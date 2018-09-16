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Xiaomi CEO'su genç yetenekler yetiştirmek için şirketi yeniden yapılandırıyor

Xiaomi CEO'su Lei Jun, sürdürülebilirliği sağlamak ve daha genç yetenekler geliştirmek için şirketi yeniden yapılandıracağını açıkladı. Gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
8 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Perşembe günü Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin farklı işlevlerini güçlendirmek ve daha genç yetenekler geliştirmeye yardımcı olmak için yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Xiaomi'nin yeniden yapılandırılması, işe alım, terfi ve eğitimin yanı sıra şirketin gelişim stratejisine odaklanacak ve her bir iş biriminin ilerlemesini izleyecek bir stratejik danışmanlık departmanını yöneten bir organizasyon olmak üzere iki yeni bölümün oluşturulmasını içeriyor.

Xiaomi CEO'su: "Tecrübeli askerler olmadan zafer kazanılmaz."

Lei Jun tarafından çalışanlara gönderilen mesajda ise: "Bu yeniden yapılanma merkez yeteneklerini güçlendirmenin yanı sıra şirkete yeni değerlerin kazandırılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, her bir bölümün verimliliğini arttırıyor ve daha genç yetenekler geliştirmemize ve onlara parlak fırsatlar sunmamıza olanak tanıyarak güçlü bir kariyer gelişimi sağlıyor." ifadeleri yer alıyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin yeniden yapılandırılması, 10 yeni iş biriminin kurulmasını da içeriyor: dört donanım birimi, dört internet servis birimi, bir teknoloji platformu ve bir e-ticaret platformu.
"Tecrübeli askerler olmadan, hiç bir zafer kazanılmaz. Yeni birlikler olmadan, gelecek yoktur. Birlikleri yönetmek için geniş bir genç yönetsel yetenek grubunu geliştirmeli ve her yetenekli ve iddialı gencin savaş alanında hızlı bir şekilde savaşmayı ve büyümeyi öğrenmesini sağlamalıyız." şeklinde konuşan Lei Jun'un bu kararının bir başka Çinli dev Alibaba'nın yönetim kurulu başkanı Jack Ma'nın emekli olup gençlerin önünü açacağını açıklamasından sonra gelmesi ise dikkat çeken bir detay olarak nitelendiriliyor.

https://uk.reuters.com/article/uk-china-xiaomi/xiaomi-creates-new-management-jobs-aimed-at-ceo-succession-planning-idUKKCN1LU0IC Yorum Yaz
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Ryukk6193 8 ay en beğenilen
Xiaomi Ceo’su Evofone firmasının bugünkü mağaza açılışında ki fiyatları görse kesin firmayı kapatır inzivaya çekilirdi inşallah bu fiyatları görüp kalpten gitmez Ceo’muz 😁😁
Xiaomi Ceo’su Evofone firmasının bugünkü mağaza açılışında ki fiyatları görse kesin firmayı kapatır inzivaya çekilirdi inşallah bu fiyatları görüp kalpten gitm...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ouzqan 8 ay
Gençler için yapılan her türlü gelişmeyi desteklemeliyiz. Helal olsun adamlara.
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serafon 8 ay
Yalakalık, adam kayırma, çelme takma, tuzak kurma, göz boyama, şakşakçılık gibi bizdeki üstün insan kaynakları teknolojilerini keşfedememişler mi? Tüh tüh tüh!!!
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intel7mix 8 ay
Türkiyedeki fiyatlara neden ayar verilmiyor CEO beyfendi
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lebendefrans 8 ay
fm mi bu pezem.eng ne genç yeteneği
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Ryukk6193 8 ay en beğenilen
Xiaomi Ceo’su Evofone firmasının bugünkü mağaza açılışında ki fiyatları görse kesin firmayı kapatır inzivaya çekilirdi inşallah bu fiyatları görüp kalpten gitmez Ceo’muz 😁😁
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Moving On 8 ay Ryukk6193
Ben de bu düşündüm, yarın bir gün gelip mağazaya bir bakayım dese yüz ifadesini çok merak ediyorum :D
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1BilimAdamı 8 ay
Savaş asker genç kelimelerini bastırarak demesi héralde 3. Dünya savaşının teknoloji üzerinden olacağının işaretlerinden biri olabilir
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blackcat67 8 ay
İyimi kötümü bilemedim ama umarım şuanki çizgisini bozacak bir hamle yapmamış olur.
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