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Google yapay zeka teknolojileri geliştiren DeepMind firmasını satın alıyor

5 yıl
6,2b
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20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yapay zeka teknolojileri geliştiren DeepMind firmasını satın alıyor

Robotik teknolojilere verdiği önemi Boston Dynamics ve Nest Labs firmalarını satın alarak gösteren Google, listeye yeni firmalar eklemeyi sürdürüyor.

Google bilindiği gibi robotik teknolojiler için proje geliştirecek bir ekip oluşturmuş ve başına da Andy Rubin'i getirmişti. İlk etapta konu ile alakalı 7 firma satın alan Google, sonrasında Boston Dynamics ve Nest Labs firmalarını da bünyesine katmıştı. 

Firmanın son durağı ise DeepMind firması oldu. Londra kaynaklı yapay zeka teknolojileri geliştiren bir firma olan DeepMind, özellikle oyun ve e-ticaret algoritmaları üzerinde yoğunlaşıyordu.

Sektörden gelen bilgilere göre Google, DeepMind firması için 400-500 milyon dolarlık bir meblağı gözden çıkarmış durumda. Satın alma süreci son aşamaya geldi ve yakın zamanda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Google'ın bu satın alma ile Amazon'un akıllı dağıtım sistemine rakip bir teknoloji geliştirme çalışmalarına hız vereceği konuşuluyor.

http://9to5google.com/2014/01/26/google-confirms-plans-to-acquire-artificial-intelligence-firm-deepmind/ Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
google: "ordan bir kilo şirket tart hele"
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Opus Diabolicum 5 yıl
Kiloyla şirket alıyor adamlar..
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CWaRRioR 5 yıl
Google son zamanlarda yapay zekaya ve robotlara ciddi yatırımlar yapıyor. Adamlar Skynet yapmaya çalışıyor bence


Edit: İmla düzeltmesi
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tropik17 5 yıl
Kullanmayın la şu gugılı! Herifçioğlu skynet yapacak başımıza. Sonra otur robotla uğraş işin gücün yoksa.
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halitozbasli 5 yıl
Tüm dünyanın bilgisini bulutlarda depolayan bir şirket birde bu bilgiden çıkarım yapan Aİ geliştirirse person of İntersteki bilgisayara ulaşmaya ne kalır.
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simbilli 5 yıl
para bol olunca...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Google bunları alıyor napacak çok merak ediyorum
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

Google bunları alıyor napacak çok merak ediyorum

skynet


saka bir yana. bir sonraki buyuk patlamanin robot teknolojilerinde olacagi dusunuluyor. robot teknolojisi kendi kendine hareket edip, gundelik insan islerini yapabilcegi sinira cok yaklasmis durumda. bir 10yil sonra pc patlamasi gibi herkez evine, isine robot yardimcilar alabilir. ne sekilde gerceklesirse gerceklessin cok buyuk bir pazar olusacagi kesin. yeni microsoftlari, applelari doguracak bir ortam cikacak. artik kim ilk once trene binip akimi yakalarsa. googleda simdiden konduktor olmada kararli.
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spenx01 5 yıl
Eninde sonunda şunu kabul edeceğiz: Ya görkemli bir direniş ya da onurlu bir ölüm.
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kallesnikof 5 yıl
Bu gelişmeler hiç iyiye değil. Robot şirketlerini yapay zeka şirketlerini ileri teknoloji şirketlerini bir bir alan bu devasa şirket insanlığın başına bela olacak gibi gözüküyor. büyüme eğiliminde olan gelişmeye açık yenilikçi firmaların azalması e tek elde toplanması sevinilecek bir durum değil... android le her türlü bilgimize sahip olan google earth ile ve sokak sokak ev ev fotoğraflayan istihbari tüm bilgilerimize sahip olan bu şirket kötünün habercisi bu alımlar...
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bigbooss 5 yıl
adamlar dünyaya hükmedecekler
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BlackBeasT 5 yıl
Robot geliştiren firmaları alındı. Yapay zeka geliştiren firmalar alındı. Sıradaki?
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darkaura 5 yıl
Google in butun cabasi the next big thing i yakalamak. Sirket satin alarak hem gelecekde kendisinin 10 sene once yaptigi gibi patlayabilcek bir potansiyel rakibi kucukken elemine ediyor, hemde bir sonraki muhtemel patlama alaninin know how ini bunyesine katiyor. Tabi burdaki kritik nokta bir sonraki big thing in ne olacagini iyi analiz edebilcek vizyona sahip olmak. O isin kokusunu zamninda steve jobs cok iyi alirdi.
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snow-leopard 5 yıl
Coming soon Skynet.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
deccal geliyor !
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