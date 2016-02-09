Google'ın CEO'suna 199 Milyon Dolarlık hisse senedi ödülü

Google geçen yıl yeniden yapılanmaya giderek Alphabet adlı yeni bir şemsiye firma kurmuştu. Bu şemsiye altında Google, Fiber ve Nest gibi farklı şirketler görev yapıyor. Google ise Alphabet'in web ve arama motorları alanında faaliyet gösteren alt şirketi olmuştu.



Alphabet, Google'ın Ceo'su olan Sunder Pichai'yi çalışmalarından memnun kalacak ki 199 milyon dolarlık kısıtlanmış hisse senediyle ödüllendirdi. Kısıtlanmış hisse senetlerinin bir başkasına transfer edilemediğini belirtelim. Yine de bu oldukça büyük bir ödül.



Sunder Pichai, 3 şubat itibariyle 273,328 adet C sınıfı hisseye sahip oldu ve 2019 yılına kadar işinin başında kalırsa bu oran gittikçe artacak. Bu da onu dünyanın en çok kazanan yöneticileri arasına sokacak. Google her iki yılda bir yöneticilerini bu şekilde ödüllendirerek işlerine daha uzun vadeli odaklanmalarını amaçlıyor.



Alphabet'in aynı zamanda Kasım ayından beri bulut işinin başındaki ismi Diane Greene'i 42.8 milyon, mali işler şefi Roth Parot'ı da 38.2 milyon dolarlık kısıtlı hisse senedi ile ödüllendirdiğini de belirtelim. Alphabet geçtiğimiz günlerde Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olmuştu.







http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-08/google-ceo-pichai-receives-record-199-million-stock-grant