenme algoritmalarını daha ileri düzeyde geliştirdiğini ve böylece haber akışının sürekli olarak kullanıcılara ilgi çekici içerik gösterebileceğini söylüyor.

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Arama devi konuyla ilgili açıklamasında "Önemli spor olayları, haberler, ilgi çekici videolar ve müzikler gibi pek çok konuda kartlar göreceksiniz. Artık akışınız yalnızca Google ile olan etkileşiminize dayalı değil, aynı zamanda bölgenizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki trendleri de göz önünde bulunduruyor. Telefonunuzdaki Google uygulamasını ne kadar çok kullanırsanız haber akışınız o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

İlgi alanına yönelik içerik gösterilecek

Google uygulamasının akışı da, kişilerin kullanma biçimine bağlı olarak değişmeye devam edecek. Örneğin, bir kullanıcı fotoğrafçılıkla ilgileniyorsa ve her zaman o konuyla alakalı şeyler aratmışsa Google akışı fotoğrafçılıkla ilgili haber ve makaleler gösterecek. Uygulama, kullanıcının arama geçmişini temel alarak bunu yapabiliyor.

akışta gördüklerini kontrol etmeleri. Kendileriyle alakasız bir içerik gördükleri anda basit bir dokunuşla ilgili kartı akıştan çıkarabilirler. Google'ın diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor. Buradaki en önemli şey, kullanıcılarınkontrol etmeleri. Kendileriylegördükleri anda basit bir dokunuşla ilgili kartı akıştan çıkarabilirler. Google'ın ana uygulamasındaki yeni haber akışı, ABD'deki iOS ve Android cihaz sahipleri tarafından kullanılabiliyor. Özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içindede gelmesi bekleniyor.