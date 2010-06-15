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Google'dan iPad'e özel Google Earth uygulaması

8 yıl
32,3b
1
10
iPad
Shady
Haber Editörü
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Google'dan iPad'e özel Google Earth uygulaması
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iPad için Google Earth

İnternet devi Google'ın popüler programları arasında yer alan Google Earth, iPad'e de destek vermeye başladı. AppStore'dan yayınlanan Google Earth 3.0 güncellemesiyle birlikte Google, iPad için özelleşmiş uygulamayı kullanıcılara sundu.

iPad'in büyük ekranı için özelleştirileren kullanıcı arayüzüne sahip olan Google Earth'in bu sürümünde; bütün görseller tam çözünürlüğünde gösterilirken, harita içindeki fotoğraflar ya da yerler hakkındaki bilgiler, iPhone ve iPod Touch versiyonlarından farklı olarak, açılabilir pencereler üzerinden kullanıcıya gösteriliyor. Bu sayede görüntüleme alanı arka planda her zaman korunuyor.

Güncellemenin getirdiği diğer bir yenilikse "Yol Katmanları". Bundan böyle gerek iPad kullanıcıları gerekse de iPhone 3Gs kullanıcıları, program üzerinden "Yol Katmanları" ile önemli otoyollar, vilayet yolları ve caddeler dahil olmak üzere, görüntüleme alanına ilişkin yol haritasına rahatlıkla ulaşabilecekler.

Ücretsiz bir uygulama olan ve iOS 2.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışan Google Earth'in AppStore'daki sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Google'dan iPad'e özel Google Earth uygulaması
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speedman 6 yıl
itunes.apple.com/...

Kuruluymus zaten :))
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seven44 6 yıl
Kimnederse desin google maps.....
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DH Misafiri 6 yıl
Yüklenmiyor ki bu aynen us mağazası diyor bağlanmıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Ben yukleye,edim yardimci olacak birisi varmi acaba. İstediginiz oge Turkiye magzasinda bulunmuyor yaziyo indirmeye calisinca.
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*GameOver* 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben yukleye,edim yardimci olacak birisi varmi acaba. İstediginiz oge Turkiye magzasinda bulunmuyor yaziyo indirmeye calisinca.

US hesabı olması gerekiyor ama gerek yok sene olmuş 2012 kendi uygulaması gayet başarılı
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eso_da 8 yıl
nasıl yani
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sertacaygun 8 yıl
Google farkı budur işte...
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Fashionality 8 yıl
çok güzel görünüyor
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Inalough 8 yıl
bu ipad ne tatlı birşey yahu :)
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