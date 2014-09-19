Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google web sitelerinin çevrimdışı olarak da gezilmesini istiyor

4 yıl
242
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google web sitelerinin çevrimdışı olarak da gezilmesini istiyor

İnternet erişimi koptuğunda veya sitenin sunucusu problem yaşadığında o anki gezdiğimiz sayfaların bir anda hata verdiğini ve hata sayfasının karşımıza geldiğine şahit olmuşuzdur. Google buna bir alternatif bulma arayışında. 

Firma bir süredir Chrome test sürümlerinde internet bağlantısı kesilse bile önbellekten sayfanın kaydedilmiş son halini kullanıcıya sunmaya başladı. Şimdi ise bunu Service Workers adıyla bir standart haline getirmeyi istiyor. 

Service Workers yeni bir tarayıcı standardı ve web sayfalarının dökümanları cihazda saklayarak çevrimdışı olsa bile içerikleri her an kullanıcıya sunmayı sağlıyor. Böylece kullanıcı hiçbirşey yerine en azından eski de olsa birşeyler görebilecek. Ayrıca yerel depolama kullanıldığı için sayfanın yüklemesi de hızlanacak.

Bu standardın cihazın depolama alanına nasıl etki edeceği bilinmiyor ancak standart henüz hazır değil ve çalışmalar devam ediyor.  

http://www.w3.org/TR/service-workers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Struggle To Survive 4 yıl
google kadar gereksiz bir şirket daha yok, açıkcası google'a zerre kadar bile güvenmiyorum, çünkü chrome kullanıcılarının internetteki tüm adımlarını takip ettiklerini biliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
İyi düşünülmüş işe yarar bir hareket
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
firefox un "Update Scanner" eklentisine sulanmayan başlamış bunlar anlaşılan :) addons.mozilla.org/...
100 tane siteyi 1 mb internet veri tüketimi ile güncelleme olarak izleye biliyorsunuz :)
ben bunu 5 yıldır kullanıyorum artık herkes kullansın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
iyi de o zaman girdiğimiz her sayfayı kaydedecek. 40 yılda bir kullanacağımız bişey boşu boşuna yer kaplıyacak.
ben opera kullanıyorum. sayfa kaydetme var. istediğin sayfayı kaydet. offline olarak sonra oku.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 4 yıl
Bir sayfadayken o sayfanın bağlantılı olduğu linkler şeklinde küçük çapta diğer sayfaları da indirse, internet kesilse bile devam ederiz bir süre gelinceye kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Wp'de mevcut bu olay
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samsung95 4 yıl
bu balon projsi ne alemde ondan haber versinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Tenth Doctor 4 yıl
vay fakirler net paketleri bitmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Ne tesadüf, bende istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG'nin yeni monitörlerini denedik: 144Hz oyun, 4K dijital sinema ve 21:9 ultra geniş kavisli monitörler 4 yıl ZTE'nin Türkiye planları: Nubia serisi gelecek mi, yerli üretim konusu ve dahası... 4 yıl ''Pazar Gününüz Şenlensin'' Beklenen Kulaklık ATH-CKR7 Karşınızda 4 yıl Philips'in yeni Dj setlerini kullandık: Partilerin yıldızı olabilirsiniz! 4 yıl MMD Philips ile Mönitörler Hakkında Özel Röportaj 4 yıl 2si1 "Evlere şenlik" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl Philips Fidelio HTL9100 Ses Sistemini İnceliyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim