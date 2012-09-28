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Google'den ikinci ve üçüncü 0.25$'lık oyun paketi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,2b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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25 milyar indirme sayısını geride bırakan ve bunu da kullanıcılarıyla kutlayan Google, yüzde 75 indirimli olarak sunduğu ilk uygulama paketinin ardından, dün ve bugün de ikinci ve üçüncü paketi yayınladı.

0.25$ karşılığında edinebileceğiniz uygulama listesi şu şekilde:



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Fukasaku 7 yıl
CooL_ROMEO
Historian_ Güzel... İnsanları illegal bir şekilde bu programları indirmekten kurtarmak için fiyatlarının böyle makul olması şart.
1 dolar makul değil 0.25 cent mi makul fiyat ?

bu programların hepsi önceden 1 dolarmıydı ? tune in radio, hd widgets filan 5 dolar civarındaydı daha bir ay kadar önce.
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CooL_ROMEO 7 yıl
Historian_
Güzel... İnsanları illegal bir şekilde bu programları indirmekten kurtarmak için fiyatlarının böyle makul olması şart.

1 dolar makul değil 0.25 cent mi makul fiyat ?
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LKLC 7 yıl
sadece oyun değil, başlık yanlış atılmış.
ben de 3-5 tane uygulama aldım. böyle indirimler olması çok iyi oluyor.
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dwightt 7 yıl
3 günde toplam 24 uygulama aldım. Günde 8 ortalama ile gidiyoruz. Bakalım son 2 gün nasıl değiştirecek...
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oktayakgoz 7 yıl
4 5 tane uygulama aldım ben. korsan dan git gide uzaklaşıyoruz :)
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İnsan Çakması 7 yıl
iyidir iyi.
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