Google ve HTC, AMOLED'den vazgeçmek zorunda mı kalıyor ?

Saatler önce yayınladığımız HTC Vision haberinde sizlere HTC'nin Vision'da Samsung'un Super AMOLED ekranlarını kullanabileceğini aktarmıştık. Ancak görünen o ki HTC; Desire, Nexus One gibi AMOLED'li telefonlarında LCD'e dönüş yapmak zorunda kalabilir.

Korea Herald gazetesinde yayınlanan habere göre gelecek sene 5,5.nesil AMOLED üretimine yeni tesisiyle başlayacak olan Samsung, HTC ve Google'a yeterli AMOLED ekran sağlayamıyor; bu sorun da her iki firmanın zorunlu olarak farklı görüntüleme teknolojilerine yönelmesine neden oluyor. Basın sözcüleri tarafından AMOLED üretiminde tam kapasite çalıştığı açıklanan Samsung'un AMOLED sıkıntısı yaşamasına firmanın akıllı telefonu Galaxy S'nin neden olduğu düşünülüyor.

Peki HTC ve Google ne yapacak ? Bu sorunun cevabını da veren Korea Herald, Temmuz sonrası üretilecek Nexus One'larda Sony imzasını taşıyan Super TFT LCD'lerin kullanılacığını belirtiyor. HTC cephesinden gelen resmi bilgide Korea Herald'ın haberini kısmen doğruluyor. Android Community sitesinin HTC'den aldığı bilgiye göre HTC, Samsung'un AMOLED ekranlarını kullanmaya devam etmeyi planlıyor ancak aynı zamanda AMOLED ekranlardan görülebilir bir farkı bulunmadığını düşündükleri Sony'nin Super TFT LCD'lerini de akıllı telefonlarında kullanacak.