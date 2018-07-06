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Xiaomi Mi Max 3 canlı görselleri sızdırıldı

Büyük ekran seven tüketiciler için yeni bir oyuncu daha hazırlık yapıyor. Xiaomi Mi Max 3 kısa süre içerisinde sahneye çıkacak. Xiaomi Mi Max 3 özellikleri haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Max 3 canlı görselleri sızdırıldı

Xiaomi’nin büyük boyutuyla ilgi gören akıllı telefon serisi Mi Max üçüncü nesli ile kısa bir süre sonra bizlerle olacak. Xiaomi Mi Max 3 modeli ile ilgili görseller de gelmeye başladı.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri

Görseller telefonun arka kapağını yansıtıyor. 6.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı bilinen telefonun arka kapağından bu anlaşılıyor. Kapağın içerisinde 5400mAh kapasiteli bir batarya yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Honor Note 10 için 6000mAh batarya iddiası"

Arka kısımda çift kamera ve parmak izi okuyucu dikkat çekerken kapağın yine alüminyum alaşımdan olduğu tahmin ediliyor. Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan telefonun Snapdragon 710 versiyonu olacağı da gündeme gelmişti.

Büyük ekranda çoklu ortam tüketimini seven kullanıcılara hitap eden Xiaomi Mi Max 3, donanımı ile sınıfında yine çok beğenilecektir. Huawei Honor Note 10 ile rekabet edeceği tahmin edilen Xiaomi Mi Max 3 önümüzdeki günlerde sahneye çıkacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Max-3-live-pictures_id106345 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kuzgun_ 10 ay
6.9' çok büyük, nokia 1520 kullanmıştım 6inç o bile baya büyüktü..
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a_y_k_u_t 10 ay
Kamera paketi bütün olarak dursun yine ama iphone özentisi olmasın. Mesela nokia telefonlarda (özellikle nokia 6 2018 ve nokia 8) ortada ve dikey şekilde kamera ve flaş konumlandırması çok güzel ve nazik duruyor.
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mlhkhy 10 ay
Şu iPhone x tarzı kamera görüntüsü neyin özentisidir. Eski Xiaomi mi modellerde Lg ve Samsung dan bile daha kibar kameraları vardı. Şahlanıyor giderken Çinli olduğunu hatırladılar herhalde.
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Kefelon 10 ay mlhkhy
Eskiden bende öyle düşünürdüm ama kamera paketinin bir bütün gibi bir arada durup başka yer kaplamaması çok güzel bir şey bence. Sonra o flaş ışığını nereye koyacağını şaşırıyordu firmalar.
Apple'ın son zamanlarda iyi yaptığı tek tasarımsal geliştirmenin bu olması ise ayrı konu
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