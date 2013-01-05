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Google'dan Microsoft'a "Maps" darbesi: Haritalar Windows Phone 8'de çalışmıyor

6 yıl
2,4b
1
68
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ile Microsoft'un arası bir süredir açık. Yeni nesil Windows Phone 8 platformu için açıklama yapan Google, şu an için herhangi bir servisi için platforma uygulama çıkartmak için hem zaman hem de insan kaynağı ayırmayacağını ancak olurda ileride kullanıcılar Windows Phone'a ilgi gösterirse, o zaman durumun değişebileceğini ifade etmişti. 
İki şirket arasındaki anlaşmazlıktan mı yoksa ticari bir hamle olark atıldı bilinmiyor ancak Bing'in tüm servisleriyle aktif olarak çalışmadığı çeşitli ülkelerde Windows Phone 8 platformunun amiral gemisi telefonlarından Lumia 920, Google'a rakip olmaya çalışan Yandex arama motoru ile sunulmuştu. İşte tüm bunları ve arka plandaki daha pek çok gelişmeyi üst üste koyduğumuzda yazılım devi iki şirket arasında daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir mücadelenin yaşandığını söyleyebiliriz.
Yaşanan bu rekabetin sonucu mudur bilinmez ama Google'ın belkide pek çoğumuz tarafından en çok kullanılan servislerinden Maps yani Haritalar uygulaması, Windows Phone 8'in uygulama mağazasında olmadığı gibi tarayıcı seviyesinde de desteklenmiyor. Yani Google Maps'i internet üzerinden kullanayım derseniz, Windows Phone 8'de tarayıcıyı çalıştırıp maps.google.com adresini ziyaret etmeye çalıştığınızda sonuç hüsran oluyor zira karşınıza haritalar uygulaması yerine Google Arama sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve yurt dışında ciddi tartışmalara neden olan  bu durumu , Android ve Windows Phone 8 tabanlı telefonlardan canlı bir demo ile gösterelim.


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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
Fanlar toplanmis hemen , ne nokia maps inden yandexinden bahsediyorsunuz ? Ana konumuz da en az 20 kisinin sitem edip . 1 2 kisinin kaybolmasina sebeb olan yandex ve nokia maps i kimse savunmasin bana.

15 yillik polisevini bulamiyor , bulamamasini gectim , nokia maps ve yandex e gore oyle bir yer yok.

Microsoftda , Google da , Nokia da bana calismiyor umrumda olmaz hicbirisi bana en iyi faydayi saglayan cihaz ya da uygulamaya saygi gosteririm ve hicbirisi google in yanina yaklasamaz.
Fanlar toplanmis hemen , ne nokia maps inden yandexinden bahsediyorsunuz ? Ana konumuz da en az 20 kisinin sitem edip . 1 2 kisinin kaybolmasina sebeb olan yan...
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electROck35 6 yıl
Microsoft'un Windows'lu bilgisayarlarından da çeksin elini ayağını. Google varsa Microsoft'un platformları sayesinde var. Madem en büyük en iyi Google çekilsin bütün Microsoft ürünlerinden kendi başına yol alsın hazıra konmadan, tabi yerse
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headcoach 6 yıl
Kimse kimseye harita,uygulama vb. vermesin herkes kendi yapsin daha iyisi için uğraşsın sonucunda bize faydası olur.
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Burak1916 6 yıl
microsoftun kendi suçu lumiaların sağ tarafındaki arama tuşuna basıldığında yandex açılıyor bunun için tuş koymuşlar sırf yandex için ee kendi düşen ağlamaz.
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DH Misafiri 6 yıl
symbian sistemli telefon kullanıyorum bu güne kadar işim düşmedi ama bi deneyeyim dedim onlada girmedi aynı videoda olduğu gibi google sayfasına yönlendiriyor başka deneyen varmı
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CaSsErDoDo 6 yıl
google windows phone tehlikesinin farkında yazılım çıkarmamalarının sebebi bu.öyle kimse kullanmıyor ki demekle kendilerini küçük düşürüyorlar
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Türkmenli 6 yıl
Ios a kapali bir sistem diyorduk ama bu wp8 tam bir diktatör. Ne yapacagina hep o karar veriyor.Tutacagini da hic sanmiyorum.Adinin ( Windows) olmasi acaba dedirtiyor ama bu kadar kisitlamaya niye girsin ki insan.Hele android gibi bi sistem varken.
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montaj34 6 yıl
haytında L920 görmemiş olanlar kaflarına göre yazmış.Devam edin baya eğlenceli böyle...
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Dark Shade 6 yıl
bence büyük eksiklik. yeryüzündeki en iyi ve en güncel maps tır google maps.
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electROck35 6 yıl
Türkçe navigasyonlu ve çevrimdışıyken bile çalışan yılların Nokia Maps'i var bizde. Ayrıca Bing Maps de var. Yandex Maps varmış, hadi onu geçtim ama bir Windows Phone'da aklıma gelebilecek en son şey Google Maps :) Açıkçası bu haber olmasa unutmuştum bile varlığını.
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OverClocK1ng 6 yıl
Google iyi yapmış valla.
Microsoft efendi gitsin Windows Phone telefonlarda arama butonu koysun. Sonra o arama butorunu da Yandex olacak şekilde ayarlasın.
Hadi bunu anlarım. Tercih meselesi. Ama o butondaki Yandex arama sağlayıcıyı değiştirilemez şekilde yapması açısından Google ı haklı buldum.
Kardeşim. Telefonu ben kullanacaksam o arama tuşuyla da istediğim arama sağlayıcıyı kullanabilmeliyim. İster Google ı kullanırım, ister Bing i.
Neymiş. Değiştirilemiyormuş.
Google, Chrome tarayıcıda "Bunda sadece google arama çalışır" diyor mu?
İyi o zaman. Kendisi bilir. Google ne yapsa yeridir.
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eP_362 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Google iyi yapmış valla.

Microsoft efendi gitsin Windows Phone telefonlarda arama butonu koysun. Sonra o arama butorunu da Yandex olacak şekilde ayarlasın.

Hadi bunu anlarım. Tercih meselesi. Ama o butondaki Yandex arama sağlayıcıyı değiştirilemez şekilde yapması açısından Google ı haklı buldum.

Kardeşim. Telefonu ben kullanacaksam o arama tuşuyla da istediğim arama sağlayıcıyı kullanabilmeliyim. İster Google ı kullanırım, ister Bing i.
Neymiş. Değiştirilemiyormuş.

Google, Chrome tarayıcıda "Bunda sadece google arama çalışır" diyor mu?

İyi o zaman. Kendisi bilir. Google ne yapsa yeridir.

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matraxzalim 6 yıl
yandex maps o kadar da iyi bir uygulama değil.örnek vereyim ben ankara keçiörende oturuyorum.merkezi bir yer.benim evmin etrafının çoğu yanlışlarla dolu yandexte.google mapste bir tane hata bulamadım kendi çevremde.
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