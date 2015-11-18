Google+ yenilendi

Google'ın Twitter ve Facebook karşısında hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediği sosyal medya kanalı Google+ baştan aşağıda yeniledi.

Yeni Google+ ilk olarak komple yeniden hazırlanan tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede materyal tasarım anlayışı çerçevesinde oldukça sade ve bir o kadar da modern görünen sosyal ağ, arayüzün temeline Topluluklar ve Koleksiyonlar bölümlerini koyuyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla ağ içi navigasyon artık hiç olmadığı kadar kolay gerçekleşiyor.

Bu komple değişikliği hem standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen web sürümü hem de iOS ile Android uygulamalarında gerçekleştiren Google, Google+'ın hızına hız katıyor ve gerçekten sosyal ağ artık çok daha güzel görünerek bütün platformlarda hızlı şekilde kontrol edilebiliyor.

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https://googleblog.blogspot.ca/2015/11/introducing-new-google.html