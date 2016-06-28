Google ve General Mobile, zengin iletişim hizmetlerini (RCS) kullanmaya başlıyor

Hücresel iletişim standartlarının belirleyicisi olan GSMA tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan ve SMS platformunu bir adım ileriye taşımayı amaçlayan zengin iletişim hizmetleri – RCS, şimdi Google tarafından da kullanılmaya başlanıyor.

RCS hizmeti, bildiğimiz SMS ve MMS hizmetlerinin üzerine daha fazla özellik ekleyerek, hali hazırdaki mesajlaşma yazılımlarından geri kalmamasını amaçlıyor. Bu özellikler arasında bağımsız mesajlaşma, bire bir sohbet, grup sohbeti, içerik paylaşımı, dosya transferi, sesli mesaj, video mesajı, ağ destekli kara liste, konum paylaşımı gibi pek çok ayrıntı yer alıyor. Avantajı ise marka veya platforma özgü olmaması ve bu sayede yaygın olarak kullanılabilmesi.

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RCS hizmeti, 2012 yılında pilot olarak uygulanmaya başlamıştı. Hali hazırda 35 ülkede Turkcell dahil 48 operatör tarafından 156 cihaz üzerinde RCS hizmeti kullanılıyor ve farklı isimler almış durumda. MWC 2016 Şangay fuarında, Google bu hizmeti kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Google, RCS hizmetini ilk olarak General Mobile akıllı telefonlarında kullanmayı planlıyor. Firmanın General Mobile 4G, 5 Plus gibi pek çok akıllı telefonunda, RSC hizmetlerini tecrübe etme şansı yakalanacak. RCS hizmeti şimdiye kadar pek çok akıllı telefonda ön yüklü olarak kullanıma sunulmuş durumda. Mevcut olmayanların ise Android ve iOS istemcilerini indirerek cihazlarına kurmaları yeterli oluyor.