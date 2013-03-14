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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın Android takımında lider değişikliği: Andy Rubin, yerini Sundar Pichai'ye bırakıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın Android takımında lider değişikliği: Andy Rubin, yerini Sundar Pichai'ye bırakıyor

2008'de ilk sürümleri yayınlanan Chrome ve Android projeleriyle birkaç yıl içerisinde internete bağlanabilen milyarlarca elektronik aygıta ulaşmayı başaran Google, yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gittiğini resmen açıkladı. Firmanın resmi blog sitesinde Larry Page'nin yayınladığı bildiriyle Android takımının lideri Andy Rubin'in görevini Chrome/Chrome OS ve Google Uygulamalar'dan sorumlu başkan yardımcısı Sundar Pichai'ye bırakacağı ilan edildi. Tam adı Andrew E. Rubin olan üst düzey yöneticinin 2003'te Android şirketini kuran isim olması hasebiyle teknoloji dünyasında şaşkınlığa yol açan bu gelişmenin ardından Mountain View merkezli internet devinin iki projesini kapsayan gelecek planları ve Andy'nin yeni görevi ile alakalı çok sayıda iddia ortaya atıldı. Google kurucusunun beklenmedik açıklamasını takip eden saatlerde tüm Android iş ortaklarına bir mektupla seslenen Rubin, akıllardaki soru işaretlerini gidermeye ve kendi oluşturduğu bu mobil ekosistemden niçin ayrıldığına bir izah getirmeye çalıştı.
Sözlerine Sergey Brin ile birlikte Andy Rubin'in projesi hakkındaki detayları edinmek için bir araya geldikleri ilk buluşmadan bahsederek başlayan Larry Page, 2005'teki alımın akabinde oluşturulan Android takımının bu tarihten beri başını çeken Andy ile birlikte mobil sektörün en büyük ekosistemini meydana getirdiklerini belirterek platformun son istatistiklerini gözler önüne serdi. Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi oluşturarak hayal bile edemedikleri bir ekosistemin kapılarını aralayan Andy'ye on yıldır devam eden çalışmalarından dolayı minnettar olduklarını dile getiren Page, Android'in babası olarak nitelendirilen Rubin'in bu önemli görevi devrederek Google ile birlikte bir diğer yenilikçi oluşuma doğru yol alacağını ima etti ve tecrübeli yöneticinin şirketten ayrılacağına yönelik söylentilere son noktayı koydu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl yaz aylarında internette yayınlanan ayrılık söylentilerini Andy Rubin de resmi Twitter hesabından yalanlamıştı.
Google'da yaklaşık dokuz yıldır çalışmakta olan Sundar Pichai'nin ilk görevi, Google Toolbar ürün yöneticiliğiydi. Çeşitli alanlarda başarılar elde eden Sundar çalışmalarının önemli bir bölümünü, Chrome tarayıcısı ile Chrome OS'un ürün yönetimi ve yeniliklerinden sorumlu yöneticilik konumundayken ortaya koydu. Bu vazifesini layıkıyla yerine getirerek Microsoft Internet Explorer gibi tarayıcı endüstrisini ezici bir üstünlükle hakimiyeti altında bulunduran bir yazılım karşısında, ilk sürümleri teknoloji dünyasından çok sayıda ismi tarafından ciddiye dahi alınmayan Chrome ile büyük bir mücadele örneği sergiledi. Bazı analizlere göre, belirli zaman dilimlerinde pazarın en çok kullanılan tarayıcısı ünvanını bile ele geçirmeyi başaran açık kaynak kodlu internet gezgini, herkese açık yapısı sayesinde Yandex.Browser gibi alternatif çözümlerin geliştirilebilmesine imkan tanıdı. Yapılan açıklama, Pichai'nin Chrome/Chrome OS takımı liderliği ve Google Apps bölümüyle alakalı faaliyetlerinin yanı sıra Android takımı liderliğini de devralarak üç farklı alandaki görevlerini sürdüreceğini ortaya çıkardı. Bu durum, Chrome OS ve Android projelerinin birleştirilmesi yolunda önemli bir hamle olarak görülüyor.
The Wall Street Journal tarafından paylaşılan Andy Rubin'in mektubu, 34 kurucu üyeyle temelleri atılan Open Handset Alliance'ın 2013'te toplam 85 firmayı bünyesinde barındırdığına dikkat çekiyor. Açık kaynak kodlu Android projesini mobil cihaz sektörünün hakim oyuncusu haline getirerek en iyimser tahminleri bile aşarak 750 milyon aygıta ulaştıklarını bildiren girişimci, teknoloji dünyasına yön veren önemli şirketler kurarak başarılı bir kariyer oluşturduğunu ve Android projesindeki görevini Sundar Pichai'ye bırakarak Google çatısı altında yenilikçi anlayışıyla bağdaşan çalışmalara imza atmaya devam etmek istediğini ifade etti. Gerek Larry gerekse Andy'nin sözleri, Android'in babasının sonraki istikametinin Google Glass, sürücüsüz araç ve Google Now gibi projelere imza atan Google X laboratuvarları olduğuna işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda yeni bir Google X projesinin daha resmen duyurulacağının açıklanmasından bir gün sonra gelen Andy Rubin - Sundar Pichai değişikliği, yeni operasyondan sorumlu kadroda Andy'nin de yer alacağı iddialarını kuvvetlendiriyor. Google I/O 2013 koferansında yeni görev dağılımı ve arama motorunun gelecek planlarıyla alakalı daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

http://googleblog.blogspot.com/2013/03/update-from-ceo.html Yorum Yaz
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Pulstar 6 yıl en beğenilen
Mesajımı sileceğimi söyledim ve sildim. Ancak siz alıntı yaptığınız için öyle kaldı ve sanırım mesaja düzenleme yapmayacaksınız. Bu durumda haberi düzenlemenizin de bir önemi yok.

