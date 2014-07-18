Google'dan yılın ikinci çeyreğinde 16 milyar dolar gelir





Gelirlerini genelde reklam ve yazılım hizmetleri üzerinden elde eden Google, internet aleminin sürekli büyümesinden en iyi şekilde faydalanmaya devam ediyor. Firmanın yılın ikinci çeyreğindeki mali tablosu yükselişini sürdürdü.





Yılın ikinci çeyreği itibariyle Google'ın toplam geliri 15.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kazanç ise 6.24$ oldu. Yıl bazında yüzde 22 artış kaydeden Google, hisse kazancı olarak beklentilerin altında kalsa da toplam gelir olarak beklentileri karşıladı.





Gelirin 11 milyar dolarlık kısmı firmanın kendi sitesi, reklam ağı ve servislerinden elde edildi. Ağ hizmeti ise 3.42 milyar dolar gelir getirdi. Google gelirinin yüzde 60'ını ABD dışındaki ülkelerden elde etti.





Firmanın bu dönemdeki faaliyet karı 4.26 milyar dolar olarak gerçekleşirken, net kar ise 3.42 milyar dolar oldu. Böylece şirketin kasasındaki nakit akışı 61 milyar dolara yükseldi. Mali tablo açıklamasından sonra Google'ın hisse değerinde yükselme yaşandı.

https://investor.google.com/earnings/2014/Q2_google_earnings.html