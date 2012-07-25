Google ve Facebook'un lobi harcamaları yılın ikinci çeyreğinde arttı

Teknoloji devlerinin suçlamalar, davalar ve yeni teknolojilerin kabulü için hükümet birimleri nezdinde lobi faaliyetleri yapması gerekiyor ve her yıl önemli bir bütçe lobi için ayrılıyor.





Lobi harcamalarında en büyük artış Google ve Facebook'ta yaşandı. Google lobi harcamalarını yıl bazında yüzde 90, Facebook da yüzde 200 artırdı.





Google, yılın ikinci çeyreğinde gerek patent davaları, gerek anti-tekel soruşturmaları ve gerekse insansız arabanın trafiğe çıkış onayı için Kongre, Federal İletişim Komisyonu, Federal Ticaret Komisyonu, Ulaşım Departmanı gibi kurumlardaki lobi faaliyetleri için 3.92 milyon dolar harcadı.





Facebook ise yılın ilk yarısında 1.35 milyon dolar seviyesini geçti. İkinci çeyrekte ise 960 000$ lobi harcaması yapıldı.





Lobi faaliyetleri operatörler için daha fazla maliyetli oluyor. Örneğin Verizon ikinci çeyrekte 3.94 milyon dolar lobi harcaması yaptı.





Microsoft, IBM ve Oracle ise oldukça gerilerde. Apple, ikinci çeyrekte 470 000$ harcama yaptı.





Lobi harcamalarının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor.