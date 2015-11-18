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Google+ yenilendi

Baştan aşağıya yenilenen sosyal medya kanallarından Google+, artık çok daha iyi görünüyor ve daha hızlı kontrol edilebiliyor. Yapılan değişiklik gerçekten olumlu görünüyor.
3 yıl
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1
17
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google+ yenilendi

Google'ın Twitter ve Facebook karşısında hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediği sosyal medya kanalı Google+ baştan aşağıda yeniledi.
Yeni Google+ ilk olarak komple yeniden hazırlanan tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede materyal tasarım anlayışı çerçevesinde oldukça sade ve bir o kadar da modern görünen sosyal ağ, arayüzün temeline Topluluklar ve Koleksiyonlar bölümlerini koyuyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla ağ içi navigasyon artık hiç olmadığı kadar kolay gerçekleşiyor.
Bu komple değişikliği hem standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen web sürümü hem de iOS ile Android uygulamalarında gerçekleştiren Google, Google+'ın hızına hız katıyor ve gerçekten sosyal ağ artık çok daha güzel görünerek bütün platformlarda hızlı şekilde kontrol edilebiliyor.
Aktif olarak Google+ kullanıyor musunuz? 
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Google+ yenilendi
 

https://googleblog.blogspot.ca/2015/11/introducing-new-google.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Antares 3 yıl
Açıkcası ben tüm sitelerin bağlantılı olmasını sevmiyorum. Tek bir sitede geziyormuş gibi hissettiriyor ve bu da o siteyi ön plana çıkarmıyor. Hepsi birden google yani. Bence facebook gibi olmak yerine fark yaratıp orijinal bir isimle (google olmadan) sıfırdan baslamalı.
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KillForYou! 3 yıl
Biri Google'a Plus hizmetinin iş yapmadığını, bundan sonra da yapmayacağını söylemeli.
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Bmp61 3 yıl
Fotoğrafları google+ sol sekmelerden ayırmışlar, sağ profil damalığa koymuşlar. bu bakımdan iyi ama koleksiyon, topluluk ve sayfa oluşturma bakımından kullanması karmaşık, en azından facebook dan karmaşık. facebook'ta kendi sayfana ve grup'una ulaşınca hangi ad ile kullanır olduğunu anlamak çok kolay ama google+'da bu kolaylık yok. Ayrıca koleksiyon ve topluluk hesapları adlarının, google+ ile aynı adda olması kötü olmuş. yalnızca sayfa adının google+ profil adından başka bir adda olabilmesine izin verir yapmışlar.
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Rajeesh 3 yıl
kapansa da kurtursak. başbelası
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Artyom1453 3 yıl
yenilenen bu google+ da görüntülenme sayısını nerden görebiliyoruz. birde ben de 1 takipçi var bunu nasıl görebilirim çevrelerimi göster diyorum sizi çevrenize ekleyen yok yada ayarlar yapılı değil diyor halbuki ayarlarda yapılı olmasına rağmen
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X-FI 3 yıl
Yıllardır her gün aktif kullanıyorum.
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Patren 3 yıl
16 kisi kullaniyormys forumda sasirdim
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Kriger 3 yıl
Çok sık olmasada kullanıyorum diyebilirim . Çok kötü değil ben begenıyorum ama kesinlikle yeterli değil
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cngzmls 3 yıl
Ben ne işe yaradığını bile bilmiyordum.
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Nu.D.38 3 yıl
Kullanan var mı yahu şunu.
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j&j 3 yıl
Ankette kimse evet dememiş yahu
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Snitchbone

Google ölü yatırımı kabullenemedi. Arama motoru ve Rekalm birlikteliğinden kazancı düşüşe geçmeye başladığı an, geleceğini Youtube kurtamaz ya da Google+, Hangouts vsvs Elinde bir tek Android tarafı kalıyor. Gözlük kısmı ne alemde hiç bir fikrim yok. Googleın artık kaynağı doğru kullanması için radikal kararlar alması gerekiyor sanki..


Arama motorundaki reklam ilişkisinden kazancı hiçbir zaman düşüşe geçmez, arama motorunda reklam gösterimi yapmayı kapatsa bile tonlarca sitede Google ads kazancını kat kat arttırır.

YouTube'da aynı şekil reklam gösterimi fazlalaştı video izlerken 5 sn geçiş süreli reklamlar var, videoda süre sarı bölüme geldiğinde araya giren reklamlar var orası da batmaz.

Google+ tek başına çıkarsaydı bir hiçti Android'deki Google market işini çok iyi kullandı ve her Android kullanıcısına gmail hesabı açtırmak zorunda bıraktı o açılan hesapları da çok iyi ilişkilendirdi diğer uygulamalarıyla Google+ da bunlardan birisi şu an kendi halinde ilerliyor zararı ya da karı yok ama bu tarzda hep özen gösterirlerse iyi yerlere gelebilir.

Google'ın şu an radikal karar alması gereken hiç bir şey yok hiç bir konuda.
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onsos1100 3 yıl
google şirket olarak bu google+ işini nasıl beceremedi anlamıyorum.
Aynı şekilde google oyunlar da çoğu kişi kullanmıyor.
Android telefonlar açılırken google+ şifresi istese en azından milletin gözüne sokmuş olur. Ayrıca facebooktan aktar gibi bir çok yöntem ile kullanıcıları çekmesi gerekir. Google+ nın bir avantajı olmalı ki millet kullansın.
Aynı şekilde koskoca google ın whatsapp gibi bir uygulaması olmaması tam bir skandal.
Sen zaten sistemin ta kendisisin. Koy bir tane uygulama her telefona bütün piyasa sende. Durduk yere şirkete değer katarsın
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Snac Twingum 3 yıl
Google ölü yatırımı kabullenemedi.
Arama motoru ve Rekalm birlikteliğinden kazancı düşüşe geçmeye başladığı an, geleceğini Youtube kurtamaz ya da Google+, Hangouts vsvs
Elinde bir tek Android tarafı kalıyor. Gözlük kısmı ne alemde hiç bir fikrim yok.
Google'ın artık kaynağı doğru kullanması için radikal kararlar alması gerekiyor sanki..
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