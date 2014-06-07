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Google yakında Nearby adlı lokasyon tabanlı bir hizmet sunmaya başlayacak

4 yıl
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5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yakında Nearby adlı lokasyon tabanlı bir hizmet sunmaya başlayacak

Son dönemde lokasyon tabanlı hizmetlerin hem hizmeti sunan hem de hizmetten yararlanan firmalar açısından önemi oldukça büyük. Bu bakımdan lokasyon tabanlı hizmetler giderek yaygınlaşıyor. 

Elde edilen yeni bilgilere göre Google da lokasyon tabanlı yeni bir hizmetinin hazırlığını yapıyor. Google nearby adını alacak olan bu servis, Google Play Hizmetleri içerisinde yer alacak ve arkadaş, cihaz, mekan gibi size yakın olan nesnelerle etkileşim halinde olmanızı sağlayacak.

Kullanıcılar kimin kendisini görebileceğini, nerede görünmek istemediğini ayarlar kısmından belirleyebilecek. Google Nearby aktif hale geldiğinde mikrofon, WiFi, Blueooth ve diğer benzer özellikleri kullanmaya başlayacak ve diğer yakın cihazları listelemeye başlayacak. Kullanıcılar ayrıca bir konum geçmişi de tutabilecekler. Google'ın yeni servisini ay sonundaki I/O 2014 konferansında duyurması bekleniyor.  

http://www.androidpolice.com/2014/06/06/exclusive-google-will-soon-introduce-nearby-to-let-other-people-places-and-things-know-when-youre-around/ Yorum Yaz
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ozmenakif 4 yıl en beğenilen
Google, istihbarat teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor...
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xxxone 4 yıl
Atm'nin yanından geçerken , bankaların yanından geçerken para çek diye reklamlar göreceğiz anlaşılan.
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mehmednaim 4 yıl
Latitude hizmetini sorgusuz sualsiz kapattılar, şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Gogole içerisindeki location hizmeti latitude'a yaklaşamaz bile.
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ozmenakif 4 yıl en beğenilen
Google, istihbarat teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor...
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Umutcan 4 yıl ozmenakif
ozmenakif

Google, istihbarat teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor...

Haklısınız ama konum bilgisi toplamak için bu uygulamaya ihtiyacı yok bence. işletim sistemi zaten kendinin, ekstra uygulama olmadan da istediği taktirde istediği gibi at koşturur cihazın gps sensörleri ile
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Rust in Peace 4 yıl
Önceden haritalar içindeki Latitude ile arkadaşlarınızın konumunu görebiliyordunuz, sonradan G+ içine entegre ettiler. Sanırım şimdi biraz daha geliştirip ayrı bir servis olarak sunacaklar :)
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