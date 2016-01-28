Google'dan önemli "HTTP" adımı

Google, yakın zaman içerisinde güvensiz HTTP siteleri için Chrome içerisinde kullanacağı yeni bir simgeyi hayata geçirecek.

HTTP protokolünü kullanan internet siteleri şifresiz olarak çalışma gösteriyor ve bu nedenle tarayıcı ile sunucu arasında yapılan veri aktarımı kötü niyetli kişiler ya da hükümetler tarafından hazırlanan gözetim araçları ile izlenebiliyor. Bu noktada güvenli olarak nitelendirilen şifreli HTTPS protokolü (HTTP'ye SSL protokolünün eklenmesiyle elde ediliyor) öne çıkıyor ve Google artık HTTP siteleri, adres barına yerleştireceği "üzerinde çarpı işareti yer alan bir kilit simgesi" ile göstermeye hazırlanıyor.

Şuan Chrome içerisinde HTTP sitelerde beyaz bir sayfa simgesi, HTTPS sitelerde ise yeşil renkli büyük kilit simgesi kullanan Google, HTTP tarafına getireceği yeni simgeyle (Görsel üstte) ise güvensiz siteler hakkında kişilere daha görsel bildirim yapabilmeyi hedefliyor.

Google, HTTPS protokolünün artması için daha önce de önemli adımlar atmış ve arama sonuçlarında güvenli siteleri üst sıralara almaya başlamıştı. Aynı zamanda Twitter, DuckDuckGo, Dropbox, Electronic Frontier Foundation ve Reddit gibi platformlar da HTTPS'in artması için özel bir program hayata geçirmişti.

http://thenextweb.com/google/2016/01/28/google-chrome-will-soon-tell-you-all-http-sites-are-insecure/