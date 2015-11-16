Google'dan ilginç uygulama: Who’s Down

İnternet devi Google, Android cihazların için ilginç bir amaç doğrultusunda hazırladığı "Who’s Down" isimli uygulamasını yayınladı.

Şimdilik sadece davetiye usulü kullanılabilen ve basit bir arayüz üzerine kurulan Who’s Down uygulaması, amiyane tabirle "takılmak" için müsait arkadaş bulunmasına imkan tanıyor. Uygulama girilen basit etiketler temelinde arkadaşlarınızın (Telefon kişileri) ne için müsait olduğunu gösteriyor ve örneğin a kişisi film izlemek için müsaitse iletişime geçilerek özel bir buluşma ayarlanabiliyor.

Yapmak için müsait olduğunuz konuları sizin de belirleyebildiğiniz Who’s Down uygulaması, kurulan mesaj temelli iletişimi farklı kişilerin eklenmesiyle grup sohbet haline getirebiliyor ve böylece iki kişinin planı bir anda grup etkinliği haline getirebiliyor.

Kısa zaman içerisinde herkes için açılacak Who’s Down uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.