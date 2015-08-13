Google'ın Alphabet sitesi ünlü komedi dizisinden ilham aldı



Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir yeniden yapılanmaya giderek Alphabet adlı yeni bir şemsiye firma kuran ve Google, Fiber ve Nest gibi farklı departmanları bu şemsiye firma altında ayıran Amerikalı internet devi Google, yeni firmasının resmi internet sitesini hazırlarken sevilen komedi dizisi Silicon Valley'den ilham aldı.

Yeni kurulan internet sitesi abc.xyz üzerinden Pazartesi gübü yayınladığı açıklamayla Google'ın Alphabet adını taşıyan yeni şemsiye firma altında yeniden yapılandığını duyuran Google'ın kurucularından Larry Page, bu mesajına oldukça ilginç bir ipucu gizledi. Silicon Valley dizisinin hayranı olduğu bilinen Page, dizide yer alan ve Google'a benzer hayali bir firma olan Hooli'nin internet sitesi hooli.xyz'nin linkini açıklamasının içerisine yerleştirerek dizinin yeni sitelerine ilham kaynağı olduğunu gösterdi. Alphabet internet sitesinin uzantısı olan XYZ aynı zamanda Hooli bünyesinde yer alan ve Google X gibi yenilikçi teknolojiler geliştiren firmanın da adı.



Yazısında bu göndermeyi açıkça belli eden Page, hooli.xyz'nin linkini Google X ile ilgili bir cümlenin sonuna gizledi. abc.xyz sitesinde yer alan yazının içerisine gizlenmiş linke ulaşmak için "more" deyip yazının tamamını açtıktan sonra sekizinci paragrafın başında yer alan ve "Segey and I" diye başlayan cümlenin sonundaki nokta işaretine tıklamanız gerekiyor.



Amerikan kablolu kanalı HBO tarafından hazırlanan ve teknoloji dünyasını komik bir dille inceleyen Silicon Valley, önümüzdeki yılın Nisan ayında üçüncü sezonuna başlayacak.



http://www.cnet.com/news/googles-alphabet-brought-to-you-by-hooli/