Google'dan Microsoft'a "Maps" darbesi: Haritalar Windows Phone 8'de çalışmıyor

Google ile Microsoft'un arası bir süredir açık. Yeni nesil Windows Phone 8 platformu için açıklama yapan Google, şu an için herhangi bir servisi için platforma uygulama çıkartmak için hem zaman hem de insan kaynağı ayırmayacağını ancak olurda ileride kullanıcılar Windows Phone'a ilgi gösterirse, o zaman durumun değişebileceğini ifade etmişti.

İki şirket arasındaki anlaşmazlıktan mı yoksa ticari bir hamle olark atıldı bilinmiyor ancak Bing'in tüm servisleriyle aktif olarak çalışmadığı çeşitli ülkelerde Windows Phone 8 platformunun amiral gemisi telefonlarından Lumia 920, Google'a rakip olmaya çalışan Yandex arama motoru ile sunulmuştu. İşte tüm bunları ve arka plandaki daha pek çok gelişmeyi üst üste koyduğumuzda yazılım devi iki şirket arasında daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir mücadelenin yaşandığını söyleyebiliriz.

Yaşanan bu rekabetin sonucu mudur bilinmez ama Google'ın belkide pek çoğumuz tarafından en çok kullanılan servislerinden Maps yani Haritalar uygulaması, Windows Phone 8'in uygulama mağazasında olmadığı gibi tarayıcı seviyesinde de desteklenmiyor. Yani Google Maps'i internet üzerinden kullanayım derseniz, Windows Phone 8'de tarayıcıyı çalıştırıp maps.google.com adresini ziyaret etmeye çalıştığınızda sonuç hüsran oluyor zira karşınıza haritalar uygulaması yerine Google Arama sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve yurt dışında ciddi tartışmalara neden olan bu durumu , Android ve Windows Phone 8 tabanlı telefonlardan canlı bir demo ile gösterelim.



