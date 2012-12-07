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Google ve LG beklentilerin de üzerinde Nexus 4 talebi alıyor

6 yıl
974
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Nexus serisi referans Android cihazları arasına kısa süre önce eklediği Nexus 4 akıllı telefon modeli, hem Google Play mağazasında hem de perakende kanallarında satışa başlamıştı. Zaman zaman bazı bölgelerde stok sıkıntısı yaşayan Nexus 4 modelinin LG'nin farklı fiyatlandırması nedeniyle eleştiriye uğradığı da olmuştu. Ancak gelen haberler modelin aşırı bir talep aldığını gösteriyor.

CNET İngiltere, ülkedeki stok sıkıntısı ve talep seviyesi gibi konularda LG İngiltere mobil bölümü başkanı Andy Coughlin'den bazı bilgiler elde ettiğini belirtiyor.

Coughlin, modelin oldukça fazla popüler olduğunu ve dağıtım kanallarının büyük bir taleple karşılaştığını bu nedenle stok sıkıntıları yaşandığını ifade ediyor. Nexus 4'ün dağıtım kanallarına stok paylaşımı, kanalların beklentisine göre yapıldığı için, LG'den kaynaklanan bir durum yok. Google, talebin büyük olacağını tahmin etmediği için LG'den sipariş ettiği ilk parti modelleri düşük oldu. Ancak firma Google ile stok artırımı için sıkı bir işbirliği halinde.

Nexus 4 ile ilgili diğer bir eleştiri konusu ise Play mağazasında farklı, perakende kanallarında farklı fiyatların ortaya çıkmasıydı. İngiltere'de Nexus 4, Play mağazası üzerinde 329 pound fiyat etiketine sahipken, Three operatörü 400 pound ile satışa başladı. Coughlin, bu konunun tamamen dağıtım kanallarının kararı ile ilgili olduğunu belirtiyor.

Ülkede devam eden stok sıkıntısının ne zaman sona ereceği konusunda ise Coughlin net bir bilgi veremiyor. 

Ancak analiz uzmanları Nexus 4'ün beklenmedik başarısının, Google'ın için çok önemli olduğunu ve sonraki Nexus stratejilerine de yön vereceğini dile getiriyor. 

http://crave.cnet.co.uk/mobiles/nexus-4-stock-shortage-down-to-huge-demand-lg-explains-50009924/ Yorum Yaz
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hollowman_ 6 yıl en beğenilen
Olsun o kadar talep tabiki, sonuçta;
- en hızlı telefon (S4 krait 4 çekirdek işlemci, 2 GB ram)
- en iyi grafik işlemcili telefon (adreno 320)
- en güncel telefon (malum safkan gugıl telefonu)
- en kalite malzemenin kullanıldığı telefon
- en yağuşuklu telefon (genel ve şahsi kanaatimce)
- segmentine göre fiyatı en uygun telefon
gelmesini bekliyoruz artık :)
Olsun o kadar talep tabiki, sonuçta;- en hızlı telefon (S4 krait 4 çekirdek işlemci, 2 GB ram)- en iyi grafik işlemcili telefon (adreno 320)- en g...
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mansurmarsak 6 yıl
O fiyata Türkiye ye gelseydi o zaman yoğun talep neymiş görürlerdi :D
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xxxx1 6 yıl
bkadem

hollowman_Olsun o kadar talep tabiki, sonuçta;- en hızlı telefon (S4 krait 4 çekirdek işlemci, 2 GB ram)- en iyi grafik işlemcili telefon (adreno 320)- en güncel telefon (malum safkan gugıl telefonu) - en kalite malzemenin kullanıldığı telefon- en yağuşuklu telefon (genel ve şahsi kanaatimce)- segmentine göre fiyatı en uygun telefongelmesini bekliyoruz artık :)
Telefonun artılarını yazmışsınız ama eksilerini yazmamışsınız:- Kamera performansı berbat ( özellikle de gece çekimleri)- Tasarım kötü. Ekranın üstünde ve altında Iphone gibi gereksiz boşluklar var.- Ortalama ses kalitesi


kime göre neye göre cihazın kamerası kötü?..cihazın içinde Sony sensörü var ve hiçte kötü bir kamerası yok...

tasarım keza yine neye göre kötü?..cihazın işçiliği,kullanılan malzeme en üst derecede tutulmuş,cam ıps ekranla buluşmuş( son derece kaliteli bir ekran türüdür) gorillaglss.2 kaplanmış daha ne olacaktı...

gereksiz boşluklar dedğin yerde bir sürü bağlantı konnektörü,antenler,wirales vs.gizlenmiş...heralde LG,Google mühendisleri senin kadar düşünebilir gereksiz boşluklar bırakmamak için...yani nekadar çamura atarsanız atın maldan anlayan adamların cihazıdır bu cihaz,değerini yitirmez altın misali...istediğiniz kadar homurdanın...
bkademhollowman_Olsun o kadar talep tabiki, sonuçta;- en hızlı telefon (S4 krait 4 çekirdek işlemci, 2 GB ram)- en iyi grafik i...
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TearsForFears 6 yıl
Donanım olarak çok iyi fakat donanımını yansıtabilecek mi? Bunun için inceleme videolarına bakmak lazım.Her ne kadar dört dörtlük bir telefon gibi gözüksede en basitinden hafıza kartı takılamıyor ve 8/16 gb hafıza ile geliyor.32 gb seçeneği hakkında bilgim yok.Ama olması şart.Ufak tefek eksikleri var.Ekranı Güneş ışığında iyi değil diyorlar.Ses ve kamera kalitesinin nasıl olacağını bilmiyoruz.Benchmark Pi'de s3 , one x , 4x varken sonuncu oluyor.Linpack testinde note 2 ile aynı skoru alıyor.AnTuTu'da birinci , Quadrant testinde sonuncu oluyor.GLBenchmark 2.5 Egypt (1080p offscreen)testte İphone 5 ile aynı skoru alıyor.SunSpider ve Vellamo testlerinde sonuncu oluyor.Kısaca testlerde çok dengesiz.Birisinde iyi veya ortalardayken diğerinde sonuncu oluyor.
Donanimhaber incelemesini beklemek lazım.İnşaAllah sıradan bir inceleme olmaz.İphone 5'e 1 saat inceleme yapılıyorsa Nexus 4'e de aynı inceleme yapılmalı üvey evlat muamelesi yapılmamalıdır.
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ufo 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Donanım olarak çok iyi fakat donanımını yansıtabilecek mi? Bunun için inceleme videolarına bakmak lazım.Her ne kadar dört dörtlük bir telefon gibi gözüksede en basitinden hafıza kartı takılamıyor ve 8/16 gb hafıza ile geliyor.32 gb seçeneği hakkında bilgim yok.Ama olması şart.Ufak tefek eksikleri var.Ekranı Güneş ışığında iyi değil diyorlar.Ses ve kamera kalitesinin nasıl olacağını bilmiyoruz.Benchmark Pi'de s3 , one x , 4x varken sonuncu oluyor.Linpack testinde note 2 ile aynı skoru alıyor.AnTuTu'da birinci , Quadrant testinde sonuncu oluyor.GLBenchmark 2.5 Egypt (1080p offscreen)testte İphone 5 ile aynı skoru alıyor.SunSpider ve Vellamo testlerinde sonuncu oluyor.Kısaca testlerde çok dengesiz.Birisinde iyi veya ortalardayken diğerinde sonuncu oluyor.


gsmarena'nın testinden bahsediyorsun sanırım.

Ses/konuşma olayı iyi, tipi güzel demişler. Kamera çok kötü video performansı tam rezalet (örnekleri var orda). Akıllı arama gibi artık kalıplaşmış kolaylıklar nedense yok.

Netice: 350$'a böyle alet yok diyorlar. Bizde 1400 isterlerse cevabımız "1400'e daha iyisi var" olacaktır.
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aoguz 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Donanım olarak çok iyi fakat donanımını yansıtabilecek mi? Bunun için inceleme videolarına bakmak lazım.Her ne kadar dört dörtlük bir telefon gibi gözüksede en basitinden hafıza kartı takılamıyor ve 8/16 gb hafıza ile geliyor.32 gb seçeneği hakkında bilgim yok.Ama olması şart.Ufak tefek eksikleri var.Ekranı Güneş ışığında iyi değil diyorlar.Ses ve kamera kalitesinin nasıl olacağını bilmiyoruz.Benchmark Pi'de s3 , one x , 4x varken sonuncu oluyor.Linpack testinde note 2 ile aynı skoru alıyor.AnTuTu'da birinci , Quadrant testinde sonuncu oluyor.GLBenchmark 2.5 Egypt (1080p offscreen)testte İphone 5 ile aynı skoru alıyor.SunSpider ve Vellamo testlerinde sonuncu oluyor.Kısaca testlerde çok dengesiz.Birisinde iyi veya ortalardayken diğerinde sonuncu oluyor.
Donanimhaber incelemesini beklemek lazım.İnşaAllah sıradan bir inceleme olmaz.İphone 5'e 1 saat inceleme yapılıyorsa Nexus 4'e de aynı inceleme yapılmalı üvey evlat muamelesi yapılmamalıdır.

Adreno 320'nin benchmark'larda kötü çıktığına denk gelmedim. En fazla yazılımsal sorun olursa güncelleme ile hallederler.

Ekrana gün ışığında kim kötü demiş? LG ürettiğinden 4x HD ile aynı ekranı, IPS TrueHD RGB panelini kullanıyor. Şuradaki incelemede IPS paneli Galaxy S III ile gün ışığı altına tutumuşlar farkı siz görüp karar verin:

teknoseyir.com/...
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Statistik 6 yıl

mesajlara baktim hala " maliyeti 1$ olan sd kart slotu niye yok?! Cok mu zordu takmalari" diyen yok ..
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aoguz 6 yıl Statistik
Statistik


mesajlara baktim hala " maliyeti 1$ olan sd kart slotu niye yok?! Cok mu zordu takmalari" diyen yok ..

Vallahi ben de sd kart yuvası olmadığını görünce gıcık oldum. Sırf bu yüzden N4 almayabilirim. Belki LG optimus 4x hd alırım. Cpu dışında aynı telefon.

