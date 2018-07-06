Xiaomi Mi Max 3 canlı görselleri sızdırıldı

Xiaomi’nin büyük boyutuyla ilgi gören akıllı telefon serisi Mi Max üçüncü nesli ile kısa bir süre sonra bizlerle olacak. Xiaomi Mi Max 3 modeli ile ilgili görseller de gelmeye başladı.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri

Görseller telefonun arka kapağını yansıtıyor. 6.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı bilinen telefonun arka kapağından bu anlaşılıyor. Kapağın içerisinde 5400mAh kapasiteli bir batarya yer alacak.

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Arka kısımda çift kamera ve parmak izi okuyucu dikkat çekerken kapağın yine alüminyum alaşımdan olduğu tahmin ediliyor. Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan telefonun Snapdragon 710 versiyonu olacağı da gündeme gelmişti.

Büyük ekranda çoklu ortam tüketimini seven kullanıcılara hitap eden Xiaomi Mi Max 3, donanımı ile sınıfında yine çok beğenilecektir. Huawei Honor Note 10 ile rekabet edeceği tahmin edilen Xiaomi Mi Max 3 önümüzdeki günlerde sahneye çıkacak.