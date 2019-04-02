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Google yılda 50 milyar uygulamayı tarıyor

Google kullanıcıları zararlı yazılımlardan korumak için her yıl 50 milyar civarında uygulamayı tarıyor. Bununla birlikte halen yüz milyonlarca kez indirilen zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı 2 milyarı geçen Android ekosisteminde haliyle siber saldırganlar da cirit atıyor. Saldırıların büyük kısmını uygulamalar üzerinden gerçekleştirdikleri için bu noktada Google’a büyük işler düşüyor. Firma her yıl devasa rakamlarla uğraşmak zorunda.

Devasa rakamlar

Geçmiş yıllarda Google Play mağazası üzerinden uygulama indirdiğiniz zaman üçüncü taraf çözümler hariç denetleme mekanizmaları bulunmuyordu. Konuya el atan Google hem mağaza tarafında hem de cihaz tarafında tarama mekanizmaları kurdu. Bunları yapay zekâ ile destekleyen Google ümit verici bir başarı elde etmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "3.1 milyon Toyota müşterisinin bilgisi çalındı"

Google’ın 2018 yılına ait hazırladığı güvenlik raporuna göre Google Play üzerinden indirilen zararlı yazılımların sayısı onbinde 2 oranından onbinde 4 oranına yükselmiş durumda. İki kat artış gibi görünse de bunların çoğu sahte tıklamaya dayalı uygulamalar. Bunları çıktığınız zaman salt zararlı yazılımların oranı yüzde 50 azalmış durumda.

Sahte tıklama odaklı uygulamalar en büyük tehdit durumunda zira tüm zararlı yazılım indirmelerin içerisinde yüzde 55 civarında bir orana sahip. ABD, Brezilya ve Meksika bu tür uygulamaların cirit attığı ülkeler. Sahte tıklamalar hackerların reklamlardan daha fazla kazanmasını sağlıyor. Haliyle Google ve reklam verenler zarara uğruyor.

 

Google yılda 50 milyar uygulamayı tarıyor
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Google yaklaşık olarak yılda 2 milyar cihazda 50 milyar uygulama tarıyor. Sayı hızla arttığı için Google Play Protect çözümü de daha yetenekli yapay zekâ teknolojileri ile destekleniyor. Geçen yıl tüm Android cihazlarda yer alan zararlı yazılım oranı yüzde 0.45 olarak tespit edildi. Google Play dışından yüklenen yaklaşık 1.6 milyar zararlı yazılımın engellendiği ifade ediliyor. Bununla birlikte mağaza içerisindeki rakamlar verilmemiş.

Google Play mağazası içerisinde de önemli miktarda zararlı yazılıma rastlanıyor. Bir şekilde güvenlik önlemlerini aşmayı başaran zararlı yazılımlar yüz milyonlarca indirme sayısına imza atabiliyor. Henüz bununla ilgili net adımlar atılabilmiş değil.

 

https://www.engadget.com/2019/04/01/google-android-security-report-2018/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maximus8282 1 ay
Bu taramış hali mi?
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The.Mafia 1 ay
Bravo Google 👏
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