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Google'dan önemli "HTTP" adımı

İnternetin merkezini oluşturan Google, HTTP sitelere yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket bu adımıyla kişilere güvesiz siteler hakkında daha iyi bilgi verebilecek.
3 yıl
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Güvenlik
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan önemli

Google, yakın zaman içerisinde güvensiz HTTP siteleri için Chrome içerisinde kullanacağı yeni bir simgeyi hayata geçirecek.
HTTP protokolünü kullanan internet siteleri şifresiz olarak çalışma gösteriyor ve bu nedenle tarayıcı ile sunucu arasında yapılan veri aktarımı kötü niyetli kişiler ya da hükümetler tarafından hazırlanan gözetim araçları ile izlenebiliyor. Bu noktada güvenli olarak nitelendirilen şifreli HTTPS protokolü (HTTP'ye SSL protokolünün eklenmesiyle elde ediliyor) öne çıkıyor ve Google artık HTTP siteleri, adres barına yerleştireceği "üzerinde çarpı işareti yer alan bir kilit simgesi" ile göstermeye hazırlanıyor.
Şuan Chrome içerisinde HTTP sitelerde beyaz bir sayfa simgesi, HTTPS sitelerde ise yeşil renkli büyük kilit simgesi kullanan Google, HTTP tarafına getireceği yeni simgeyle (Görsel üstte) ise güvensiz siteler hakkında kişilere daha görsel bildirim yapabilmeyi hedefliyor. 
Google, HTTPS protokolünün artması için daha önce de önemli adımlar atmış ve arama sonuçlarında güvenli siteleri üst sıralara almaya başlamıştı. Aynı zamanda Twitter, DuckDuckGo, Dropbox, Electronic Frontier Foundation ve Reddit gibi platformlar da HTTPS'in artması için özel bir program hayata geçirmişti.

http://thenextweb.com/google/2016/01/28/google-chrome-will-soon-tell-you-all-http-sites-are-insecure/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
shadowtr
Var ki zaten
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O resimdeki site, HTTPS olup güvenlik sertifikası geçerli olmadığı anlamına geliyor. Google'ın yeni yapacağında ise HTTPS değil HTTP olanlarda çarpı gösterecek...
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Patren 3 yıl
tüm siteleri teşvik etsin ozaman google
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interwap 3 yıl
NSA HTTPS verilerini okuyabiliyor.
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lterlemez 3 yıl
HTTPS'nin daha çok yol alması lazım. HTTPS'li bir siteye, HTTPS'siz başka bir siteden bir resim bile gömseniz, hemen HTTPS özelliğini kaybediyor siteniz.
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TeknoTekyes 3 yıl lterlemez
lterlemez

HTTPS'nin daha çok yol alması lazım. HTTPS'li bir siteye, HTTPS'siz başka bir siteden bir resim bile gömseniz, hemen HTTPS özelliğini kaybediyor siteniz.

Hacım ne biliyorsun belki o site hacklendi ve o resimde zararlı yazılım içeriyor? Bu ihtimale karşı güvensiz gösterilmesi gayet normaldir.
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Lotusx 3 yıl
HTTPS = Güvenlik

Evet.
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shadowtr 3 yıl
Var ki zaten
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adam olun 3 yıl
artık arama motorları https ve html5 olmayan siteleri hiç arama sonuçlarında çıkarmasa çıkarsada 3-4 sayfa geriden çıkarsa o zaman adam gibi siteler çıkar ortaya
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