Google+ yenilendi

Haber Editörü
Google'ın Twitter ve Facebook karşısında hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediği sosyal medya kanalı Google+ baştan aşağıda yeniledi.
Yeni Google+ ilk olarak komple yeniden hazırlanan tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede materyal tasarım anlayışı çerçevesinde oldukça sade ve bir o kadar da modern görünen sosyal ağ, arayüzün temeline Topluluklar ve Koleksiyonlar bölümlerini koyuyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla ağ içi navigasyon artık hiç olmadığı kadar kolay gerçekleşiyor.
Bu komple değişikliği hem standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen web sürümü hem de iOS ile Android uygulamalarında gerçekleştiren Google, Google+'ın hızına hız katıyor ve gerçekten sosyal ağ artık çok daha güzel görünerek bütün platformlarda hızlı şekilde kontrol edilebiliyor.
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https://googleblog.blogspot.ca/2015/11/introducing-new-google.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arama motorundaki reklam ilişkisinden kazancı hiçbir zaman düşüşe geçmez, arama motorunda reklam gösterimi yapmayı kapatsa bile tonlarca sitede Google ads kazancını kat kat arttırır.
YouTube'da aynı şekil reklam gösterimi fazlalaştı video izlerken 5 sn geçiş süreli reklamlar var, videoda süre sarı bölüme geldiğinde araya giren reklamlar var orası da batmaz.
Google+ tek başına çıkarsaydı bir hiçti Android'deki Google market işini çok iyi kullandı ve her Android kullanıcısına gmail hesabı açtırmak zorunda bıraktı o açılan hesapları da çok iyi ilişkilendirdi diğer uygulamalarıyla Google+ da bunlardan birisi şu an kendi halinde ilerliyor zararı ya da karı yok ama bu tarzda hep özen gösterirlerse iyi yerlere gelebilir.
Google'ın şu an radikal karar alması gereken hiç bir şey yok hiç bir konuda.
Aynı şekilde google oyunlar da çoğu kişi kullanmıyor.
Android telefonlar açılırken google+ şifresi istese en azından milletin gözüne sokmuş olur. Ayrıca facebooktan aktar gibi bir çok yöntem ile kullanıcıları çekmesi gerekir. Google+ nın bir avantajı olmalı ki millet kullansın.
Aynı şekilde koskoca google ın whatsapp gibi bir uygulaması olmaması tam bir skandal.
Sen zaten sistemin ta kendisisin. Koy bir tane uygulama her telefona bütün piyasa sende. Durduk yere şirkete değer katarsın
Arama motoru ve Rekalm birlikteliğinden kazancı düşüşe geçmeye başladığı an, geleceğini Youtube kurtamaz ya da Google+, Hangouts vsvs
Elinde bir tek Android tarafı kalıyor. Gözlük kısmı ne alemde hiç bir fikrim yok.
Google'ın artık kaynağı doğru kullanması için radikal kararlar alması gerekiyor sanki..