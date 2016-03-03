Google yeni ödeme yöntemi Hands Free'nin denemelerine başladı

Her zaman yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlarımız gelişen yeni teknolojilerle artık birer cüzdan haline gelmekte. Farklı ödeme yöntemlerinin bulunduğu sektörde Apple tarafında Apple Pay, Samsung tarafında Samsung Pay ve Google tarafında ise Android Pay gibi farklı çözümler mevcut. Akıllı telefonların ödeme cihazına yaklaştırılarak NFC üzerinden iletişim kurmasıyla çalışan yöntemler Google'ın denemelerine başladığı yeni bir ödeme yöntemi yanında aslında çok da pratik değil.

Google'ın Hands Free adını verdiği yeni ödeme seçeneğiyle akıllı telefonunuzu cebinizden yada çantanızdan dahi çıkarmadan ödeme yapabilmeniz mümkün hale gelecek. Şu anlık San Francisco'nun South Bay bölgesindeki kullanıcıların denemesine sunulan hizmeti kullanabilmek için Android 4.2 ve üzeri sürümü cihaz ile iPhone 4s veya daha güncel bir iPhone modeline sahip olunması gerekiyor.

Peki sistem nasıl çalışıyor?

Google'ın daha önce I/O etkinliğinde dillendirdiği sisteme dahil olmak için ilk olarak Hands Free mobil uygulamasını cihazınıza yükleyerek kayıt işlemlerine başlıyorsunuz. Kimlik teşhisi için profil resmi yüklemesi yaparak devam ettiğiniz kayıt işleminde daha sonra ise kredi/debit kartı ekleyerek yada Google hesabınızdaki kartlarınızdan birini seçerek işlemleri bitiriyorsunuz. Kayıt işlemleri sonrasında ise Hands Free ödemesi kabul eden bir mağazada ödeme esnasında kasiyere Google ile ödeyeceğinizi belirtiyorsunuz. Uygulama bu sırada konum servisleri ile sizin Hands Free ödemesi yapılabilen bir mağazada olduğunuzu tespit ederek Bluetooth LE ile kasiyerin ödeme cihazıyla otomatik olarak iletişime geçiyor. Uygulamada kullandığınız profil resmi ve isminizin baş harfleri ile sizi doğrulayan kasiyer daha sonra ödemeyi onaylıyor ve ödemeniz tamamlanmış oluyor.

Yeni ödeme yöntemi başka yerlere de gelecek mi?

Şu an için oldukça kısıtlı bir kullanım alanına sahip olan ödeme yöntemi,sadece South Bay bölgesindeki McDonalds ve PapaJohn's restoranlarında kullanılabiliyor. Sistemin kullanım alanının genişletilmesiyle ilgili herhangi bir bilgi vermeyen Google, şu an için sistemi tamamen düzgünce çalışır bir hale getirme üzerine odaklanıyor. Sistemi hızlandırma adına bazı fikirlere de sahip olan firma, ödeme yapılan mağazalara eklenecek kamera sistemiyle kullanıcının yüzünün hızlıca tanınması sayesinde işlem sürelerini kısaltmayı planlıyor. Bazıları adına özel hayatın gizliliği için korkutucu olan bu duruma karşılık Google, çekilen görüntülerin anında silineceği sözünü veriyor.

http://googlecommerce.blogspot.com.tr/2016/03/testing-testing-one-two-hands-free.html