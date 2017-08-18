Google, yapay zeka işleme uzmanı AIMatter’i satın aldı

Son dönemde yapay zeka teknolojilerine olan ihtiyaç arttıkça şirket satın almalar da aynı oranda artıyor. Teknoloji devleri ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek adına teknoloji geliştirmeyi değil geliştireni satın almayı tercih ediyor.

Görsel uzmanı

Gelen bilgilere göre Google, Beyaz Rusya’da faaliyet gösteren AIMatter isimli bir girişimi satın aldı. Girişim görsel yapay zeka konusunda önemli teknolojiler geliştiriyor. Hali hazırda yayında olan mobil uygulaması Fabby, özçekim fotoğraflarını ton ayarı, renk, maske, filtre, arka plan ve makyaj gibi ögeleri baz alarak daha güzel hale getiriyordu. Uygulama yaklaşık 3 milyon kere indirilmişti.

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AIMatter girişiminin satın alınması son dönemde kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği otomatik olarak gelişmiş fotoğraf iyileştirme trendinden uzak kalınmaması amacını gösteriyor. Girişimin görsel işleme teknolojileri Google’ın Fotoğraflar başta olmak üzere ilgili pek çok platformuna katkı sağlayacak.

AIMatter ekibinin büyük kısmı satın alım sonrasında Google’a geçiyor. Fabby uygulaması ise yayında kalmaya devam edecek. Google’ın gelecekte Fabby’yi daha gelişmiş bir hale getirebileceği ve hatta Android sürümüne entegre edebileceği konuşuluyor. Satın almanın bedeli açıklanmadı.