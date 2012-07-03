Google ve Samsung, Apple'ın yasal savaşına karşı birlikte hareket edecek





Apple'ın Android ekosistemini oluşturan üreticilerle olan yasal mücadelesi uzun süredir devam ediyor. HTC, Motorola ve Samsung gibi büyük firmaların Amerika, Avrupa, Avustralya kıtalarındaki satışları zaman zaman sekteye uğramıştı. Ancak hiçbiri Galaxy Tab 10.1'in tamamen yasaklandığı, Galaxy Nexus satışlarının tebir amaçlı durdurulduğu ve Samsung'un ihlal davalarının reddedildiği geçtiğimiz hafta kadar etkili olmamıştı.

Cupertino merkezli üreticinin davaları Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean amiral gemi modeli Galaxy Nexus'u etkilemeye başlayınca Google cephesinde hazırlıklar başladı. Samsung'u yanına alacak olan arama motoru devi, Apple ile masaya oturarak karşılıklı lisans anlaşması imzalamayı teklif edecek.

The Korean Times'a konuşan Samsung'dan bir kaynak, bu yasal mücadeleye karşı Google ile hazırladıkları plan hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu, teknolojilerini kullanan Apple'dan telif haklarını alacaklarını aktardı. Ancak karşılıklı lisans anlaşması ile ateşkesin de mümkün olabileceğini ekledi. Görüldüğü üzere, şuanda iki tecrübeli şirketin Apple'a karşı nasıl bir yol izleyeceğine karar verilmemiş.

Motorola Mobility'nin 17,000 patentini kullanma yetkisine sahip olan Google ve Samsung'un yıllardır tüketici elektroniği sektöründe elde ettiği teknolojiler, anlaşmaya varılamaması halinde patent savaşlarının önümüzdeki günlerde şiddetini arttıracağına işaret ediyor.

Google, Güney Koreli Samsung ile birlikte izleyeceği bu politikaya HTC'yi de eklemeyi planlıyor. Nihayet Mountain View merkezli şirket, milyar dolarlar harcadığı patentleri ekosisteminin yararına kullanmaya başlıyor.

http://9to5mac.com/2012/07/02/samsung-and-google-plan-to-work-together-to-fight-off-apples-legal-moves/