Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google yakında ekran alıntısında arama yapma özelliğini sunabilir

    Google uygulamasının 10.61 sürümünde ortaya çıkarılan yeni bir özelliğe göre ekran alıntılarında yer alan metinler ve objeler de tıpkı kamerayla çekilmiş gibi Lens ile taranabilecek.
    3 sa.
    314
    7
    1
    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Google yakında ekran alıntısında arama yapma özelliğini sunabilir
    Google yakın zamanda ekran içeriğiyle ilgili iki özelliği bir araya getirerek kullanıcılarına kolaylık sağlayabilir. Bu özelliklerden biri “ekran görüntüsü düzenleme ve paylaşma,” diğeri ise “ekranımda ne var?” şeklinde cihazlarda yer alıyor. 9to5Google tarafından yapılan .apk (Android işletim sistemi uygulama paketi) incelemesiyle ortaya çıkan “Akıllı Ekran Görüntüleri” özelliğine göre, bir ekran görüntüsü aldığınızda bunu direkt olarak paylaşabilmenin yanında bir de Lens ile tarama özelliğine sahip olunacak.
    Lens seçildiğinde ekran görüntüsü üzerindeki metinlerde ya da objelerde arama yapmak, metinleri düzenleme yapabileceğiniz yazıya çevirmek ve çok daha fazlası mümkün hâle gelecek. Yeni Lens özelliği ne zaman kullanıcılara sunulacak, hatta sunulacak mı henüz belli değil. Google uygulamasının 10.61 sürümünde tespit edilen bu özellik,umarız yakın zamanda cihazlarımıza ulaşır.


    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 1 sa.
    youtube türkçe sesi türkçe metinleştirme özelliği getirsin gerisi hikaye !
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Amiral gemisi OnePlus 7T'nin tasarımı resmen açıklandı 51 dk. HP yazıcıları siz farkında olmadan veri gönderiyor 1 sa. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA sahnede 2 sa. AMD Dali APU’ları geliyor 2 sa. İnternet Gerektirmeyen 5 Keyifli Oyun 2 sa. Samsung Galaxy Note 10’un az bilinen 10 özelliği 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google yakında ekran alıntısında arama yapma özelliğini sunabilir Sonraki LastPass, son kullanılan şifrenin çalınmasına sebep olan hatayı düzeltti 4 sa. İşte dünyanın en küçük oyun bilgisayarı 4 sa. Redmi K20 serisi dünya genelinde 3 milyon satış rakamını geride bıraktı 4 sa. Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı 5 sa. Oppo Reno Ace sadece 30 dakikada tamamen şarj olacak 5 sa. New York eyaleti elektronik sigara ürünlerini yasakladı 5 sa. Sony Xperia 5 ön inceleme | İddialı samuray 5 sa. LG 24GL600F ön inceleme | 24" 144Hz 1ms Freesync oyuncu monitörü 6 sa. Logitech’ten gecikmesiz oyuncu faresi 7 sa. Google Pixel 4'ün 15 Ekim'de tanıtılacağı resmen açıklandı 7 sa. Xiaomi Mi 9 Pro ve Mi Mix 4 modelleri 24 Eylül tarihinde tanıtılacak 8 sa. Huawei'nin ekran altı kamera teknolojisi böyle çalışacak 8 sa. Apple Arcade hizmeti iOS 13 kullanıcıları için başlatıldı 9 sa. iPhone 11 Pro'daki çoklu kamera çekim özelliği önceki modellere de gelecek 9 sa. Gece karanlığında elektrik üretebilen güneş paneli benzeri jeneratör geliştirildi 10 sa. Huawei Watch GT 2 resmi tanıtımdan önce sızdırıldı 10 sa. Wi-Fi 6 resmi olarak kullanıma sunuldu 18 sa. Netflix, Seinfeld'in yayın haklarını satın aldı 20 sa. Keşfedilen yeni nötron yıldızı, fizik kurallarına meydan okuyor 20 sa. İlklere sahne olan Vivo TWS kablosuz kulaklık duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dirt: Rally, kaçıranlar için yeniden ücretsiz
    DonanımHaber
    Samsung yeni Note 10 reklamıyla iPhone 11'e gönderme yaptı
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile ge...
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    60 yaşındaki komşum bıçak çekti
    DH Forum
    BAŞLARIM LAN BÖYLE HAYATA
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim