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Google'dan sürpriz: Android N resmileşti

Android işletim sisteminin yeni sürümü Android N, büyük bir sürpriz yaparak önizleme sürümü ile beğenimize sunuldu. Yeni sürümün detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl
10,3b
1
46
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin yeni sürümleri geleneksel olarak Mayıs ayındaki I/O konferansında duyurulur ve yıl sonuna doğru da piyasaya sürülürdü. Bu yıl büyük bir sürpriz yapan Google, Android N sürümünün önizlemesini indirmeye sundu. Nihai sürüm de normalden daha erken kullanıma sunulacak.

Android N önizlemesi aslında biraz daha alfa sürüme yakın bir yapıda, yani hatalar ve açıklar bir hayli fazla. Normalde önizleme sürümü daha stabil olarak dağıtılıyordu. Google bu kez geliştiricilerden daha erken geri dönüşler almayı tercih etmiş, bu yüzden de Android N erken sürüm olarak dağıtıma başlamış. Yani önümüzdeki aylarda henüz mevcut olmayan farklı özellikler, önizleme yapısına eklenebilir.

Android N sürümünde genel tasarım çizgileri çok fazla değişmiyor. Material Design konsepti zaten en sade haliyle işletim sistemine giydirilmişti. Bu bakımdan artık yeni sürümler, daha çok fonksiyon ve performansa odaklanıyor. Android N sürümünde ise, kullanım kolaylığı ve hızlı menü gezintileri amaçlanıyor.

Neler Yeni?


Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatıldığını görüyoruz. Örneğin WiFi hangi ağa bağlı, Bluetooth açık mı, ne kadar veri kullanıldı, belleğin durumu, bataryanın yüzdesi, hangi kullanıcının oturum açtığı gibi pek çok bilgi, ilgili başlığın altına yerleşmiş durumda. Böylece kullanıcının sadece bilgi almak istediğinde, alt menü içerisine girmesine gerek kalmayacak.

Ayarlar menüsünde, herhangi bir alt menüde gezinirken sol menü ikonuna dokunduğunuzda, tüm Ayarlar menüsü karşınıza geliyor. Böylece başka bir sekmeye atlamak için hızlı bir imkan sunulmuş oluyor. Ayrıca Marshmallow sürümündeki Ses ve Bildirimler gibi birleşik başlıkların artık ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Bu tür bir dizilim aslında tablet modellerinde karşımıza çıkıyordu ancak gizli bir liste menü tasarımı yoktu.

Diğer taraftan bildirim menüsünde de değişiklikler var. İlk olarak üst bildirim çubuğundaki alan biraz daha genişletilmiş ve kısayol sembolleri de alan boyunca yayılmış. Ayrıca ok tuşuna basarak artık hızlı ayar arayüzüne kolayca ulaşabiliyorsunuz. Menüyü aşağı doğru çektiğinizde karşınıza gelen uygulama bildirim pencereleri ise biraz daha genişletilmiş ve daha fazla bilgi içeriyor. Ayrıca pencereler arasındaki çizgi de oldukça incelmiş. Yine bildirim penceresinden gelen mesajlara anlık cevap yazabilmek mümkün.

Bölünmüş Pencere



Android tarafında daha çok Samsung ve LG gibi üçüncü taraf üreticilerin katkısıyla kullanma imkanı bulduğumuz çoklu pencere özelliği, artık yerleşik olarak Android N ile karşımıza geliyor. Uyumlu uygulamalar, akıllı telefon ve tabletlerde yan yana pencereler olarak çalışabilecek. Ayrıca yine Samsung'dan hatırladığımız video uygulamalarının ayrı bir pencere olarak üst tarafta bulunması da, Android N sürümünün yeniliklerinden.

Bu özellik, oldukça kullanışlı ve uzun süredir Android işletim sisteminin eleştirildiği noktalardan biri durumuna gelmişti. Google'ın bu hamlesiyle, Pixel C gibi pek çok Android tablet, yerleşik olarak bölünmüş ekran özelliğini desteklemeye başlayacak.


Diğer Özellikler



İlk olarak Android 6.0 ile duyduğumuz güç tasarruf modu Doze, Android N sürümünde biraz daha geliştirilmiş. Örneğin ekran kilitli iken daha fazla enerjiden tasarruf edilebiliyor. Diğer taraftan Java 8 desteği ile, geliştiricilerin çok daha kolay bir şekilde uygulama hazırlamasının da önü açılıyor. Bunlar henüz ilk bilinenler. Zamanla daha fazla özellik gün yüzüne çıkacaktır.

