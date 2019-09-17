Google yakında ekran alıntısında arama yapma özelliğini sunabilir

.apk (Android işletim sistemi uygulama paketi) incelemesiyle ortaya çıkan “Akıllı Ekran Görüntüleri” özelliğine göre, bir ekran görüntüsü aldığınızda bunu direkt olarak paylaşabilmenin yanında bir de Lens ile tarama özelliğine sahip olunacak. Google yakın zamanda ekran içeriğiyle ilgili iki özelliği bir araya getirerek kullanıcılarına kolaylık sağlayabilir. Bu özelliklerden biri “ekran görüntüsü düzenleme ve paylaşma,” diğeri ise “ekranımda ne var?” şeklinde cihazlarda yer alıyor. 9to5Google tarafından yapılanincelemesiyle ortaya çıkan “Akıllı Ekran Görüntüleri” özelliğine göre, bir ekran görüntüsü aldığınızda bunu direkt olarak paylaşabilmenin yanında bir de Lens ile tarama özelliğine sahip olunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Lens seçildiğinde ekran görüntüsü üzerindeki metinlerde ya da objelerde arama yapmak, metinleri düzenleme yapabileceğiniz yazıya çevirmek ve çok daha fazlası mümkün hâle gelecek. Yeni Lens özelliği ne zaman kullanıcılara sunulacak, hatta sunulacak mı henüz belli değil. Google uygulamasınıntespit edilen bu özellik,umarız yakın zamanda cihazlarımıza ulaşır.