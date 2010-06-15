Google'dan iPad'e özel Google Earth uygulaması

iPad için Google Earth

İnternet devi Google'ın popüler programları arasında yer alan Google Earth, iPad'e de destek vermeye başladı. AppStore'dan yayınlanan Google Earth 3.0 güncellemesiyle birlikte Google, iPad için özelleşmiş uygulamayı kullanıcılara sundu.

iPad'in büyük ekranı için özelleştirileren kullanıcı arayüzüne sahip olan Google Earth'in bu sürümünde; bütün görseller tam çözünürlüğünde gösterilirken, harita içindeki fotoğraflar ya da yerler hakkındaki bilgiler, iPhone ve iPod Touch versiyonlarından farklı olarak, açılabilir pencereler üzerinden kullanıcıya gösteriliyor. Bu sayede görüntüleme alanı arka planda her zaman korunuyor.

Güncellemenin getirdiği diğer bir yenilikse "Yol Katmanları". Bundan böyle gerek iPad kullanıcıları gerekse de iPhone 3Gs kullanıcıları, program üzerinden "Yol Katmanları" ile önemli otoyollar, vilayet yolları ve caddeler dahil olmak üzere, görüntüleme alanına ilişkin yol haritasına rahatlıkla ulaşabilecekler.

Ücretsiz bir uygulama olan ve iOS 2.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışan Google Earth'in AppStore'daki sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.