Google'dan sürpriz: Android N resmileşti



Android işletim sisteminin yeni sürümleri geleneksel olarak Mayıs ayındaki I/O konferansında duyurulur ve yıl sonuna doğru da piyasaya sürülürdü. Bu yıl büyük bir sürpriz yapan Google, Android N sürümünün önizlemesini indirmeye sundu. Nihai sürüm de normalden daha erken kullanıma sunulacak.



Android N önizlemesi aslında biraz daha alfa sürüme yakın bir yapıda, yani hatalar ve açıklar bir hayli fazla. Normalde önizleme sürümü daha stabil olarak dağıtılıyordu. Google bu kez geliştiricilerden daha erken geri dönüşler almayı tercih etmiş, bu yüzden de Android N erken sürüm olarak dağıtıma başlamış. Yani önümüzdeki aylarda henüz mevcut olmayan farklı özellikler, önizleme yapısına eklenebilir.



Android N sürümünde genel tasarım çizgileri çok fazla değişmiyor. Material Design konsepti zaten en sade haliyle işletim sistemine giydirilmişti. Bu bakımdan artık yeni sürümler, daha çok fonksiyon ve performansa odaklanıyor. Android N sürümünde ise, kullanım kolaylığı ve hızlı menü gezintileri amaçlanıyor.

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Neler Yeni?

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatıldığını görüyoruz. Örneğin WiFi hangi ağa bağlı, Bluetooth açık mı, ne kadar veri kullanıldı, belleğin durumu, bataryanın yüzdesi, hangi kullanıcının oturum açtığı gibi pek çok bilgi, ilgili başlığın altına yerleşmiş durumda. Böylece kullanıcının sadece bilgi almak istediğinde, alt menü içerisine girmesine gerek kalmayacak.



Ayarlar menüsünde, herhangi bir alt menüde gezinirken sol menü ikonuna dokunduğunuzda, tüm Ayarlar menüsü karşınıza geliyor. Böylece başka bir sekmeye atlamak için hızlı bir imkan sunulmuş oluyor. Ayrıca Marshmallow sürümündeki Ses ve Bildirimler gibi birleşik başlıkların artık ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Bu tür bir dizilim aslında tablet modellerinde karşımıza çıkıyordu ancak gizli bir liste menü tasarımı yoktu.



Diğer taraftan bildirim menüsünde de değişiklikler var. İlk olarak üst bildirim çubuğundaki alan biraz daha genişletilmiş ve kısayol sembolleri de alan boyunca yayılmış. Ayrıca ok tuşuna basarak artık hızlı ayar arayüzüne kolayca ulaşabiliyorsunuz. Menüyü aşağı doğru çektiğinizde karşınıza gelen uygulama bildirim pencereleri ise biraz daha genişletilmiş ve daha fazla bilgi içeriyor. Ayrıca pencereler arasındaki çizgi de oldukça incelmiş. Yine bildirim penceresinden gelen mesajlara anlık cevap yazabilmek mümkün.



Bölünmüş Pencere



Android tarafında daha çok Samsung ve LG gibi üçüncü taraf üreticilerin katkısıyla kullanma imkanı bulduğumuz çoklu pencere özelliği, artık yerleşik olarak Android N ile karşımıza geliyor. Uyumlu uygulamalar, akıllı telefon ve tabletlerde yan yana pencereler olarak çalışabilecek. Ayrıca yine Samsung'dan hatırladığımız video uygulamalarının ayrı bir pencere olarak üst tarafta bulunması da, Android N sürümünün yeniliklerinden.



Bu özellik, oldukça kullanışlı ve uzun süredir Android işletim sisteminin eleştirildiği noktalardan biri durumuna gelmişti. Google'ın bu hamlesiyle, Pixel C gibi pek çok Android tablet, yerleşik olarak bölünmüş ekran özelliğini desteklemeye başlayacak. Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatıldığını görüyoruz. Örneğin WiFi hangi ağa bağlı, Bluetooth açık mı, ne kadar veri kullanıldı, belleğin durumu, bataryanın yüzdesi, hangi kullanıcının oturum açtığı gibi pek çok bilgi, ilgili başlığın altına yerleşmiş durumda. Böylece kullanıcının sadece bilgi almak istediğinde, alt menü içerisine girmesine gerek kalmayacak.Ayarlar menüsünde, herhangi bir alt menüde gezinirken sol menü ikonuna dokunduğunuzda, tüm Ayarlar menüsü karşınıza geliyor. Böylece başka bir sekmeye atlamak için hızlı bir imkan sunulmuş oluyor. Ayrıca Marshmallow sürümündeki Ses ve Bildirimler gibi birleşik başlıkların artık ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Bu tür bir dizilim aslında tablet modellerinde karşımıza çıkıyordu ancak gizli bir liste menü tasarımı yoktu.Diğer taraftan bildirim menüsünde de değişiklikler var. İlk olarak üst bildirim çubuğundaki alan biraz daha genişletilmiş ve kısayol sembolleri de alan boyunca yayılmış. Ayrıca ok tuşuna basarak artık hızlı ayar arayüzüne kolayca ulaşabiliyorsunuz. Menüyü aşağı doğru çektiğinizde karşınıza gelen uygulama bildirim pencereleri ise biraz daha genişletilmiş ve daha fazla bilgi içeriyor. Ayrıca pencereler arasındaki çizgi de oldukça incelmiş. Yine bildirim penceresinden gelen mesajlara anlık cevap yazabilmek mümkün.Android tarafında daha çok Samsung ve LG gibi üçüncü taraf üreticilerin katkısıyla kullanma imkanı bulduğumuz çoklu pencere özelliği, artık yerleşik olarak Android N ile karşımıza geliyor. Uyumlu uygulamalar, akıllı telefon ve tabletlerde yan yana pencereler olarak çalışabilecek. Ayrıca yine Samsung'dan hatırladığımız video uygulamalarının ayrı bir pencere olarak üst tarafta bulunması da, Android N sürümünün yeniliklerinden.Bu özellik, oldukça kullanışlı ve uzun süredir Android işletim sisteminin eleştirildiği noktalardan biri durumuna gelmişti. Google'ın bu hamlesiyle, Pixel C gibi pek çok Android tablet, yerleşik olarak bölünmüş ekran özelliğini desteklemeye başlayacak.

