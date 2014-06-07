Google yakında Nearby adlı lokasyon tabanlı bir hizmet sunmaya başlayacak





Son dönemde lokasyon tabanlı hizmetlerin hem hizmeti sunan hem de hizmetten yararlanan firmalar açısından önemi oldukça büyük. Bu bakımdan lokasyon tabanlı hizmetler giderek yaygınlaşıyor.





Elde edilen yeni bilgilere göre Google da lokasyon tabanlı yeni bir hizmetinin hazırlığını yapıyor. Google nearby adını alacak olan bu servis, Google Play Hizmetleri içerisinde yer alacak ve arkadaş, cihaz, mekan gibi size yakın olan nesnelerle etkileşim halinde olmanızı sağlayacak.





Kullanıcılar kimin kendisini görebileceğini, nerede görünmek istemediğini ayarlar kısmından belirleyebilecek. Google Nearby aktif hale geldiğinde mikrofon, WiFi, Blueooth ve diğer benzer özellikleri kullanmaya başlayacak ve diğer yakın cihazları listelemeye başlayacak. Kullanıcılar ayrıca bir konum geçmişi de tutabilecekler. Google'ın yeni servisini ay sonundaki I/O 2014 konferansında duyurması bekleniyor.

http://www.androidpolice.com/2014/06/06/exclusive-google-will-soon-introduce-nearby-to-let-other-people-places-and-things-know-when-youre-around/