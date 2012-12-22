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Google ve Motorola, 'X Phone' adlı bir proje kapsamında yeni bir akıllı telefon geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mobil sektörün en yeni oyuncuları arasında yer almasına karşın dünya genelinde satılan akıllı telefonların yarısından fazlasına güç veren bir işletim sistemi oluşturmayı başaran Google, geçtiğimiz yıllarda acemiliğinden yararlanmak isteyen rakipleri karşısında hem kendisini hem de Android ekosistemine katkı sağlayan firmaları zor duruma düşürmüştü. Piyasanın kurucusu olarak nitelendirilebilecek ilk telefonun üreticisi Motorola'yı 12.5 milyar dolara satın alarak önündeki bu engelleri büyük ölçüde aşan internet devinin ekonomik anlamda zor günler yaşayan tecrübeli şirketi ilerleyen dönemlere nasıl taşıyacağı merak konusuydu. 
Motorola'nın ev odaklı set üstü televizyon sistemlerini kapsayan bölümünü kısa süre önce elden çıkaran Google'ın donanım faaliyetlerini kapsayan mobil teknoloji devi için nasıl bir plan hazırladığı iki farklı kaynak aracılığıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk olarak Android Central forumunda güvenilir bir kaynağından edindiği verileri paylaşan bir forum üyesi, Motorola'nın yeni amiral gemi akıllı telefonu hakkında bazı detaylar yayınladı. Aygıtın kasa tasarımı ve yazılımsal özelliklerini kapsayan bu iddianın ileri sürülmesinden saatler sonra The Wall Street Journal, Motorola ve Google'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarından edindiği bilgileri okuyucularıyla buluşturdu.
Her iki kaynağın da "X Phone" olarak adlandırdığı bu proje, Google ve yaklaşık yedi aydır resmen sahibi olduğu Motorola'nın ilk akıllı telefon çalışması olacak. Alımın tüm ülkelerden resmen onay almasının ardından sona ermesiyle birçok üst düzey Motorola Mobility yöneticisini kendi mühendisleri ve yönetici kadrosundan önemli isimlerle baştan aşağı değiştiren Mountain View merkezli şirket, CEO olarak Dennis Woodside'ı görevlendirmişti. Woodside yaptığı ilk açıklamalar ve çeşitli basın organlarına verdiği röportajlarda, yeni mobil cihazlarının pil ömrü, kamera özellikleri ve diğer yenilikçi fonksiyonları üzerine odaklanacaklarını, az sayıda, ancak çok daha kaliteli ürünler piyasaya süreceklerini ifade etmişti. 2013'te etkisini tam anlamıyla göstermeye başlaması beklenen bu strateji tarafından belirlenen kaideler dahilinde oluşturulacak ilk çözümün X Phone olduğu bildiriliyor.
Verizon Wireless operatörüyle uzun süredir birlikte çalışan Motorola, satışa çıkardığı birçok modelini iş ortağının DROID serisi altında konumlandırıyor. Fakat Google'ın daha önce haritalamayla ilgili çalışmalarda bulunan ürün müdürü Lior Ron'un önderlik ettiği bir operasyon kapsamında geliştirilen X Phone, firmanın diğer ürünlerinde ayrı bir konuma sahip olacak. Yönetici ve mühendislerinin donanım sektörü hususunda tecrübesiz olduğunu bilen Google, kariyerlerinde yeni bir sayfa açan elemanlarının bu durumlarından yararlanarak devrim niteliğinde bir ürün oluşturabileceklerine inanıyor. Amiral gemisiyle ilgili ilk planlarında esnek ekran ve seramik materyal gibi dayanıklılığı arttıracak, endüstriyel tasarım anlamında esneklik sağlayıp daha fazla renk seneçeğini mümkün kılacak ögelere üretim süreci ve tedarik zinciri yönetimiyle alakalı problemler sebebiyle yer veremeyeceği düşünülse de kesin bir karara varılmış değil.
Photo Sphere ile yeni bir boyut kazanan panorama çekim kabiliyetleri gelişmiş, renk çeşitliliği fazla olan bir kamera ve kamera yazılımı kullanmayı uman üretici, pil ömrünü olumsuz yönde etkileyen bu yetiler konusunda da son sözünü henüz söylememiş. Yeni işletim sistemi güncellemelerini kısa sürede dağıtıma hazır hale getirebilmek için varsayılan Android kullanıcı arayüzü ve yazılım üzerinde mevcut olmayan özellikler için özel bir uygulama paketini bünyesinde barındıracak X Phone, ayrıca Google-Motorola tarafından satın alınan arttırılmış gerçeklik, görüntü ve mimik algılama yazılımı Viewdle'ın teknolojilerini de içerecekmiş.
Dennis Woodside, dünyadaki yedi milyar insanın yalnızca bir milyarının akıllı telefon kullandığını irdeleyerek yeni ürünleri için bu durumun harika bir fırsat olduğunu ifade ederken, Larry Page, Motorola takımına daha büyük düşünmeleri, Samsung'un mobil faaliyetlerini örnek göstererek bu seviyeye yükselmeyi arzu etmelerini söylemiş ve Google'ın bu bölümü için pazarlama bütçesinde önemli bir artış yapacağı sözü vermişti. Üst düzey yetkililerden gelen açıklamalar, yeni yıl için hazırlıkların hızla sürdüğünü gözler önüne seriyor. Yeni amiral gemisiyle büyük pazarları hedef alacak olan Motorola'nın tarihinde birçok kez başarmış olduğu gibi yine mobil endüstriye devrim niteliğinde bir ürün armağan edeceği tahmin ediliyor. Wall Street Journal, Google'ın X Phone projesini tamamladıktan sonra X Tablet adı altında Motorola'yla ilk tableti için de kolları sıvayacağını aktarıyor.
Resim: Wired.com

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324731304578191711598368942.html Yorum Yaz
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esqhia 6 yıl en beğenilen
Haberi ilginç ve değerli yapan, motorolanın yeni bir telefon üzerinde çalıştığı değil.Zaten çıkacak en son telefonu amiral gemisi olacak her firmada olduğu gibi.
Ama dediğim gibi haberin orjinalinde, iphone ve galaxy serisine rakip olacak bir cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor.Razr serisine yeni bir üye katmak ayrı birşey,sıradan olmayan,yenilikçi ve rekabetçi bir telefon yapmak ayrı birşey.2.si iddalı ve daha zor heralde :)
Avrupada olmaması ya da firmanın küçülmesi önemli değil.Amerikaya özel olması hiç önemli değil.Iphone 1'in de ilk çıktığında abd ye özel çıkıp,yüksek ilgi nedeniyle tüm dünyaya açılmak zorunda kaldığını unutmamak lazım.Yeter ki habere konu olduğu gibi rekabetçi ve yenilikçi bir ürün gelsin.Kimbilir,belki herkesin yakındığı pil konusunda farklı bişeyler sunarlar.
Haber için Bilal bey'e ayrıca teşekkürler.Bayağı uğraşmış anlaşılan.iyi forumlar..
Haberi ilginç ve değerli yapan, motorolanın yeni bir telefon üzerinde çalıştığı değil.Zaten çıkacak en son telefonu amiral gemisi olacak her firmada olduğu gibi...
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cengizhan1903 6 yıl
Motorola eskiden neydi be
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szr1907 6 yıl
Electrify M
XT905 tasarımında razr maxx bataryalı s3 donanımlı veya tegra4 lü safkan androidli bir motorola ömürlük olur kanaatimce
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Reahax 6 yıl
Merakla bekliyorum. Bakalım arkasında google olan bir motorola ne yapabiliyor.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
PlayMakers
esqhia Haberi ilginç ve değerli yapan, motorolanın yeni bir telefon üzerinde çalıştığı değil.Zaten çıkacak en son telefonu amiral gemisi olacak her firmada olduğu gibi. Ama dediğim gibi haberin orjinalinde, iphone ve galaxy serisine rakip olacak bir cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor.Razr serisine yeni bir üye katmak ayrı birşey,sıradan olmayan,yenilikçi ve rekabetçi bir telefon yapmak ayrı birşey.2.si iddalı ve daha zor heralde :) Avrupada olmaması ya da firmanın küçülmesi önemli değil.Amerikaya özel olması hiç önemli değil.Iphone 1in de ilk çıktığında abd ye özel çıkıp,yüksek ilgi nedeniyle tüm dünyaya açılmak zorunda kaldığını unutmamak lazım.Yeter ki habere konu olduğu gibi rekabetçi ve yenilikçi bir ürün gelsin.Kimbilir,belki herkesin yakındığı pil konusunda farklı bişeyler sunarlar. Haber için Bilal beye ayrıca teşekkürler.Bayağı uğraşmış anlaşılan.iyi forumlar..
Ben ugrastigini sanmiyorum ayni haberi kelimesi kelimesine dun shiftdelete.net de okudum.