Bu durumda bir açıklama yapmak iktiza ediyor.

Size attığım PM'de de bahsettiğim nahoş duruma bir örnek şu haber altında yazılan kimi yorumlardır:

forum.donanimhaber.com/...

Böyle ufak görünen şeyler haberi amacından saptıran yorumlara sebebiyet verebilir. Zaten o sildiğim mesajı yazma sebebim de linkini verdiğim haberdir.

Nahoşluk ise tamamen toplum olarak geldiğimiz bu durumdadır. Yoksa benim için kimin hangi milletten veya dinden olduğu hiç fark etmez.

Gerekli açıklamayı yaptığımı düşündüğümden "kim ne yazarsa yazsın" bu konu hakkındaki son mesajımdır. Bundan sonra mesaj yazarsam bu tamamen haber içeriğiyle ilgili olacaktır.
Mesajımı sileceğimi söyledim ve sildim. Ancak siz alıntı yaptığınız için öyle kaldı ve sanırım mesaja düzenleme yapmayacaksınız. Bu durumda haberi düzenlemeniz...
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Kasatka 6 yıl
Turk girisimci,
Hint kokenli ...
Rus kokenli is adami..
Bunlar yazarinda soyledigi gibi ARD NIYETSIZ cokca kullanilan niteleme kelimeleridir.
Sirf halkimiz (HAKLI OLARAK) yahudi TEPE YONETICILERI hakkinda olumsuz dusunuyor diye her YAHUDI diyenin ustune mi cullanacagiz ?
Allahinizi severseniz kac kisi memleketinde TURK kokenli yazar yada vs denidiginde DUR YA SEN IRKCILIK YAPIYORSUN gibilerinden komik cikislar yapmis ki ?
Komik olmayin.
Dalkavuklugunda luzumu yok.
Korkum ki yakinda hepimiz yahudiyiz diye sokaklara cikmaniz keza bu hakl buna cokta yabanci degil.
AYrica ne viber ne skype en iyi ses kalitesini bitrate anlaminda FRING verir.
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DH Misafiri 6 yıl
Bilal Akgündüz
Pulstar Yahudi kökenli girişimci Bu ibare hiç hoş olmamış. Milletin birbirine girmek için yer aradığı bir ortamda açık hedef gösterir gibi olmuş. Ayrıca haberle hiç ilgisi yok. İlgisi varsa o zaman haberde adı geçen herkesin kökenini not düşün. NOT: Yahudi değilim. Bu mesajı alıntı yapmayın. Değişiklik yapılınca mesajımı sileceğim.
Amacım yalnızca haber yazmak değil, habere konu olan şahıslar hakkında bilgi verebilmek. Eğer hoş düşünmezseniz hoş olmaz, etnik unsurları dile getirmek neden kötü birşey olsun ki? Buyrun değiştirdim, istediğiniz bu olsun, ancak ben nahoş bir durum göremiyorum.

Bence Andy Rubin'in etnik unsurları yerine Apple'da çalışmış bir mühendis olduğunu belirtmek bir teknoloji sitesi için daha doğru ve bilgilendirici olurdu. Habere konu olan şahıslar hakkında bilgi vermekten kasıt bu olmalıydı.
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Lord of the Shadows 6 yıl
ortalık karışmış
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Pulstar

Yahudi kökenli girişimci Bu ibare hiç hoş olmamış. Milletin birbirine girmek için yer aradığı bir ortamda açık hedef gösterir gibi olmuş. Ayrıca haberle hiç ilgisi yok. İlgisi varsa o zaman haberde adı geçen herkesin kökenini not düşün. NOT: Yahudi değilim. Bu mesajı alıntı yapmayın. Değişiklik yapılınca mesajımı sileceğim.


Amacım yalnızca haber yazmak değil, habere konu olan şahıslar hakkında bilgi verebilmek. Eğer hoş düşünmezseniz hoş olmaz, etnik unsurları dile getirmek neden kötü birşey olsun ki?

Buyrun değiştirdim, istediğiniz bu olsun, ancak ben nahoş bir durum göremiyorum.
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Pulstar 6 yıl
Mesajımı sileceğimi söyledim ve sildim. Ancak siz alıntı yaptığınız için öyle kaldı ve sanırım mesaja düzenleme yapmayacaksınız. Bu durumda haberi düzenlemenizin de bir önemi yok.

Bu durumda bir açıklama yapmak iktiza ediyor.

Size attığım PM'de de bahsettiğim nahoş duruma bir örnek şu haber altında yazılan kimi yorumlardır:

forum.donanimhaber.com/...

Böyle ufak görünen şeyler haberi amacından saptıran yorumlara sebebiyet verebilir. Zaten o sildiğim mesajı yazma sebebim de linkini verdiğim haberdir.

Nahoşluk ise tamamen toplum olarak geldiğimiz bu durumdadır. Yoksa benim için kimin hangi milletten veya dinden olduğu hiç fark etmez.

Gerekli açıklamayı yaptığımı düşündüğümden "kim ne yazarsa yazsın" bu konu hakkındaki son mesajımdır. Bundan sonra mesaj yazarsam bu tamamen haber içeriğiyle ilgili olacaktır.
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