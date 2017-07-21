Google'ın GIF uygulaması Motion Stills, Android için yayında

Uygulamada iki farklı kayıt modu bulunuyor. Uygulamaya adını veren Motion Stills modunda Instagram'ın Boomerang moduna benzer üç saniyelik tekrar eden gifler çekilebiliyor. Çekilen GIF'e yazılımsal stabilizasyon yapılabiliyor. Stabilizasyon yazılımı şaşırtıcı derecede işlevsel çalışıyor.
Diğer bir çekim modu Fast Forward olarak adlandırılmış. Bu modda çekilen kayıtlar 8 kata kadar hızlandırılarak akıcı bir GIF oluşturuluyor. Çekilen kayıtların akış hızı 8 kata kadar arttırılabiliyor. Yazılımsal stabilizasyon özelliği bu modda da kullanılabiliyor. Üstelik Motion Stills modundakinden daha iyi bir şekilde çalışıyor. Hızlandırılmış GIF'leri daha önce Instagram'ın Hyperlaps uygulamasında oluşturabiliyorduk. Motion Stills sahip olduğu yazılımsal stabilizasyon yeteneği ve kayıt hızını çekimden sonra da değiştirmeye yarayan yapısıyla öne çıkıyor.
GIF teknolojisi her ne kadar eski bir teknoloji olsa da hâlâ daha popülerliğini koruyor. Facebook, WhatsApp veya forum sitelerinde GIF formatında paylaşımlar yapılabiliyor. Bu nedenle GIF kaydı yapabilen kamera uygulamaları büyük önem taşıyor.
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