Haberdeki her bir cümleyi bizzat kendim yazdım. Bana saygınız olmamasını anlayabilirim ancak halen basit bilgi hataları içeren yazılar yayınlayan bir kaynaktan çalıntı yaptığımı ileri sürmeniz gerçekten yakışıksız. Hadi onu da geçtim 8 cümleli bir yazıya benim 6 paragrafta bahsettiklerimi "kelimesi kelimesine" nasıl sığdırmışlar bana açıklar mısınız?
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__Nikolaus__ 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

PlayMakers

esqhia Haberi ilginç ve değerli yapan, motorolanın yeni bir telefon üzerinde çalıştığı değil.Zaten çıkacak en son telefonu amiral gemisi olacak her firmada olduğu gibi. Ama dediğim gibi haberin orjinalinde, iphone ve galaxy serisine rakip olacak bir cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor.Razr serisine yeni bir üye katmak ayrı birşey,sıradan olmayan,yenilikçi ve rekabetçi bir telefon yapmak ayrı birşey.2.si iddalı ve daha zor heralde :) Avrupada olmaması ya da firmanın küçülmesi önemli değil.Amerikaya özel olması hiç önemli değil.Iphone 1in de ilk çıktığında abd ye özel çıkıp,yüksek ilgi nedeniyle tüm dünyaya açılmak zorunda kaldığını unutmamak lazım.Yeter ki habere konu olduğu gibi rekabetçi ve yenilikçi bir ürün gelsin.Kimbilir,belki herkesin yakındığı pil konusunda farklı bişeyler sunarlar. Haber için Bilal beye ayrıca teşekkürler.Bayağı uğraşmış anlaşılan.iyi forumlar..
Ben ugrastigini sanmiyorum ayni haberi kelimesi kelimesine dun shiftdelete.net de okudum.


Haberdeki her bir cümleyi bizzat kendim yazdım. Bana saygınız olmamasını anlayabilirim ancak halen basit bilgi hataları içeren yazılar yayınlayan bir kaynaktan çalıntı yaptığımı ileri sürmeniz gerçekten yakışıksız. Hadi onu da geçtim 8 cümleli bir yazıya benim 6 paragrafta bahsettiklerimi "kelimesi kelimesine" nasıl sığdırmışlar bana açıklar mısınız?

Haber ilk sdn de cikti ve orda okudum , daha sonra burda kikonuya gelince sadece ilk paragraflarinin ayni oldugunu gorunce bu yorumu yaptim , devamini okumadim , ya haberinizi editlediniz daha sonra , ya da ben yanlis hatirliyorum.

Size neden saygim olmasin sizi tanimiyorum bile , Yanlis hatirladigimi dusunerek ilk mesajimi da duzeltiyorum su an , kimseye yok yere leke atmak istemem.
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berkcombil 6 yıl
xxxx1
bırak Türkiyeyi Avrupadan çıkmış gitmiş bir Motorola cihazı kanatlansa uçsa ne ifade eder...Motorola eski Motorola değil içi boşaltılmış marka değeri ezilmiş,top gibi oynanmış...muhtemelen Amerika içi bir ürün olacaktır...Nexusla devam,Motoroladan bu şartlarda hiç bir ürün alınmaz...

