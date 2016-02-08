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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan elektrikli otomobillere kablosuz şarj teknolojisi dopingi

Google, elektrikli otomobiller için kablosuz şarj teknolojisi özellikle toplu taşıma araçlarında yaygınlaşmaya başlayan Momentum Dynamics ile yoğun işbirliği içinde.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Google'dan elektrikli otomobillere kablosuz şarj teknolojisi dopingi

Hollanda’nın Utrecht şehrinde otobüs duraklarında yer alan indüksiyon plakalarının üzerinde duran elektrikli otobüsler hızlıca şarj olarak küçük bataryaları ile seferlerini tamamlayabiliyor. Sistem sayesinde otobüsler istenirse kesintisiz şekilde 24 saat boyunca kablolu şarja ihtiyaç duymadan hizmet verebilecek yapıyı kazanmış durumda.
Google’a dönecek olursak, ABD Federal İletişim Komisyonu’da (FCC) doldurulan bazı dokümanlar, Google’ın robocar’ları için şarj kabloları olmaksızın otomobillerini şarj etmek konusunda yoğun bir çaba içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor.
Evraklardan ortaya çıkan şey Google’ın Californiya’da prototip sürücüsüz otomobili için 2 farklı kablosuz şarj sistemini test ettiğini gösteriyor. Şubat 2015’de Newyork merkezli bir startup olan Hevo Power, Google’ın merkez ofisinin bulunduğu Californiya Mountain View ’e deneysel bir şarj istasyonu kurmak için FCC’den izin aldı.  Benzer bir şekilde Philadephia merkezli Momentum Dynamics firması da haziran ayında FCC’ye sunduğu dokümanlarda Google’ın sürücüsüz otomobillerini geliştirdiği X bölümünü adres olarak göstermişti.
Google'dan elektrikli otomobillere kablosuz şarj teknolojisi dopingi
 
Her iki firma yere gömülü vericilerden otomobilin altına konumlu alıcılara kablosuz elektrik iletimini gerçekleştirmek üzere rezonans manyetik indüksiyon ismi verilen yöntemi kullanan sistemler üzerine çalışıyor. Bu yöntemde alternatif akım özel bir elektrik devresi üzerinden geçirilerek salınımlı manyetik bir alan oluşturuyor. Bu alan daha sonra yakınında bulunan aynı rezonans frekansına ayarlı ikinci bir devrede ki alternatif akımı indüklüyor.
Googleplex’de Hevo’nun kurulumunu gerçekleştirdiği Alpha isimli prototip şarj istasyonu, rögar kapağı gibi zemine gömülü daire biçimli bir verici ve 1.5 kW güç aktarımı yapabiliyor. Momentum Dynamics’in iddiası ise 200 kW’ye kadar kablosuz güç aktarımı yapabilen vericiler geliştirdikleri yönünde. Bunlar ile ilgili FCC dokümanlarında ise bilgiler açık şekilde yer almıyor.
Google mühendisleri bu teknolojileri merkez ofisin yer aldığı California Mountain View’de ve otonom otomobillerin tamamen sürücüsüz bir şekilde test edildiği California Atwater'daki ABD eski hava üssünde yer alan Castle Commerce Center’da test ediyor.
Momentum Dynamics’in Hollanda’da kullanılan şarj istasyonları elektrikli otobüslerin kablolu şarja gerek duymaksızın 24 saat hizmet vermesini mümkün hale getirdi. Google’ın bu çalışması, sadece otonom otomobillerini teknolojiye uygun hale getirmek için değil aynı zamanda bu iki firma ile dünya genelinde sarj istasyonları kurma projesini de test ettiği yönünde yorumlanıyor. Proje başarılı bir şekilde hayata geçerse farklı mobil cihaz üreticilerinin Android işletim sistemini kullanması gibi farklı birçok otomobil üreticisi de elektrikli otomobilleri için Google’ın şarj sistemini ve şarj istasyonlarını kullanacak gibi duruyor.

http://www.guru3d.com/news-story/google-driverless-cars-will-be-wireless-charges-as-well.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
bu gelişme benimde aklıma geldi ama tasarlayıp yapamadım :((
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KalemKolik 3 yıl
Şu batarya teknolojisi şuan teknolojinin gelişmesinde belkide en büyük engel.Batarya teknolojisinde ciddi bir devrim lazım.Batarya teknolojisi ne yazıkki bırakın devrimi adam gibi gelişmede yok.
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Batumatu 3 yıl
Kablosuz elektrikte verim her zaman düşük oluyor kabloluya göre. Otomobil firması tesla nın geliştirdiğini yılan gibi bükülerek araca otomatik bağlanan şarj kablosu daha mantıklı bir seçenek her zaman...
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join 3 yıl
Çok güzel gelişmeler de o görseldeki araç ne öyle, çirkinlik abidesi.
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