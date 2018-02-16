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Sony Xperia serisinde yer alan "Gece Modu" özelliği kaldırılıyor

Sony Xperia XA1 modelinde yer alan Gece Modu (Mavi Işık Filtresi) özelliği, Oreo güncellemesinden sonra kaldırılıyor. Bundan böyle hiçbir Xperia telefonda Gece Modu olmayacak!
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinin Gece Modu (Mavi Işık Filtresi) seçeneğini cihazlarına eklediği bir dönemde, Sony'den şaşırtıcı bir haber geldi. Sony Xperia XA1 modelinde yer alan Gece Modu'nun yakın zamanda gelecek olan Oreo güncellemesi ile kaldırılacağı belirtiliyor. Haberin kaynağı ise şirketin resmi Twitter sayfası.
Sony Xperia serisinde yer alan

Haber nasıl ortaya çıktı?

Bir Sony kullanıcısının şirketin resmi Twitter hesabına gönderdiği mesaja aldığı yanıt, Sony'nin Gece Modu seçeneğini hiçbir Xperia modeline eklemeyeceğini doğruluyor. Söz konusu özellik şu an sadece Xperia XA1 modelinde yer alsa da, şirket akıllı telefonlarının Oreo güncellemesinden sonra Gece Modu işlevine sahip olmayacağını belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Nokia 7 Plus'ın ilk canlı görüntüsü sızdı"
Son olarak ekran görüntüsünde gördüğünüz üzere, kullanıcılarına Gece Modu özelliği için üçüncü parti yazılımlar kullanılması tavsiye edilmiş. Günümüzde uygulamalara ve hatta web sitelerine bile eklenen Gece Modu seçeneğini Sony gibi köklü bir şirketin yok sayması gerçekten oldukça şaşırtıcı. Şirket bu kararından geri adım atacak mı? Hep birlikte göreceğiz.

https://www.slashgear.com/xperia-xa1-oreo-to-remove-only-night-light-mode-on-sony-phones-15519809/ Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl en beğenilen
sony herhalde bionik gözü icat etti ki kullanıcılarının görme engelli olmasını istiyor
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INumber1OneI 1 yıl
zaten çokda bir işe yaramıyordu
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yusufc2012 1 yıl
Benim Xa cihazımda neden yok?
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aycibin 1 yıl
Telefonda kalinlik yapiyormus o yüzden kaldirmislar
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khytr89 1 yıl en beğenilen
sony herhalde bionik gözü icat etti ki kullanıcılarının görme engelli olmasını istiyor
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dr20mouse 1 yıl
Aosp'den farkı kalmıyor ki telefonun. Ham Android'de kullanışlı değil aynı iOS gibi hiç kısayol veya işlevsellik sunmuyor. Samsung güncellemeyi geç veriyor diye isyan eden tayfa Samsung'un sunduğu Rom'un işlevselliğini bilmiyor herhalde. O kadar çok özellik katıyorlar ki yeni sürüme bunları tekrar adapte etmek uzun sürüyor işte.
youtu.be/... iPhonedo kanalının yaptığı Note 8 incelemesini izleyin bakın ne nasıl kısayollar var.
1 Yanıt Yanıtla +3
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nct96 1 yıl dr20mouse
dr20mouse

Aosp'den farkı kalmıyor ki telefonun. Ham Android'de kullanışlı değil aynı iOS gibi hiç kısayol veya işlevsellik sunmuyor. Samsung güncellemeyi geç veriyor diye isyan eden tayfa Samsung'un sunduğu Rom'un işlevselliğini bilmiyor herhalde. O kadar çok özellik katıyorlar ki yeni sürüme bunları tekrar adapte etmek uzun sürüyor işte.



youtu.be/... iPhonedo kanalının yaptığı Note 8 incelemesini izleyin bakın ne nasıl kısayollar var.

samsung'u nasıl yüceltirim adlı yorum
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