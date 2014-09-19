Google web sitelerinin çevrimdışı olarak da gezilmesini istiyor





İnternet erişimi koptuğunda veya sitenin sunucusu problem yaşadığında o anki gezdiğimiz sayfaların bir anda hata verdiğini ve hata sayfasının karşımıza geldiğine şahit olmuşuzdur. Google buna bir alternatif bulma arayışında.





Firma bir süredir Chrome test sürümlerinde internet bağlantısı kesilse bile önbellekten sayfanın kaydedilmiş son halini kullanıcıya sunmaya başladı. Şimdi ise bunu Service Workers adıyla bir standart haline getirmeyi istiyor.





Service Workers yeni bir tarayıcı standardı ve web sayfalarının dökümanları cihazda saklayarak çevrimdışı olsa bile içerikleri her an kullanıcıya sunmayı sağlıyor. Böylece kullanıcı hiçbirşey yerine en azından eski de olsa birşeyler görebilecek. Ayrıca yerel depolama kullanıldığı için sayfanın yüklemesi de hızlanacak.





Bu standardın cihazın depolama alanına nasıl etki edeceği bilinmiyor ancak standart henüz hazır değil ve çalışmalar devam ediyor.

http://www.w3.org/TR/service-workers/