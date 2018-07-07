Google ve Facebook telekomünikasyon firması gibi muamele görebilir

ABD’li teknoloji firmalarının global çapta büyüyen ağırlıklarına karşı ülkelerin hamleleri de farklılaşmaya başladı. Avrupa’da pek çok tekelleşme ve gizlilik davasına maruz kalan teknoloji devleri şimdi farklı bir muameleye tabi tutulabilir.

Farklı muamele

Almanya Federal Ağ Ajansı teknoloji devlerinin hizmetlerinin telekomünikasyon firması gibi muamele görmesi ve bununla ilgili düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini ifade ediyor.

Ajans Gmail başta olmak üzere Facebook, WhatsApp gibi hizmetler ile geleneksel telekomünikasyon hizmetlerinin artık birbirinden ayırt edilemeyecek hale geldiğini, bu bakımdan teknoloji devlerinin düzenleme dışı tutulmasının çifte standart olduğunu dile getiriyor.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi Mi Max 3 canlı görselleri sızdırıldı"

Teknoloji firmalarının telekom firmaları gibi düzenlemelere tabi tutulması devlete karşı daha fazla şeffaf olmasını gerektirecek. Örneğin uçtan uca şifrelemelerde kullanıcının sohbetlerini gerektiği zamanda yetkili birimler ile paylaşması gerekebilir. Bu da kullanıcı tabanı kaybetmesine yol açacaktır.

Diğer taraftan Ajans yerel firmalara da daha fazla hareket alanı açacağını düşünüyor. Global devlerle aynı düzenlemelere tabi olacak Avrupalı teknoloji firmaları bu sayede eşit bir rekabet alanı bulabilecek. Geçtiğimiz yıl da Gmail servisinin telekom hizmeti olarak kayıt olmasını isteyen bir dava açılmıştı.

Ajansın açıklamaları şimdilik tavsiye niteliğinde ve hukuki bir değeri yok. Bununla birlikte daha agresif baskılar yetkili mercileri de harekete geçirebilir.