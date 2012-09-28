Google'den ikinci ve üçüncü 0.25$'lık oyun paketi

Haber Editörü
25 milyar indirme sayısını geride bırakan ve bunu da kullanıcılarıyla kutlayan Google, yüzde 75 indirimli olarak sunduğu ilk uygulama paketinin ardından, dün ve bugün de ikinci ve üçüncü paketi yayınladı.
0.25$ karşılığında edinebileceğiniz uygulama listesi şu şekilde:
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bu programların hepsi önceden 1 dolarmıydı ? tune in radio, hd widgets filan 5 dolar civarındaydı daha bir ay kadar önce.
1 dolar makul değil 0.25 cent mi makul fiyat ?
ben de 3-5 tane uygulama aldım. böyle indirimler olması çok iyi oluyor.