Google yılın ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladı

Yılın ikinci üç aylık döneminin geride kalması ile birlikte teknoloji devlerinin mali tabloları da internette boy göstermeye başladı. Bunlardan birisi olan Google ikinci çeyreği de kar artışı ile kapatmayı başardı.





Raporlara göre firmanın ikinci çeyrekte elde ettiği gelir 17.7 milyar dolar civarında. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Kurlardaki değişim nedeniyle 1.1 milyar dolar kaybeden Google'ın yine de bu rakamı elde edebilmesi dikkat çekici. Google'ın net karı ise 3.93 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık artış ise yüzde 2 civarında kaldı.





Google reklamlardan toplamda 16 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 12.4 milyar doları kendi siteleri ve hizmetlerinden, 3.6 milyar doları ise ortak web sitelerinden geldi. Reklam gelirlerinde yıllık yüzde 14 artış oldu.





Gelirler ile kasasını dolduran Google'ın nakit birikimi 69 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam 61.2 milyar dolardı. Ayrıca geçen yıl 48584 olan çalışan sayısı da 57148'e yükseldi.

https://investor.google.com/earnings/2015/Q2_google_earnings.html