Bir de N4'te radyo yok görünüyor. Nereden ne kısacaklarını şaşırmışlar. Yakında tam donanımlı süper ama SMS atamayan telefonlar görmeye başlayacağız galiba. :(
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xxxx1 6 yıl
LG,Google;adamlar yoğun ilgiye talep yetiştiremiyoruz diyor... gelmiş hala kamerası,sesi, zartı zurtu diye saçmalıyor cinsler... :D
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savinelli 6 yıl
Uygun fiyatlı, kaliteli, güncel donanımlı ve yazılım güncelleme sıkıntısı yok. Yok satması için baska nedene ihtiyac var mı? Bir iPhone kullanıcısı olarak söylüyorum; Bir android telefon alacak olsam nexus 4 alırdım.
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xxxasparagasxxx 6 yıl
ayrıca ingiltere three telecom dada fiyatı belirtilmemiş çünki satışı yok hatta nexus 4 ibaresi bile bulunmuyor sitede
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xxxasparagasxxx 6 yıl
ingiltere google playde 16 gb lık modeli 279 pound görünüyor
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hayalet cevher 6 yıl
.mono
şu saf android lafına ayar oluyorum. nexusa özel birşeymiş gibi konuşuyor herkes. ama bilmedikleri bişey var sanırım var olan tüm android telefonlara marka gözetmeksizin o öve öve bitiremediğiniz saf androidin türlü türlü versiyonlarını hatta daha iyilerini yükleyebiliyorsunuz. cyanogen, aokp, aosp, liquid smooth, paranoid android, slimbean, supernexus sadece bir kaçı bunlardan. androidin güzelliğide bu değil mi zaten?

saf android zamanında 1500lira para verip s2 alan adamın , hala jelly bean beklemesi yada arc s'in ics'de kalakalması
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.mono 6 yıl hayalet cevher
hayalet cevher

.mono

şu saf android lafına ayar oluyorum. nexusa özel birşeymiş gibi konuşuyor herkes. ama bilmedikleri bişey var sanırım var olan tüm android telefonlara marka gözetmeksizin o öve öve bitiremediğiniz saf androidin türlü türlü versiyonlarını hatta daha iyilerini yükleyebiliyorsunuz. cyanogen, aokp, aosp, liquid smooth, paranoid android, slimbean, supernexus sadece bir kaçı bunlardan. androidin güzelliğide bu değil mi zaten?


saf android zamanında 1500lira para verip s2 alan adamın , hala jelly bean beklemesi yada arc s'in ics'de kalakalması

o verdiğim rom örnekleri zaten tüm cihazlara uyumlu olarak yayınlanan saf android romlardır. nexus 4 için bile çıkarıyorlar bu romları şu anda.
google'ın yaptığı kusursuz olsa zaten kimse yeni rom yapmaz. üstüne koyulacak birşeyler var ki adamlar geliştiriyorlar.

var olan en son versiyonun saf olan romunu yuklesin güncelleme alamayan marka kullanıcıları ne var yani? yarım versiyon bir versiyon geriden gelmenin ne zararı var? developerlar zaten olan versiyonu mükemmelleştiriyorlar.

bu kadar takıntı yapmaya gerek yok bence.
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hayalet cevher 6 yıl
lg marifet kendinde sanıyor.
artık anlayın sonysinden samsunguna lgsinden htcsine.
rezil kepaze ediyorsunuz o canım donanımları dandik arayüz ve vermediğiniz desteklerle. millet sizden bıktı.
sony amrial gemisine jb vermez.
samsung s3'e 4.1 çıkarana kadar 4.2 çıktı, daha s2ye jb çıkarken nexuslar 5 kullanır.
lg desen rezalet, htc hep geriden gelir.
canım platformdan tiksindirdiniz milleti abuksubuk satış stratejinizden.
iphone 3gs ios6 alıyo, da 1 yıllık cihazlar jelly bean almıyo.
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karizma6080 6 yıl
dost1984
ekranda dokunmatik menü tuşumu oluryaaa.oyun oynamak için ayrı bir yetenek geliştirmek lazım bu alet için

Zaten çok oyun oynma diye hafızayı az tutmuşlar :)
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Mazzini 6 yıl
S.Soylu
Siteye hergün Nexus 4 incelemesi yapıldı mı acaba diye bakmaktan bıkkınlık geldi incelensin artık şu telefon sizde kurtulun bizde :)

Arkadaşım nexus 4 incelemesi yapıldı çoktan ama DH tarafından değil sitenin reklamını yapmim ama shift...... diye bir site :)
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Statistik 6 yıl Mazzini
Mazzini

S.Soylu

Siteye hergün Nexus 4 incelemesi yapıldı mı acaba diye bakmaktan bıkkınlık geldi incelensin artık şu telefon sizde kurtulun bizde :)



Arkadaşım nexus 4 incelemesi yapıldı çoktan ama DH tarafından değil sitenin reklamını yapmim ama shift...... diye bir site :)

Yazi "Siteye" kelimesiyle basliyor, nasil basardiniz boyle cevap yazmayi
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