Google'dan 360 derecelik kamera uygulaması

Google, deneysel yeni 360 derece görüntüler çekebileceğiniz "Sprayscape" kamera uygulamasını yayınladı. "Mükemmel sürrealist VR benzeri kamera" olarak tanıtılan kamera uygulaması telefonun GPU(grafik işlem birimi) ve jiroskobundan yararlanarak 360 derecelik görüntüler çekmenizi sağlıyor.

360 Derece sürrealist kamera uygulaması nedir?

Sprayscape ile kişiler, yerler ve görebildiğiniz şey şeyi çekmenize olanak sağlıyor. Çektiğiniz her görüntü 360 derecelik sanal ortamda birleştiriliyor. Ancak burada asıl dikkat çekici nokta ise bu işlemi alışık olduğumuz panoramadan farklı olarak sürreal şekilde görüntülenebilecek şekilde işleniyor.

Sprayscape uygulamasını hem ön hem arka kameranızı kullanarak "scape"ler oluşturmanızı sağlıyor. Scape'lerinizi sosyal medyada kolayca paylaşabilir, hemen her türlü cihazda görüntüleyebilirsiniz. Scape'lerin Google Cardboard ile de uyumlu olduğunu belirtmekte fayda var.

ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz uygulamanın çok eski Android sürümleri haricinde uyumlu olması da önemli bir artısı. Uygulamayı Google Play üzerindenolarak indirip kullanabileceğiniz uygulamanın çok eski Android sürümleri haricindeolması da önemli bir artısı. Uygulamayı BURADAN indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidexperiments.sprayscape