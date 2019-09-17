Google yakında ekran alıntısında arama yapma özelliğini sunabilir

Teknoloji Editörü
Google yakın zamanda ekran içeriğiyle ilgili iki özelliği bir araya getirerek kullanıcılarına kolaylık sağlayabilir. Bu özelliklerden biri “ekran görüntüsü düzenleme ve paylaşma,” diğeri ise “ekranımda ne var?” şeklinde cihazlarda yer alıyor. 9to5Google tarafından yapılan .apk (Android işletim sistemi uygulama paketi) incelemesiyle ortaya çıkan “Akıllı Ekran Görüntüleri” özelliğine göre, bir ekran görüntüsü aldığınızda bunu direkt olarak paylaşabilmenin yanında bir de Lens ile tarama özelliğine sahip olunacak.
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