Xiaomi CEO'su genç yetenekler yetiştirmek için şirketi yeniden yapılandırıyor

Geçtiğimiz Perşembe günü Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin farklı işlevlerini güçlendirmek ve daha genç yetenekler geliştirmeye yardımcı olmak için yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Xiaomi'nin yeniden yapılandırılması, işe alım, terfi ve eğitimin yanı sıra şirketin gelişim stratejisine odaklanacak ve her bir iş biriminin ilerlemesini izleyecek bir stratejik danışmanlık departmanını yöneten bir organizasyon olmak üzere iki yeni bölümün oluşturulmasını içeriyor.

Xiaomi CEO'su: "Tecrübeli askerler olmadan zafer kazanılmaz."

Lei Jun tarafından çalışanlara gönderilen mesajda ise: "Bu yeniden yapılanma merkez yeteneklerini güçlendirmenin yanı sıra şirkete yeni değerlerin kazandırılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, her bir bölümün verimliliğini arttırıyor ve daha genç yetenekler geliştirmemize ve onlara parlak fırsatlar sunmamıza olanak tanıyarak güçlü bir kariyer gelişimi sağlıyor." ifadeleri yer alıyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin yeniden yapılandırılması, 10 yeni iş biriminin kurulmasını da içeriyor: dört donanım birimi, dört internet servis birimi, bir teknoloji platformu ve bir e-ticaret platformu.

"Tecrübeli askerler olmadan, hiç bir zafer kazanılmaz. Yeni birlikler olmadan, gelecek yoktur. Birlikleri yönetmek için geniş bir genç yönetsel yetenek grubunu geliştirmeli ve her yetenekli ve iddialı gencin savaş alanında hızlı bir şekilde savaşmayı ve büyümeyi öğrenmesini sağlamalıyız." şeklinde konuşan Lei Jun'un bu kararının bir başka Çinli dev Alibaba'nın yönetim kurulu başkanı Jack Ma'nın emekli olup gençlerin önünü açacağını açıklamasından sonra gelmesi ise dikkat çeken bir detay olarak nitelendiriliyor.

https://uk.reuters.com/article/uk-china-xiaomi/xiaomi-creates-new-management-jobs-aimed-at-ceo-succession-planning-idUKKCN1LU0IC