Dibi görmeden yukarıya sıçrayamazsın der bazıları (Havuzlarda deneyerek anlayabilirsiniz)Bu bağlamda Motorola zaten doğru dürüst satış yapamadığı bölgelerde faaliyet göstermek adına büyük paralar harcamaktansa bu kaynağı yeni cihaz geliştirmede kullanması daha mantıklı olacaktır.Görüyoruz ki ürettiği cihazlar bilhassa kasa kalitesi ve batarya da oldukça iyiler.Bunların üstüne donanımada abanırlarsa Amerika'da kazanacakları başarılarla çok yakında Avrupa ve akabinde Türkiye'ye de döneceklerdir.
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b@d0 6 yıl
Razr kalitesinde S3 donanımında ve Nexus fiyatında bir Motorola... Uyurum ben o aletle, sarılırım hiç bırakmam.
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spekulatif 6 yıl
PlayMakers
esqhia Haberi ilginç ve değerli yapan, motorolanın yeni bir telefon üzerinde çalıştığı değil.Zaten çıkacak en son telefonu amiral gemisi olacak her firmada olduğu gibi. Ama dediğim gibi haberin orjinalinde, iphone ve galaxy serisine rakip olacak bir cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor.Razr serisine yeni bir üye katmak ayrı birşey,sıradan olmayan,yenilikçi ve rekabetçi bir telefon yapmak ayrı birşey.2.si iddalı ve daha zor heralde :) Avrupada olmaması ya da firmanın küçülmesi önemli değil.Amerikaya özel olması hiç önemli değil.Iphone 1in de ilk çıktığında abd ye özel çıkıp,yüksek ilgi nedeniyle tüm dünyaya açılmak zorunda kaldığını unutmamak lazım.Yeter ki habere konu olduğu gibi rekabetçi ve yenilikçi bir ürün gelsin.Kimbilir,belki herkesin yakındığı pil konusunda farklı bişeyler sunarlar. Haber için Bilal beye ayrıca teşekkürler.Bayağı uğraşmış anlaşılan.iyi forumlar..
Ben ugrastigini sanmiyorum ayni haberi kelimesi kelimesine dun shiftdelete.net de okudum.

shiftdeletedeki haberle benzerliği yok, aksine daha detaylı bir haber hazırlamış Bilal Akgündüz, eline sağlık.
Umarım motorola, nexus gibi güncelleme desteğine sahip telefonları iyi fiyatlarla tüm dünyada satmaya başlar. Yeni bir devir açılır android pazarında.
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baysan240 6 yıl
gigiya
Aman Tanrım. Ben harika bir haber duydum. Bu mağaza büyük bir satış olduğunu. Noel indirimi: Sitenizin 100 $ üzerinde sipariş üzerine ekstra% 15 indirim. KUPON KODU İLE: XMAS 2012. çok şaşırtıcı. Bu doğrudur? bkz: ym6.com/...

allahın çinli botu yine musallat olmuş
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JohnMullins 6 yıl
yazılımın arkasında google, ürün kalitesi ve pil ömründe 1 numara olarak motorolayı bir arada düşününce tadından yenmez diyorum
umarım ben nexus 4ü almadan önce çıkar
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baysan240 6 yıl
şimdi bu google lg nin ne mal olduğunu biliyordu o nedenle son nexusu bunlara ürettirdi
malum nexus 4 sıkıntıları yüzünden dünyanın küfürünü LG yedi
google ceoları böylece insanların yüzde yüz google malı bir telefon fikrine sıcak bakmasını sağladı way çakallar
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damn2u 6 yıl
Motorolanın son bir buçuk senedir çıkarttığı ürünler kalite olarak çok iyiler, firmanın ICS ara yüzü de genel olarak çoğunluğun benimseyeceği bir noktaya geldi, bundan sonra olacak tek şey vardı o da Google desteği, fiyatlandırma ve pazarlama stratejisi.

Haydi hayırlısı bakalım.
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edacsac 6 yıl
Bu cihaz muhtemelen Motorola Nexus olacaktır...
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fbkaya 6 yıl
google da işi bayağı bi genişletti, telefon üretiyor
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