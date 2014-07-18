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Google'dan yılın ikinci çeyreğinde 16 milyar dolar gelir

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'dan yılın ikinci çeyreğinde 16 milyar dolar gelir

Gelirlerini genelde reklam ve yazılım hizmetleri üzerinden elde eden Google, internet aleminin sürekli büyümesinden en iyi şekilde faydalanmaya devam ediyor. Firmanın yılın ikinci çeyreğindeki mali tablosu yükselişini sürdürdü.

Yılın ikinci çeyreği itibariyle Google'ın toplam geliri 15.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kazanç ise 6.24$ oldu. Yıl bazında yüzde 22 artış kaydeden Google, hisse kazancı olarak beklentilerin altında kalsa da toplam gelir olarak beklentileri karşıladı.

Gelirin 11 milyar dolarlık kısmı firmanın kendi sitesi, reklam ağı ve servislerinden elde edildi. Ağ hizmeti ise 3.42 milyar dolar gelir getirdi. Google gelirinin yüzde 60'ını ABD dışındaki ülkelerden elde etti. 

Firmanın bu dönemdeki faaliyet karı 4.26 milyar dolar olarak gerçekleşirken, net kar ise 3.42 milyar dolar oldu. Böylece şirketin kasasındaki nakit akışı 61 milyar dolara yükseldi. Mali tablo açıklamasından sonra Google'ın hisse değerinde yükselme yaşandı. 

https://investor.google.com/earnings/2014/Q2_google_earnings.html Yorum Yaz
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Godolphin 4 yıl
Goooooooooooooooogle
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Nerden nereye geldiler.

Garajdan dünya ya açıldılar.

Bizde ufak bir ilerleme yok.

En basitinden yerli araçlara baktım isimleri var kendileri yok.

Satışa çıkan yerli araçlarda fiyat uçuk tip bozuk

Üstelik euro ile satılanı bile var.

amerika sömürsün dünya yı bizde yorum yazalım.
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darkest earth 4 yıl
Bazısı zarar eder şöyleymiş önemli değil denir. Bazısı kar eder bi şey değilmiş denir. Ortası yok.
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xSwindLer 4 yıl
Google hak ediyor..
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ugr097 4 yıl
Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış dedikleri bu olsa gerek
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Master_Evil 4 yıl
sadece çeyrek geliri
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matmuhendisi 4 yıl
kudurmuş
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Traktorrrrr 4 yıl
azmış
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