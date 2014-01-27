Google yapay zeka teknolojileri geliştiren DeepMind firmasını satın alıyor





Robotik teknolojilere verdiği önemi Boston Dynamics ve Nest Labs firmalarını satın alarak gösteren Google, listeye yeni firmalar eklemeyi sürdürüyor.





Google bilindiği gibi robotik teknolojiler için proje geliştirecek bir ekip oluşturmuş ve başına da Andy Rubin'i getirmişti. İlk etapta konu ile alakalı 7 firma satın alan Google, sonrasında Boston Dynamics ve Nest Labs firmalarını da bünyesine katmıştı.





Firmanın son durağı ise DeepMind firması oldu. Londra kaynaklı yapay zeka teknolojileri geliştiren bir firma olan DeepMind, özellikle oyun ve e-ticaret algoritmaları üzerinde yoğunlaşıyordu.





Sektörden gelen bilgilere göre Google, DeepMind firması için 400-500 milyon dolarlık bir meblağı gözden çıkarmış durumda. Satın alma süreci son aşamaya geldi ve yakın zamanda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Google'ın bu satın alma ile Amazon'un akıllı dağıtım sistemine rakip bir teknoloji geliştirme çalışmalarına hız vereceği konuşuluyor.

http://9to5google.com/2014/01/26/google-confirms-plans-to-acquire-artificial-intelligence-firm-deepmind/