Google ve Motorola, 'X Phone' adlı bir proje kapsamında yeni bir akıllı telefon geliştiriyor





Mobil sektörün en yeni oyuncuları arasında yer almasına karşın dünya genelinde satılan akıllı telefonların yarısından fazlasına güç veren bir işletim sistemi oluşturmayı başaran Google, geçtiğimiz yıllarda acemiliğinden yararlanmak isteyen rakipleri karşısında hem kendisini hem de Android ekosistemine katkı sağlayan firmaları zor duruma düşürmüştü. Piyasanın kurucusu olarak nitelendirilebilecek ilk telefonun üreticisi Motorola'yı 12.5 milyar dolara satın alarak önündeki bu engelleri büyük ölçüde aşan internet devinin ekonomik anlamda zor günler yaşayan tecrübeli şirketi ilerleyen dönemlere nasıl taşıyacağı merak konusuydu.

Motorola'nın ev odaklı set üstü televizyon sistemlerini kapsayan bölümünü kısa süre önce elden çıkaran Google'ın donanım faaliyetlerini kapsayan mobil teknoloji devi için nasıl bir plan hazırladığı iki farklı kaynak aracılığıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk olarak Android Central forumu nda güvenilir bir kaynağından edindiği verileri paylaşan bir forum üyesi, Motorola'nın yeni amiral gemi akıllı telefonu hakkında bazı detaylar yayınladı. Aygıtın kasa tasarımı ve yazılımsal özelliklerini kapsayan bu iddianın ileri sürülmesinden saatler sonra The Wall Street Journal, Motorola ve Google'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarından edindiği bilgileri okuyucularıyla buluşturdu.

Her iki kaynağın da "X Phone" olarak adlandırdığı bu proje, Google ve yaklaşık yedi aydır resmen sahibi olduğu Motorola'nın ilk akıllı telefon çalışması olacak. Alımın tüm ülkelerden resmen onay almasının ardından sona ermesiyle birçok üst düzey Motorola Mobility yöneticisini kendi mühendisleri ve yönetici kadrosundan önemli isimlerle baştan aşağı değiştiren Mountain View merkezli şirket, CEO olarak Dennis Woodside'ı görevlendirmişti. Woodside yaptığı ilk açıklamalar ve çeşitli basın organlarına verdiği röportajlarda, yeni mobil cihazlarının pil ömrü, kamera özellikleri ve diğer yenilikçi fonksiyonları üzerine odaklanacaklarını, az sayıda, ancak çok daha kaliteli ürünler piyasaya süreceklerini ifade etmişti. 2013'te etkisini tam anlamıyla göstermeye başlaması beklenen bu strateji tarafından belirlenen kaideler dahilinde oluşturulacak ilk çözümün X Phone olduğu bildiriliyor.

Verizon Wireless operatörüyle uzun süredir birlikte çalışan Motorola, satışa çıkardığı birçok modelini iş ortağının DROID serisi altında konumlandırıyor. Fakat Google'ın daha önce haritalamayla ilgili çalışmalarda bulunan ürün müdürü Lior Ron'un önderlik ettiği bir operasyon kapsamında geliştirilen X Phone, firmanın diğer ürünlerinde ayrı bir konuma sahip olacak. Yönetici ve mühendislerinin donanım sektörü hususunda tecrübesiz olduğunu bilen Google, kariyerlerinde yeni bir sayfa açan elemanlarının bu durumlarından yararlanarak devrim niteliğinde bir ürün oluşturabileceklerine inanıyor. Amiral gemisiyle ilgili ilk planlarında esnek ekran ve seramik materyal gibi dayanıklılığı arttıracak, endüstriyel tasarım anlamında esneklik sağlayıp daha fazla renk seneçeğini mümkün kılacak ögelere üretim süreci ve tedarik zinciri yönetimiyle alakalı problemler sebebiyle yer veremeyeceği düşünülse de kesin bir karara varılmış değil.

Photo Sphere ile yeni bir boyut kazanan panorama çekim kabiliyetleri gelişmiş, renk çeşitliliği fazla olan bir kamera ve kamera yazılımı kullanmayı uman üretici, pil ömrünü olumsuz yönde etkileyen bu yetiler konusunda da son sözünü henüz söylememiş. Yeni işletim sistemi güncellemelerini kısa sürede dağıtıma hazır hale getirebilmek için varsayılan Android kullanıcı arayüzü ve yazılım üzerinde mevcut olmayan özellikler için özel bir uygulama paketini bünyesinde barındıracak X Phone, ayrıca Google-Motorola tarafından satın alınan arttırılmış gerçeklik, görüntü ve mimik algılama yazılımı Viewdle'ın teknolojilerini de içerecekmiş.

Dennis Woodside, dünyadaki yedi milyar insanın yalnızca bir milyarının akıllı telefon kullandığını irdeleyerek yeni ürünleri için bu durumun harika bir fırsat olduğunu ifade ederken, Larry Page, Motorola takımına daha büyük düşünmeleri, Samsung'un mobil faaliyetlerini örnek göstererek bu seviyeye yükselmeyi arzu etmelerini söylemiş ve Google'ın bu bölümü için pazarlama bütçesinde önemli bir artış yapacağı sözü vermişti. Üst düzey yetkililerden gelen açıklamalar, yeni yıl için hazırlıkların hızla sürdüğünü gözler önüne seriyor. Yeni amiral gemisiyle büyük pazarları hedef alacak olan Motorola'nın tarihinde birçok kez başarmış olduğu gibi yine mobil endüstriye devrim niteliğinde bir ürün armağan edeceği tahmin ediliyor. Wall Street Journal, Google'ın X Phone projesini tamamladıktan sonra X Tablet adı altında Motorola'yla ilk tableti için de kolları sıvayacağını aktarıyor.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324731304578191711598368942.html