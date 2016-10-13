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Google'dan 360 derecelik kamera uygulaması

Google'ın tanıttığı deneysel yeni kamera uygulaması olan Sprayscape 360 derecelik sürreal fotoğraflar çekmenizi ve yaratıcılığınızı ön plana çıkarmanızı bekliyor.
2 yıl
3,3b
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3
Mobil Uygulamalar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Google, deneysel yeni 360 derece görüntüler çekebileceğiniz "Sprayscape" kamera uygulamasını yayınladı. "Mükemmel sürrealist VR benzeri kamera" olarak tanıtılan kamera uygulaması telefonun GPU(grafik işlem birimi) ve jiroskobundan yararlanarak 360 derecelik görüntüler çekmenizi sağlıyor.

360 Derece sürrealist kamera uygulaması nedir?

Sprayscape ile kişiler, yerler ve görebildiğiniz şey şeyi çekmenize olanak sağlıyor. Çektiğiniz her görüntü 360 derecelik sanal ortamda birleştiriliyor. Ancak burada asıl dikkat çekici nokta ise bu işlemi alışık olduğumuz panoramadan farklı olarak sürreal şekilde görüntülenebilecek şekilde işleniyor.
Sprayscape uygulamasını hem ön hem arka kameranızı kullanarak "scape"ler oluşturmanızı sağlıyor. Scape'lerinizi sosyal medyada kolayca paylaşabilir, hemen her türlü cihazda görüntüleyebilirsiniz. Scape'lerin Google Cardboard ile de uyumlu olduğunu belirtmekte fayda var.
Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz uygulamanın çok eski Android sürümleri haricinde uyumlu olması da önemli bir artısı. Uygulamayı BURADAN indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidexperiments.sprayscape Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 2 yıl
"google camera" uygulaması çok da güzel yapıyor zaten bunu.çekip face'e ilk gününde koymuştum bile.bu uygulamanın farkını anlamadım.

"google camera" türkiye store'da yok ama internette mirror bulunuyor.
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bekoc 2 yıl
s7 ye kurdurmuyor. destek yokmuş!
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