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Diğer Özellikler



İlk olarak Android 6.0 ile duyduğumuz güç tasarruf modu Doze, Android N sürümünde biraz daha geliştirilmiş. Örneğin ekran kilitli iken daha fazla enerjiden tasarruf edilebiliyor. Diğer taraftan Java 8 desteği ile, geliştiricilerin çok daha kolay bir şekilde uygulama hazırlamasının da önü açılıyor. Bunlar henüz ilk bilinenler. Zamanla daha fazla özellik gün yüzüne çıkacaktır.



Bazı kaynaklar, Android N sürümünün beklenenden erken yayınlanmasını, Android 6.0 sürümünün yavaş gidişine bağlıyor. Android 6.0 sürümü yaklaşık 6 aylık olmasına rağmen halen yüzde 2.3 seviyelerinde geziniyor. Aslına bakılırsa, Android ekosisteminde iki milyara yakın cihaz bulunuyor ve bu oran, on milyonlarca cihaza denk geliyor ancak yine de istenen seviyede değil.



Google, Android N sürümünü yaz aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yani yeni Nexus modelleri de yaz aylarında piyasaya sürülecek. Normalde geç bir zaman diliminde piyasaya çıktığı için; Galaxy Note, LG V10, Huawei Honor gibi pek çok seri veya model yeni sürüme yetişemiyordu. Şimdi bu sorunda da ortadan kalkmış görünüyor. Yani yeni sürümün kullanım oranları daha hızlı yükselebilecek.



Google, önizleme sürümü için kayıtlara başladı ve kısa süre içerisinde uyumlu cihazlara dağıtılacak. Firma toplamda, 5 önizleme sürümü yayınlamayı düşünüyor. Önizleme sürümü; Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Nexus 9 ve Pixel C modelleri için geçerli olacak. İlk olarak Android 6.0 ile duyduğumuz güç tasarruf modu Doze, Android N sürümünde biraz daha geliştirilmiş. Örneğin ekran kilitli iken daha fazla enerjiden tasarruf edilebiliyor. Diğer taraftan Java 8 desteği ile, geliştiricilerin çok daha kolay bir şekilde uygulama hazırlamasının da önü açılıyor. Bunlar henüz ilk bilinenler. Zamanla daha fazla özellik gün yüzüne çıkacaktır.Bazı kaynaklar, Android N sürümünün beklenenden erken yayınlanmasını, Android 6.0 sürümünün yavaş gidişine bağlıyor.sürümü yaklaşık 6 aylık olmasına rağmen halen yüzde 2.3 seviyelerinde geziniyor. Aslına bakılırsa, Android ekosisteminde iki milyara yakın cihaz bulunuyor ve bu oran, on milyonlarca cihaza denk geliyor ancak yine de istenen seviyede değil.Google, Android N sürümünü yaz aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yani yeni Nexus modelleri de yaz aylarında piyasaya sürülecek. Normalde geç bir zaman diliminde piyasaya çıktığı için; Galaxy Note, LG V10, Huawei Honor gibi pek çok seri veya model yeni sürüme yetişemiyordu. Şimdi bu sorunda da ortadan kalkmış görünüyor. Yani yeni sürümün kullanım oranları daha hızlı yükselebilecek.Google, önizleme sürümü için kayıtlara başladı ve kısa süre içerisinde uyumlu cihazlara dağıtılacak. Firma toplamda, 5 önizleme sürümü yayınlamayı düşünüyor. Önizleme sürümü; Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Nexus 9 ve Pixel C modelleri için geçerli olacak.

http://techcrunch.com/2016/03/09/google-surprises-with-early-preview-of-android-n/?ncid=pushup