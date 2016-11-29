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Google, zor kapatılan reklama sahip mobil siteleri cezalandırıyor

Daha önce reklamları abartan sitelere karşı adeta savaş açan Google, bu kez çeşitli hilelerle reklamlara zorla tıklattıran ve reklamın kolaylıkla kapatılmasını engelleyen sitelere ceza veriyor.
2 yıl
1,8b
1
15
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaklaşık 3 ay önce özellikle mobil sürümde ekranı tamamen kaplayan ve içeriğin görüntülenmesini büyük oranda engelleyen reklamlara yer veren sitelere karşı mücadele içerisine giren Google, reklam konusundaki yaptırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Önümüzdeki yıldan itibaren zor kapatılan reklamlara sahip mobil sitelerin artık arama sonuçlarında daha aşağı sıralara çekileceği, böylelikle ziyaretçi sayılarının da paralel şekilde düşürüleceği ifade ediliyor. Uygulama kapatma butonuna basılsa da reklamı açan, kullanıcılara reklama tıklamadan içeriği göstermeyen, yanlışlıkla da olsa reklama tıklamak zorunda bırakan mobil web sitelerini kapsıyor. Yasal bilgilendirme, oturum açma gibi pencereler ise yasak sınırlarının dışında tutuluyor.
10 Ocak 2017 itibariyle hayata geçirilecek uygulamayla daha iyi bir internet deneyimi sunulması hedefleniyor ancak aynı şeyi yayıncılar için söyleyebilmek güç. Eğer siz de bu tarz bir siteye sahipseniz vakit kaybetmeden gerekli düzenlemeleri yapmanız faydanıza olacaktır.

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kmesne 2 yıl en beğenilen
Eksi dh sdn
Sikayet yeri varmi hemen edelim
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wolf silver 2 yıl
Muhtemelen ilk önce sitenizden başlarlar
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ccguven 2 yıl
Sesi sonuna kadar açıp bir holywood filmi izlim derken play tuşuna bastığında; Ah Uh'lu video çıkaran bir popup insanın hayatını karartabilir. Sesi kapatma telaşı sırasındaki adrenalin Bungee Jumping de yoktur.
Sesi sonuna kadar açıp bir holywood filmi izlim derken play tuşuna bastığında; Ah Uh'lu video çıkaran bir popup insanın hayatını karartabilir. Sesi kapatma tela...
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kadirirdem 2 yıl
Önce sdn...
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asosyal mühendis 2 yıl
mobilde bir sayfada 4-5 tane reklam çıkıyordu iyi oldu . bunun içinde donanımhaber de dahildi. en sonunda adblock kurmuştum fakat kaldırınca düzelmedi. meğersem hosts dosyası bozulmuş. dosya nerede bulamadım. sanırım formtlık iş var ama ona da ben yanaşmıyorum şuan :/
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mkyb 2 yıl
Samsung marka telefon kullanıyorsanız : goo.gl/...
Bu programı yükleyin. Sadece telefonun kendi tarayıcı ile çalışır. Tüm reklamları engeller.
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iPhone kullanıyorsanız : itunes.apple.com/...
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comarsavar 2 yıl
Adguard kullanıyorum kafam rahat bugüne kadar 1 milyondan fazla reklam engellemiş, pişman değilim.
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Parola_18 2 yıl comarsavar
comarsavar
Adguard kullanıyorum kafam rahat bugüne kadar 1 milyondan fazla reklam engellemiş, pişman değilim.

pişman olup intihar eğilimi gösterenlermi var mış yoksa ?
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Parola_18 2 yıl
dh abartmıyor bu aralar reklamlarda onun için adblock u kapalı tutuyorum sitede bi aralar fenaydı ama google dogru bi iş yapmış işin cılkını çıkarmaya gerek yok
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SilverNitrate 2 yıl
Onlar yüzünden adblock kullanıyor millet. Google geç kaldı böyle bir şey için.
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ccguven 2 yıl
Sesi sonuna kadar açıp bir holywood filmi izlim derken play tuşuna bastığında; Ah Uh'lu video çıkaran bir popup insanın hayatını karartabilir. Sesi kapatma telaşı sırasındaki adrenalin Bungee Jumping de yoktur.
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wolf silver 2 yıl
Muhtemelen ilk önce sitenizden başlarlar
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BAM TELİ 2 yıl
Yerinde bir uygulama olur, tüm reklamları elden geçirmekte fayda var, sağa sola tıklamak istediğinizde reklam kayıp olmuyor, buna da umarım önlem alır.
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Spider_hip 2 yıl
Ohoo önce film sitelerine el atsınlar. Bir yere tıklıyorsun 40 şey açılıyor, onu kapatayım diyorsun javascript ile kendi kapat popuplarını çıkartıyorlar ki oradaki iptal, çıkış butonlarına da kendi istediklerini kodlayabilirler. Ha tabi ben nereden biliyorum. o tarz sitelere girdiğimden değil elbet, bir arkadaşım öyle diyor :P
1 Yanıt Yanıtla +4
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Stand Alone 2 yıl Spider_hip
Spider_hip
Ohoo önce film sitelerine el atsınlar. Bir yere tıklıyorsun 40 şey açılıyor, onu kapatayım diyorsun javascript ile kendi kapat popuplarını çıkartıyorlar ki oradaki iptal, çıkış butonlarına da kendi istediklerini kodlayabilirler. Ha tabi ben nereden biliyorum. o tarz sitelere girdiğimden değil elbet, bir arkadaşım öyle diyor :P

Fazla zorlamayalım bence, neticede o sitelerde film gösterilmesi korsan içeriğe giriyor ve adamlar reklamdan kazanıyor. Doğrucu davut olacaksak eğer, internet üzerinden korsan içerik yayınlayan bütün film siteleri de kapatılmalı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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