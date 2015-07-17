Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google yılın ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladı

3 yıl
2,4b
1
7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google yılın ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladı

Yılın ikinci üç aylık döneminin geride kalması ile birlikte teknoloji devlerinin mali tabloları da internette boy göstermeye başladı. Bunlardan birisi olan Google ikinci çeyreği de kar artışı ile kapatmayı başardı. 

Raporlara göre firmanın ikinci çeyrekte elde ettiği gelir 17.7 milyar dolar civarında. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Kurlardaki değişim nedeniyle 1.1 milyar dolar kaybeden Google'ın yine de bu rakamı elde edebilmesi dikkat çekici. Google'ın net karı ise 3.93 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık artış ise yüzde 2 civarında kaldı. 

Google reklamlardan toplamda 16 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 12.4 milyar doları kendi siteleri ve hizmetlerinden, 3.6 milyar doları ise ortak web sitelerinden geldi. Reklam gelirlerinde yıllık yüzde 14 artış oldu.

Gelirler ile kasasını dolduran Google'ın nakit birikimi 69 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam 61.2 milyar dolardı. Ayrıca geçen yıl 48584 olan çalışan sayısı da 57148'e yükseldi.  

https://investor.google.com/earnings/2015/Q2_google_earnings.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
There goes your life 3 yıl
nty35
clb12Apple ın astronomik kar açıklamalarından sonra google ın açıkladığı rakamaşar ufak kalıyor ??
Hocam mobildeyim de aradım bulamadım dhde mi haberi yapıldı apple mali raporunun

12 ayda 56 milyar $
bu çeyrekte ise 16 milyar $
net kar açıkladı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 3 yıl There goes your life
There goes your life
nty35
Orijinalden alıntı: clb12Apple ın astronomik kar açıklamalarından sonra google ın açıkladığı rakamaşar ufak kalıyor ??
Hocam mobildeyim de aradım bulamadım dhde mi haberi yapıldı apple mali raporunun

12 ayda 56 milyar $
bu çeyrekte ise 16 milyar $
net kar açıkladı

Toplam nakit birikimi ise 203 milyar $
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Güneş batmayan teknoloji devi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
destinati0n 3 yıl
Adamların el atmadığı sektör kalmayacak bu gidişle.

Edit: Binbaşı oldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 3 yıl
Bizi de işe al google !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 3 yıl
Apple ın astronomik kar açıklamalarından sonra google ın açıkladığı rakamaşar ufak kalıyor ??
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nty35 3 yıl clb12
clb12
Apple ın astronomik kar açıklamalarından sonra google ın açıkladığı rakamaşar ufak kalıyor ??

Hocam mobildeyim de aradım bulamadım dh'de mi haberi yapıldı apple mali raporunun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu "HTC One M9 Screen Protector GLAS.tR Slim" inceleme videosu 3 yıl 2si1 "Bayram şekeri tadında" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim