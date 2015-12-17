Google'dan mobil girişimleri hızlandıracak yeni program

Temelinde bir internet şirketi olmasına rağmen otonom otomobilden robotlara kadar birçok alanda aktif olarak çalışmalar gösteren Google, mobil girişimleri hızlandıracak yeni programı Launchpad Accelerator'ı duyurdu.

Uzun zamandır yer alan Launchpad programının geliştirilmiş versiyonu olan Accelerator, Google'ın deyişiyle "Dünyanın farklı yerlerinden gelen girişimcilere en iyi uygulamaları hazırlama konusunda yardımcı olmak" görevini üsteniyor. Şimdilik Brezilya, Hindistan ve Endonezya merkezli mobil girişimleri kabul eden ancak başvuru formunda başka ülkelerden de kayda izin veren Accelerator, yaklaşık 6 ay boyunca süren bir program çerçevesinden gerçekleştiriliyor.

Programa kabul edilen girişimler Google'dan 50,000$ destek görüyor ve Google'ın Silikon Vadisi'ndeki merkezinde tüm gideleri karşılanan 2 haftalık bir eğitim alıyor. Bu kapsamda girişimciler internet devinin uzmanları ve mühendisleri ile birebir görüşme şansı elde ediyor ve şirketin çok değerli kaynaklarına erişim imkanı sağlıyor. Eğitim kapsamında "market imkanları" konulu çok önemi bir eğitim de girişimcileri bekliyor.

Yeni şirketlerin tam potansiyellerine ulaşmasına yardımcı olmayı hedefleyen Google'ın programı yakın zaman içerisinde daha da büyütmesi bekleniyor. Programa kayıt için burayı ziyaret edebilirsiniz.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/google-launches-accelerator-help-new-mobile-startups-grow.html