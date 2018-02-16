Sony Xperia serisinde yer alan "Gece Modu" özelliği kaldırılıyor

Akıllı telefon üreticilerinin Gece Modu (Mavi Işık Filtresi) seçeneğini cihazlarına eklediği bir dönemde, Sony'den şaşırtıcı bir haber geldi. Sony Xperia XA1 modelinde yer alan Gece Modu'nun yakın zamanda gelecek olan Oreo güncellemesi ile kaldırılacağı belirtiliyor. Haberin kaynağı ise şirketin resmi Twitter sayfası.

Haber nasıl ortaya çıktı?

Bir Sony kullanıcısının şirketin resmi Twitter hesabına gönderdiği mesaja aldığı yanıt, Sony'nin Gece Modu seçeneğini hiçbir Xperia modeline eklemeyeceğini doğruluyor. Söz konusu özellik şu an sadece Xperia XA1 modelinde yer alsa da, şirket akıllı telefonlarının Oreo güncellemesinden sonra Gece Modu işlevine sahip olmayacağını belirtiyor.

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Son olarak ekran görüntüsünde gördüğünüz üzere, kullanıcılarına Gece Modu özelliği için üçüncü parti yazılımlar kullanılması tavsiye edilmiş. Günümüzde uygulamalara ve hatta web sitelerine bile eklenen Gece Modu seçeneğini Sony gibi köklü bir şirketin yok sayması gerçekten oldukça şaşırtıcı. Şirket bu kararından geri adım atacak mı? Hep birlikte göreceğiz.

https://www.slashgear.com/xperia-xa1-oreo-to-remove-only-night-light-mode-on-sony-phones-15519809/