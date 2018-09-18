Google, yapay zekalı ses tanıma özelliğini geliştiriyor

Dinlediğiniz şarkının hangisi olduğunu merak ediyorsanız Google'ın Ses Arama özelliğinde bazı geliştirmeler yapmaya başlaması sizi mutlu edecektir. Zira ilk olarak 2017 yılında Pixel 2 cihazlarda kullanıma sunulmuştu ve çeşitli sınırlamalar vardı ve yeni geliştirmelerle Ses Arama özelliği daha da kabiliyetli olacak.

Daha geniş bir veritabanı kullanıyor

Ses tanıma özelliğinin gürültülü ortamlarda bile iyi sonuçlar verdiğini belirten arama devi, sistemin eskisine oranla daha kısa bir sürede şarkıları eşleştirebildiğine de dikkat çekiyor. Şu an için test aşamasında olan bu güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir tarih ise henüz verilmiş değil.

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Şirket blogunda yapılan açıklamalarda ses arama özelliğinin selefine göre dahaarama yapabildiği ve bunun da sonuçlara yansıdığına dikkat çekiliyor. Google, algoritmanın şarkınınçalıştığını ve bu noktada daiçin ayrıntılı bir yöntem kullandığı ifade belirtilmiş.