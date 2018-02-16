Google'dan üzücü karar: Görsel aramadan "resmi görüntüle" butonu kaldırıldı

Google Görseller'de resim arayan kullanıcılar için popüler bir özellik tarihe karışmış durumda. Bildiğiniz gibi daha önce arama motorunda görsel ararken "resmi görüntüle" butonu görünüyordu. Ancak Google, şimdi yaygın olarak kullanılan bu özelliği Getty Images ile yaptığı barış anlaşması kapsamında kaldırdı. Ayrıca telif hakkı uyarıları da daha belirgin hale getirilmiş durumda.

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Stok fotoğraf kütüphanesi, kullanıcıların bu buton sayesinde fotoğrafları izinsiz şekilde kolayca alıp kullandığını söyleyerek 2017 yılında Google'ı Avrupa Komisyonu'na şikayet etmişti. Resmi görüntüle butonu gerçekten de istenilen görseli açıp indirme konusunda herkesin kullandığı pratik bir özellikti ancak artık yok. Ayrıca görselin daha yüksek çözünürlüklü kopylarının bulunmasını sağlayan "Görselle ara" butonu da kaldırıldı.

Üzülmeyin bunun da çözümü var

Kullanıcılar Google'da görsel ararken istedikleri resimleri yine indirebilecekler ancak bu kez görseli barındıran siteyi ziyaret etmeleri gerekecek. Değişiklikler hakkında bir açıklama yapan Google, bu hafta Getty Images ile gerçekleştirilen anlaşma sonucu böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi.

Aslına bakılırsa çok da dert etmeye gerek yok zira bunun oldukça kolay bir çözümü var. Resmi görüntüle butonu kaldırılsa da Google Görseller'deki fotoğraflara sağ tıklayıp "resmi yeni sekmede aç" veya "resmi görüntüle" butonlarına tıklayarak tam boyutlu görsele erişmeniz mümkün.

https://twitter.com/searchliaison/status/964226180776845312