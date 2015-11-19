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Google'dan Hangouts için önemli değişiklik

Google, Hangouts'un iş dünyası tarafında genel kullanımı ve video konferansları çok daha etkili hale getirecek önemli bir adım arttı. Gelişmenin detayları haberimizde.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan Hangouts için önemli değişiklik

İnternet devi Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan anlık mesajlaşma ve video konferans servisi Hangouts, video konferanslara katılım sürecini sadeleştiren önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz dönemde kendisine özel bir internet sistesine kavuşan ve kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz yeniliklerle çok daha güçlü hale getirilen Hangouts, şimdi ise iş dünyasına (Google for Work) yönelik sağlam bir özellik kazandı. Artık Hangouts içerisinde iş ile alakalı yapılan video sohbetlere davetiye yoluyla istenilen kişi dahil edilebilecek ve çok önemli bir detay olarak bu işlem için karşı tarafta Google hesabının olması gerekmeyecek.
Bu davet direkt olarak Google Takvim içerisinden de yapılabilecek ve zaman kaybettiren form benzeri şeyler kullanıcıların karşısına çıkartılmayacak. Bu sayede genel konferans sürecini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlayan Google, maalesef bu özelliği şimdilik ücretsiz üyelere sunmuyor ve bu açıdan herhangi bir planlarının olmadığını belirtiyor.
Kısa zaman önce benzer bir süreci Skype hayata geçirmiş ve video görüşmelere hesabı olmayanların da katılması için özel bir altyapı hazırlamıştı.

http://thenextweb.com/google/2015/11/19/google-for-work-now-lets-anyone-join-a-hangout-without-an-account/ Yorum Yaz
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nokmen 3 yıl
En çok kullanılan derken ?
Daha doğru düzgün nasıl okunduğuna bile kafa yormadım.
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catlion 3 yıl
Skype şuan bile yeterli ayrıca deli gibi yenilik getiriyorlar sürekli.. işi zor
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senersongur 3 yıl
Hangouts'u kimse kullanmıyor.
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Stand Alone 3 yıl
Hangouts çok kullanılıyor diyorsun da kim kullanıyor yahu? Hayatımda 1 kez bile kullanmadım, telefonun pasif hale getirdiğim uygulamalarından. Google Plus ile beraber en gereksiz Google uygulaması.
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Patren 3 yıl
google artık treni kaçırdı skype yakalayamazlar artık
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