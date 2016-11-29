Google, zor kapatılan reklama sahip mobil siteleri cezalandırıyor

Yaklaşık 3 ay önce özellikle mobil sürümde ekranı tamamen kaplayan ve içeriğin görüntülenmesini büyük oranda engelleyen reklamlara yer veren sitelere karşı mücadele içerisine giren Google , reklam konusundaki yaptırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren zor kapatılan reklamlara sahip mobil sitelerin artık arama sonuçlarında daha aşağı sıralara çekileceği, böylelikle ziyaretçi sayılarının da paralel şekilde düşürüleceği ifade ediliyor. Uygulama kapatma butonuna basılsa da reklamı açan, kullanıcılara reklama tıklamadan içeriği göstermeyen, yanlışlıkla da olsa reklama tıklamak zorunda bırakan mobil web sitelerini kapsıyor. Yasal bilgilendirme, oturum açma gibi pencereler ise yasak sınırlarının dışında tutuluyor.

10 Ocak 2017 itibariyle hayata geçirilecek uygulamayla daha iyi bir internet deneyimi sunulması hedefleniyor ancak aynı şeyi yayıncılar için söyleyebilmek güç. Eğer siz de bu tarz bir siteye sahipseniz vakit kaybetmeden gerekli düzenlemeleri yapmanız faydanıza olacaktır.