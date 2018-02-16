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Google'dan üzücü karar: Görsel aramadan "resmi görüntüle" butonu kaldırıldı

Arama devi Google, Getty Images ile yaptığı barış anlaşmasının bir parçası olarak görsel aramadan "resmi görüntüle" butonunu kaldrıdı. Artık görsel indirmek eskisinden daha zor hale gelmiş durumda.
1 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Görseller'de resim arayan kullanıcılar için popüler bir özellik tarihe karışmış durumda. Bildiğiniz gibi daha önce arama motorunda görsel ararken "resmi görüntüle" butonu görünüyordu. Ancak Google, şimdi yaygın olarak kullanılan bu özelliği Getty Images ile yaptığı barış anlaşması kapsamında kaldırdı. Ayrıca telif hakkı uyarıları da daha belirgin hale getirilmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia serisinde yer alan "Gece Modu" özelliği kaldırılıyor"
Stok fotoğraf kütüphanesi, kullanıcıların bu buton sayesinde fotoğrafları izinsiz şekilde kolayca alıp kullandığını söyleyerek 2017 yılında Google'ı Avrupa Komisyonu'na şikayet etmişti. Resmi görüntüle butonu gerçekten de istenilen görseli açıp indirme konusunda herkesin kullandığı pratik bir özellikti ancak artık yok. Ayrıca görselin daha yüksek çözünürlüklü kopylarının bulunmasını sağlayan "Görselle ara" butonu da kaldırıldı.

Üzülmeyin bunun da çözümü var

Kullanıcılar Google'da görsel ararken istedikleri resimleri yine indirebilecekler ancak bu kez görseli barındıran siteyi ziyaret etmeleri gerekecek. Değişiklikler hakkında bir açıklama yapan Google, bu hafta Getty Images ile gerçekleştirilen anlaşma sonucu böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi.
Aslına bakılırsa çok da dert etmeye gerek yok zira bunun oldukça kolay bir çözümü var. Resmi görüntüle butonu kaldırılsa da Google Görseller'deki fotoğraflara sağ tıklayıp "resmi yeni sekmede aç" veya "resmi görüntüle" butonlarına tıklayarak tam boyutlu görsele erişmeniz mümkün.

https://twitter.com/searchliaison/status/964226180776845312 Yorum Yaz
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JoeyBane 1 yıl en beğenilen
Bir eklentiye bakar
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lordlevent 1 yıl
işi uzatmışlar anlamsızca.
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DH Misafiri 1 yıl
Yahu nesi saçma bunun, ne salak saçma yorumlar bunlar. Adamlar site sahibinin ve fotoğraf sahibinin izni olmadan ve alakalı siteye gitmeden langur lungur resimleri indiriyordu, asıl bu saçmalık. Herkesin bu materyallerin esas barındırıcısının sayfasına gitmesi zaten doğru olan. Arama motoru sadece bir yönlendirici. Google Görseller'in daha önce yaptığı şey, görsellerdeki başka sitelere ve yayımcılara ait olan resimleri veya fotoğrafları sanki kendi galerisiymiş gibi indirmeye izin vermesiydi. Hatta yine göz yumuyor, ileride ilgili görselin barındırdığı siteye gitmeden net çözünürlüğü de gözükmeyecek. Bunlara ve telif haklarına diğer arama motorlarının da uymak zorunda olacağı günler yakın. Açılan yüklü tazminat davaları ve ciddi şikayetlerden dolayı kaldırdı bunu. Doğrusu da buydu zira..
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profheight 1 yıl
galiba aramada gözüken resim (önizleme) orjinal boyutta olmuyor , resmi yeni sekmede aç dediğimizde önizlemeyi açıyor. Öyle birşey hatırlıyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
ne zoru ya :D sağ tıkla resme bak de bitti :D
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eceguneserdem 1 yıl
Gerçekten herkesin kullandığı bir özellikti fakat siteyi ziyaret etmeye gerek duymadan da bu işi halledebiliriz. Sağa tıklayıp fotoğrafı yeni sekmede aç'ı seçersek tatmin olabiliriz sanki...
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maczone 1 yıl
Görsellerin daha yüksek boyutlu kopyalarını bulabilmek için sıkça kullandığım bir özellikti kaldırılması çok kötü oldu.
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m4tr4k 1 yıl
Chrome mağazasına eklenti uygulaması eklenmiş,
chrome.google.com/...
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Kartal Göz 1 yıl
Kötü olmuş ama denildiği gibi bir eklentiye bakar.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Uzun süredir telefonlarda bu şekildeydi zaten. Ama resme basılı tutunca kaydedebiliyordun. Burda da aynı şekilde resme sağ tıklayıp farklı kaydet diyerek resmi alabiliyorsun. Hiç olmadı biraz kurcalayan kaynak kodundan direk resime ulaşabiliyor.
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agent1453 1 yıl
Daha önceden direkt görsel görüntüleniyordu onu da bitirdiler,şimdi bu saçmalık çıktı,tarayıcım biraz eski sürüm'dü bundan zannetmiştim.
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atilasat 1 yıl
yandex forever
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