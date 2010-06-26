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Google ve HTC, AMOLED'den vazgeçmek zorunda mı kalıyor ?

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Saatler önce yayınladığımız HTC Vision haberinde sizlere HTC'nin Vision'da Samsung'un Super AMOLED ekranlarını kullanabileceğini aktarmıştık. Ancak görünen o ki HTC; Desire, Nexus One gibi AMOLED'li telefonlarında LCD'e dönüş yapmak zorunda kalabilir.

Korea Herald gazetesinde yayınlanan habere göre gelecek sene 5,5.nesil AMOLED üretimine yeni tesisiyle başlayacak olan Samsung, HTC ve Google'a yeterli AMOLED ekran sağlayamıyor; bu sorun da her iki firmanın zorunlu olarak farklı görüntüleme teknolojilerine yönelmesine neden oluyor. Basın sözcüleri tarafından AMOLED üretiminde tam kapasite çalıştığı açıklanan Samsung'un AMOLED sıkıntısı yaşamasına firmanın akıllı telefonu Galaxy S'nin neden olduğu düşünülüyor.

Peki HTC ve Google ne yapacak ? Bu sorunun cevabını da veren Korea Herald, Temmuz sonrası üretilecek Nexus One'larda Sony imzasını taşıyan Super TFT LCD'lerin kullanılacığını belirtiyor. HTC cephesinden gelen resmi bilgide Korea Herald'ın haberini kısmen doğruluyor. Android Community sitesinin HTC'den aldığı bilgiye göre HTC, Samsung'un AMOLED ekranlarını kullanmaya devam etmeyi planlıyor ancak aynı zamanda AMOLED ekranlardan görülebilir bir farkı bulunmadığını düşündükleri Sony'nin Super TFT LCD'lerini de akıllı telefonlarında kullanacak.


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cssbaycelebi 7 yıl
adamlar mal yetiştiremiyor
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Batuist 8 yıl
bu kötü bir haber.. görüntü kalitesinde olmasada ekran inceliği, daha düşük güç tüketimi çok yüksek kontrat oranları ve benzeri konularda ister istemez diğer ekranlar geri kalacaktır..
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mobylette 8 yıl
tft bitti super tft çıktı. super amoledden aşağı değiliz havası verilmeye çalışılmış sanki ama, hadi bakalım.
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cssbaycelebi 8 yıl
adamlar mal yetiştiremiyor.
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bizimdenizci 8 yıl
bunun sonucunda daha ii bir ekran ortaya çıkar belki,
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mk2kill 8 yıl
"ancak aynı zamanda AMOLED ekranlardan görülebilir bir farkı bulunmadığını düşündükleri Sony'nin Super TFT LCD'lerini de akıllı telefonlarında kullanacak" . Guc tuketimi icin de aynı yorumu yapmak mumkun muj ??? Yani bir baska deyisle bundaki sonraki Nexus one lar daha az pil omru mu sunacak??
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sahafiec 8 yıl
...
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kadirt 8 yıl
Adamlar mal yetiştiremiyor.
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venom88 8 yıl
Tabiki her firma kendini düşüneçektir bundan doğal bişey yoktur :)
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hikmetg 8 yıl
Aynen öyle. Kendine saklamış aklınca. LED TV 'lerde de aynısını yaptı. Bu samsung son zamanlarda benim tepkimi çekmeye başladı. Ama adamlar çalışıyor teknoloji üretiyorlar. Ne yapsalar biraz da hakları.
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Hobar 8 yıl
samsung amoledleri kendine saklamış
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Emre Kocakaya 8 yıl
Samsung amaoled ekranları kendi kullanıp biraz daha öne çıkmayı planlıyor olabilirmi acaba
.
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