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Google'dan Periscope ve Facebook Live rakibi YouTube Connect

Daha önce YouTube Gaming ile canlı yayın sektörüne ağırlık vermeyen Google yeni uygulaması Youtube Connect ile Periscope ve Facebook Live'a rakip olmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google'dan Periscope ve Facebook Live rakibi YouTube Connect
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Yeni gelen raporlara göre Google yeni bir mobil uygulama ile anlık canlı yayın işine girmeye hazırlanıyor. Hali hazırda Twitch’e rakip olarak YouTube Gaming hizmetini sunan firma YouTube Connect ile de Periscope ve Facebook Live’a rakip olacak.
VentureBeat sitesi kaynaklarına göre Android ve iOS sistemleri için geliştirilen uygulama Periscope benzeri bir kullanıma sahip. Mobil cihazlardaki uygulamadan giriş yaptığınız Google yada YouTube hesabınız üzerinden yaptığınız yayın uygulama üzerinde ve YouTube kanalınızda yayınlanacak. Anlık olarak yayın esnasında sohbet hizmetini de sunulacak yayınlarda dilerseniz etiketleme işlemi de yapabileceksiniz.  Yayını kaçıranların tekrar izleyebilmesi için yayın sonunda yayını hesaba kaydetme seçeneği de sunan uygulama bu yönüyle de Twitch benzeri bir kullanıma sahip. Uygulama sayesinde aynı zamanda takip ettiğiniz kişilerin de yayınlarını izleyebilmek mümkün.
YouTube bilindiği üzere hali hazırda canlı yayın özelliğine sahip, ancak karmaşık bir yapıda olan bu özellik pek çok amatör kullanıcının özelliği kullanmaktan çekinmesine neden oluyor.  Google yeni basitleştirilmiş uygulamayla bu durumun önüne geçerek herkesin tıpkı Periscope’da olduğu gibi kolayca yayın yapabilmesine olanak sağlayacak.
Google her ne kadar Twitter ve Facebook kadar popüler olmasa da YouTube’un gücünü kullanacak firmanın bu rekabette ne derece başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz. Firma kaynaklarından henüz bir açıklama gelmese de YouTube Connect’in Google I/O kapsamında tanıtılması bekleniyor.

http://venturebeat.com/2016/03/23/google-is-building-youtube-connect-a-live-streaming-app-to-take-on-periscope/ Yorum Yaz
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meego 3 yıl
periscope aldı başını gitti. Geç kaldılar
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Amd64x2 3 yıl
"Google her ne kadar Twitter ve Facebook kadar popüler olmasa da YouTube’un gücünü kullanacak..........." editörle benim popülerlik anlayışlarımız farklı imiş... tivitır ve feysbuk ziyaret sayısına göre mi? uygulamada geçirilen zamana göre mi? uygulamayı kullanma sıklığına göre mi? yutuptan daha popüler, kriter ne?
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sniper23 3 yıl
Arkaplandaki müzik copyrightlıdır diye hemen kapanır bide copyright strike yersin. Twitch devam.
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sadasaxx 3 yıl
abı ayıptır sorması meizu m2 note alınırmı cevapladıgın ıcın saol
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gcb1903 3 yıl
500 kişi olunca meme, 1000 kişi olunca kalça geliyor like yapın gökkuşağı gibi olsun.
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GetSomeRest 3 yıl
youtube da canlı yayın özelliği zaten var bu nerden çıktı şimdi
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Batw0 3 yıl GetSomeRest
Orada meme olunca yayın durduruluyor, dikkat ettiysen periscope'a rakip olacakmış.. Yani buda Youtube Live'ın meme serbest versiyonu.
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