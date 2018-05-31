Google'dan komşuluk uygulaması Neighbourly

Arama devi Google, şimdilik yalnızca Hindistan'ın Mumbai kentinde kullanılabilen bir komşuluk uygulaması başlattığını duyurdu. Neighbourly adı verilen bu uygulama ile istediğiniz konularda çevrenizdeki insanlardan görüş alabileceksiniz.

Bölgenizdeki kullanıcılarla fikir alışverişi yapabileceksiniz

Google Play Store'dan indirilebilen Neighbourly uygulaması, bulunduğunuz bölgedeki insanlara sorular yöneltmenize imkan sağlıyor. Örneğin bir doktor, kuaför, konaklamak istediğiniz otel veya satın almayı düşündüğünüz bir eşya ile ilgili soruları Neighbourly uygulamasını kullanarak bulunduğunuz lokasyondaki kullanıcılara sorabilmeniz mümkün olacak.

Google'ın Neighbourly uygulamasında konuşmaları metine çeviren bir özellik olacağı ve özel mesajlaşma seçeneğinin bulunmayacağı da belirtiliyor. Yani uygulama kullanılarak sadece soru sorulabilecek veya mevcut sorulara cevap verilebilecek. Neighbourly şu an sadece Mumbai'de kullanılıyor fakat geliştirilme aşaması tamamlandığında Google'ın uygulamayı tüm dünyada kullanıma sunması bekleniyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.society