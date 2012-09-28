Google'den ikinci ve üçüncü 0.25$'lık oyun paketi

25 milyar indirme sayısını geride bırakan ve bunu da kullanıcılarıyla kutlayan Google, yüzde 75 indirimli olarak sunduğu ilk uygulama paketinin ardından, dün ve bugün de ikinci ve üçüncü paketi yayınladı.





0.25$ karşılığında edinebileceğiniz uygulama listesi şu şekilde:







