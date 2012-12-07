Google ve LG beklentilerin de üzerinde Nexus 4 talebi alıyor





Google'ın Nexus serisi referans Android cihazları arasına kısa süre önce eklediği Nexus 4 akıllı telefon modeli, hem Google Play mağazasında hem de perakende kanallarında satışa başlamıştı. Zaman zaman bazı bölgelerde stok sıkıntısı yaşayan Nexus 4 modelinin LG'nin farklı fiyatlandırması nedeniyle eleştiriye uğradığı da olmuştu. Ancak gelen haberler modelin aşırı bir talep aldığını gösteriyor.





CNET İngiltere, ülkedeki stok sıkıntısı ve talep seviyesi gibi konularda LG İngiltere mobil bölümü başkanı Andy Coughlin'den bazı bilgiler elde ettiğini belirtiyor.





Coughlin, modelin oldukça fazla popüler olduğunu ve dağıtım kanallarının büyük bir taleple karşılaştığını bu nedenle stok sıkıntıları yaşandığını ifade ediyor. Nexus 4'ün dağıtım kanallarına stok paylaşımı, kanalların beklentisine göre yapıldığı için, LG'den kaynaklanan bir durum yok. Google, talebin büyük olacağını tahmin etmediği için LG'den sipariş ettiği ilk parti modelleri düşük oldu. Ancak firma Google ile stok artırımı için sıkı bir işbirliği halinde.





Nexus 4 ile ilgili diğer bir eleştiri konusu ise Play mağazasında farklı, perakende kanallarında farklı fiyatların ortaya çıkmasıydı. İngiltere'de Nexus 4, Play mağazası üzerinde 329 pound fiyat etiketine sahipken, Three operatörü 400 pound ile satışa başladı. Coughlin, bu konunun tamamen dağıtım kanallarının kararı ile ilgili olduğunu belirtiyor.





Ülkede devam eden stok sıkıntısının ne zaman sona ereceği konusunda ise Coughlin net bir bilgi veremiyor.





Ancak analiz uzmanları Nexus 4'ün beklenmedik başarısının, Google'ın için çok önemli olduğunu ve sonraki Nexus stratejilerine de yön vereceğini dile getiriyor.

http://crave.cnet.co.uk/mobiles/nexus-4-stock-shortage-down-to-huge-demand-lg-explains-50009924/