Bazı kaynaklar, Android N sürümünün beklenenden erken yayınlanmasını, Android 6.0 sürümünün yavaş gidişine bağlıyor. Android 6.0 sürümü yaklaşık 6 aylık olmasına rağmen halen yüzde 2.3 seviyelerinde geziniyor. Aslına bakılırsa, Android ekosisteminde iki milyara yakın cihaz bulunuyor ve bu oran, on milyonlarca cihaza denk geliyor ancak yine de istenen seviyede değil.

Google, Android N sürümünü yaz aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yani yeni Nexus modelleri de yaz aylarında piyasaya sürülecek. Normalde geç bir zaman diliminde piyasaya çıktığı için; Galaxy Note, LG V10, Huawei Honor gibi pek çok seri veya model yeni sürüme yetişemiyordu. Şimdi bu sorunda da ortadan kalkmış görünüyor. Yani yeni sürümün kullanım oranları daha hızlı yükselebilecek.

Google, önizleme sürümü için kayıtlara başladı ve kısa süre içerisinde uyumlu cihazlara dağıtılacak. Firma toplamda, 5 önizleme sürümü yayınlamayı düşünüyor. Önizleme sürümü; Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Nexus 9 ve Pixel C modelleri için geçerli olacak.  

http://techcrunch.com/2016/03/09/google-surprises-with-early-preview-of-android-n/?ncid=pushup Yorum Yaz
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KillerNoob 3 yıl en beğenilen tuilde
tuilde
2 ay sonra kasım kasım kasilmayi engeleyebildiler mi? Hayir

Arkadaş Galaxy Ace'de kalmış. Veya Touchwiz kullanıyor.
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Guest-5E274E432 3 yıl tuilde
tuilde

2 ay sonra kasım kasım kasilmayi engeleyebildiler mi? Hayir



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KaleyDeskop 3 yıl
daha 6.0 göremedim N sürümü artık 2017 ortalarında görürüz.
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AMERICAN 3 yıl
Biz daha hala windows 10
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assasin34 2 yıl
konuyu bi hortlatayım:) technokaptan.com/...
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skrt50 3 yıl
lg g4 format attım acıldıgında gmail girdim fakat girmiyor sürekli kullanıcı oldugun gmail aç diyor ve formattan önce zaten bu gmailim açıktı bir türlü yapamadım bilgisi olan yardım etsin lütfen
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RaptorFX 3 yıl
İşin ilginci windowsa ram istiyor diye laf söylerdik. Bakıyorum 2gb aşağısı rami olan androidler kan ağlıyor.
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Jeopol 3 yıl RaptorFX
1 gb ile rahatim


ama artik devir degisti. iosta bile 2 gb'a cikardilar rami. boyle olunca uygulama ureticileri nasilsa 2 gb ramler moda oldu artik ona gore uygulama yazalim dedigi icin 1 gb ram'e sahip telefonlar yavas yavas olecek.
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DH Misafiri 3 yıl
adam hakaret ediyor siz de begeniyorsunuz. bu nasil insanlik?
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Jeopol 3 yıl
Guncellemesinin cikis tarihi cok kotu.

Eylul ayinda Google guncellemeyi yayinliyor. Amiral gemisi dedigimiz telefonlar da Mart Nisan gibi ciktigindan ureticiler kasti olarak 6 ay kadar bekletiyor. Yeni telefonlarini yeni yazilimla sunduktan sonra guncellemeyi dagitiyorlar.

En buyuk sorun burada.

Diger sorun ise amiral gemisi telefonlarini iki yil guncellenmesi, degerlerinin ureticinin keyfine kalmasi. Hic guncelleme vermeyebilirde.
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djvietnam 3 yıl
Google cani sıkılıyor hezaaar
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Guhong01 3 yıl
Nexus 5 efsanesinin sonuna geldik artık
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Telefonunu seven bilge 3 yıl
Ben çinden alıyorum telefonlarımı. Hem de bilindik kaliteli markalar olmasına rağmen güncelleme gelmiyor. Keşke google bizi de düşünse
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E_Aydin35 3 yıl
Alfabenin yarisindan fazlasi bitti, bakalım Z'ye kadar neker göreceğiz. :)
Google'in hizli ve istikrarlı güncelleme politikasi gerçekten önemli ve guzel bir durum ancak dağıtım konusunda gerçekten dağıtıcı firmalarla bir masaya oturmali.. Haberin içeriğinde "...Ayrıca Marshmallow sürümündeki Ses ve Bildirimler gibi birleşik başlıkların artık ayrıldığı da..." gibi bir cümle geçiyor. Daha on milyonlarca insan Android 6'ya gecip bazi deneyimleri yasayamamisken o farkliliklarin değişmesi bir kullanici olarak bana garip geldi..
Bu yüzden dağıtım konusuna artik bir el atilmali..
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Guest-5E274E432 3 yıl
kraix
dokuzcanlicanavar
Galiba elinde ki HTC

Nexus 6P.
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