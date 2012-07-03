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Google ve Samsung, Apple'ın yasal savaşına karşı birlikte hareket edecek

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple'ın Android ekosistemini oluşturan üreticilerle olan yasal mücadelesi uzun süredir devam ediyor. HTC, Motorola ve Samsung gibi büyük firmaların Amerika, Avrupa, Avustralya kıtalarındaki satışları zaman zaman sekteye uğramıştı. Ancak hiçbiri Galaxy Tab 10.1'in tamamen yasaklandığı, Galaxy Nexus satışlarının tebir amaçlı durdurulduğu ve Samsung'un ihlal davalarının reddedildiği geçtiğimiz hafta kadar etkili olmamıştı.
Cupertino merkezli üreticinin davaları Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean amiral gemi modeli Galaxy Nexus'u etkilemeye başlayınca Google cephesinde hazırlıklar başladı. Samsung'u yanına alacak olan arama motoru devi, Apple ile masaya oturarak karşılıklı lisans anlaşması imzalamayı teklif edecek. 
The Korean Times'a konuşan Samsung'dan bir kaynak, bu yasal mücadeleye karşı Google ile hazırladıkları plan hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu, teknolojilerini kullanan Apple'dan telif haklarını alacaklarını aktardı. Ancak karşılıklı lisans anlaşması ile ateşkesin de mümkün olabileceğini ekledi. Görüldüğü üzere, şuanda iki tecrübeli şirketin Apple'a karşı nasıl bir yol izleyeceğine karar verilmemiş. 
Motorola Mobility'nin 17,000 patentini kullanma yetkisine sahip olan Google ve Samsung'un yıllardır tüketici elektroniği sektöründe elde ettiği teknolojiler, anlaşmaya varılamaması halinde patent savaşlarının önümüzdeki günlerde şiddetini arttıracağına işaret ediyor.
Google, Güney Koreli Samsung ile birlikte izleyeceği bu politikaya HTC'yi de eklemeyi planlıyor. Nihayet Mountain View merkezli şirket, milyar dolarlar harcadığı patentleri ekosisteminin yararına kullanmaya başlıyor.

http://9to5mac.com/2012/07/02/samsung-and-google-plan-to-work-together-to-fight-off-apples-legal-moves/ Yorum Yaz
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Faux Carnival 6 yıl en beğenilen
Neredeyse "bu telefonun ekrani var" diye dava acacak Apple artik... Hem de Google'dan birebir caldiklari Notification Center ve nicelerine dava acilmamisken.
1 Yanıt Yanıtla +36
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der_Kaiser 6 yıl
Her çıkışın bir inişi vardır Apple
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redloves 6 yıl
Bu apple batarsa bizim gösteriş meraklı bir halt.... anlamayan insanımız ne yapar çok merak ediyorum.
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CyranoBer 6 yıl
Foxcon uretimi cihazda ne kalitesi allah askina. Anakart bile almam omarkadan. Apple once uretim tesisi kursun kendine . Birebir iphone taklitleri var onlara neden dava acmiyor diye dusundunuzmu hic. Sizi elma kurtlari . Uyanin sizleri soyarak en zengin sirketler arasina girdiler bu kriz dunyasinda....


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senatorlines 6 yıl
TEKELCİLER nasıl da Samsung-Google-Motorola-HTC işbirliğini destekliyor, Apple ve Microsoft/Nokia işbirliği İnşaallah bu TEKELİ DAĞITACAK.
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vitor reis 6 yıl
apple ben tek siz hepiniz demiş...
Kalite, büyüklük farkı işte ;))
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senatorlines 6 yıl
TEKELCİLER
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Patria o Muerte 6 yıl
bu firmaların rekabeti ürünlere iyi yansıyor.
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Vedpla 6 yıl
Faux Carnival
Neredeyse bu telefonun ekrani var diye dava acacak Apple artik... Hem de Googledan birebir caldiklari Notification Center ve nicelerine dava acilmamisken.

Köşeli tasarım filan hatırlıyoruz apple galaxy'e dava açmıştı haklısın :D
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mavizaman 6 yıl
apple dayamış sırtına amerikan hakimlerine herkesi diz çöktürme yoluna gidiyor.
kesin hakimlere yediriyordur amerikan devleti appleı milli sermaye olarak da görüyor olabilir.
mahkeme sonuçlarından şüphem var.
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Mellkor 6 yıl
Gene neyde anlasamadilar bunlarda bu patent savaslari yeniden basladi.

Bu firmalarin biri olmadan digeri zaten olmaz
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jovanovic 6 yıl
Apple umarım gereken cevabı alır... Bu ne arkadaş her gün bir mahkeme her gün bir dava...
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chaluri 6 yıl
klongs
just4steel
Faux Carnival Neredeyse bu telefonun ekrani var diye dava acacak Apple artik... Hem de Googledan birebir caldiklari Notification Center ve nicelerine dava acilmamisken.
Notification center icin Apple patent parasi oduyor, tipki google maps ve patenti google da olan diger butun android ozelliklerinde oldugu gibi. Fakat, gectigimiz seneye kadar şarj aletinin tasarimini dahil Appledan calan samsung telif haklarini birakin, bir de calmadigini bunun tamamen tesaduf eseri oldugunu idda ediyor. Zaten bu olaylardan sonra, Apple iphoneyi de samsungun fabrikasinda urettirmeyi birakip, Foxconna gecmedi mi
samsung parçaları üretiyor apple e veriyor apple aldığı parçaları foxconna veriyor foxconn birleştiriyor

aynen. foxconn un işi sade birleştirmek
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klongs 6 yıl
just4steel
Faux Carnival Neredeyse bu telefonun ekrani var diye dava acacak Apple artik... Hem de Googledan birebir caldiklari Notification Center ve nicelerine dava acilmamisken.
Notification center icin Apple patent parasi oduyor, tipki google maps ve patenti google da olan diger butun android ozelliklerinde oldugu gibi. Fakat, gectigimiz seneye kadar şarj aletinin tasarimini dahil Appledan calan samsung telif haklarini birakin, bir de calmadigini bunun tamamen tesaduf eseri oldugunu idda ediyor. Zaten bu olaylardan sonra, Apple iphoneyi de samsungun fabrikasinda urettirmeyi birakip, Foxconna gecmedi mi

samsung parçaları üretiyor apple e veriyor apple aldığı parçaları foxconna veriyor foxconn birleştiriyor
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fm.karahan 6 yıl
Apple yeni tavla oynamayı öğrenen birine benziyo habire taş kırmaya çalışıyo :D
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RevivaL 6 yıl
Bir elmanın iki yarısı
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