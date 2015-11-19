Google'dan Hangouts için önemli değişiklik

İnternet devi Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan anlık mesajlaşma ve video konferans servisi Hangouts, video konferanslara katılım sürecini sadeleştiren önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.





Geçtiğimiz dönemde kendisine özel bir internet sistesine kavuşan ve kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz yeniliklerle çok daha güçlü hale getirilen Hangouts, şimdi ise iş dünyasına (Google for Work) yönelik sağlam bir özellik kazandı. Artık Hangouts içerisinde iş ile alakalı yapılan video sohbetlere davetiye yoluyla istenilen kişi dahil edilebilecek ve çok önemli bir detay olarak bu işlem için karşı tarafta Google hesabının olması gerekmeyecek.

Bu davet direkt olarak Google Takvim içerisinden de yapılabilecek ve zaman kaybettiren form benzeri şeyler kullanıcıların karşısına çıkartılmayacak. Bu sayede genel konferans sürecini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlayan Google, maalesef bu özelliği şimdilik ücretsiz üyelere sunmuyor ve bu açıdan herhangi bir planlarının olmadığını belirtiyor.

bir altyapı hazırlamıştı. Kısa zaman önce benzer bir süreci Skype hayata geçirmiş ve video görüşmelere hesabı olmayanların da katılması için özel

http://thenextweb.com/google/2015/11/19/google-for-work-now-lets-anyone-join-a-hangout-without-an-account/