Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın GIF uygulaması Motion Stills, Android için yayında

Google, GIF oluşturmaya yarayan kamera uygulaması Motion Stills'i Android platformu için yayınladı. Motion Stills, daha önce iOS platformunda bulunuyor ve Live Photos ile entegre çalışıyordu.
1 yıl
1,6b
1
1
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın GIF uygulaması Motion Stills, Android için yayında
Tam Boyutta Gör

 
Google, GIF oluşturmaya yarayan Motion Stills adındaki uygulamasını yayınladı. Motion Stills tıpkı Insagram'ın Boomerang ve Hyperlapse uygulamaları tarzında tekrar eden görüntüler oluşturuyor. Uygulama sahip olduğu basit arayüzü ve pratik kullanımı ile dikkat çekiyor. Daha önce iOS için yayında olan ve sadece Live Photos ile kullanılabilen Motion Stills uygulaması Android için yayınlandı. Android'de doğrudan uygulama içerisinden çekim yapılabiliyor.
 

Uygulamada iki farklı kayıt modu bulunuyor. Uygulamaya adını veren Motion Stills modunda Instagram'ın Boomerang moduna benzer üç saniyelik tekrar eden gifler çekilebiliyor. Çekilen GIF'e yazılımsal stabilizasyon yapılabiliyor. Stabilizasyon yazılımı şaşırtıcı derecede işlevsel çalışıyor.


Diğer bir çekim modu Fast Forward olarak adlandırılmış. Bu modda çekilen kayıtlar 8 kata kadar hızlandırılarak akıcı bir GIF oluşturuluyor. Çekilen kayıtların akış hızı 8 kata kadar arttırılabiliyor. Yazılımsal stabilizasyon özelliği bu modda da kullanılabiliyor. Üstelik Motion Stills modundakinden daha iyi bir şekilde çalışıyor. Hızlandırılmış GIF'leri daha önce Instagram'ın Hyperlaps uygulamasında oluşturabiliyorduk. Motion Stills sahip olduğu yazılımsal stabilizasyon yeteneği ve kayıt hızını çekimden sonra da değiştirmeye yarayan yapısıyla öne çıkıyor.

 


 

GIF teknolojisi her ne kadar eski bir teknoloji olsa da hâlâ daha popülerliğini koruyor. Facebook, WhatsApp veya forum sitelerinde GIF formatında paylaşımlar yapılabiliyor. Bu nedenle GIF kaydı yapabilen kamera uygulamaları büyük önem taşıyor.

 
Ayrıca Bkz. "Amazon'un dijital asistanı Alexa, Android'e geliyor"
Motion Stills, devrimsel yeniliklere sahip olmasa da sahip olduğu üç ana özelliğiyle kullanıcıya kolaylık sunabiliyor. Fakat uygulamanın yeni olmasından kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir takım eksiklikler ve gecikmelerle karşılaştık. Takılmaları göz ardı etsek bile çekilen GIF'lerin silinemiyor olması büyük bir eksiklik. Motion Stills uygulamasını Android cihazlarınıza buradan indirebilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KCS_54 1 yıl
Ne demek silinemiyor. (Editör arkadaşa söylemiyorum bunu.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ferrari çalışanlarının Ferrari alması yasak! 1 yıl Çin yapay zekanın merkezi haline gelmek istiyor 1 yıl Core i7-8700K'nın detayları belirdi: 6 çekirdek, 95 Watt 1 yıl Hubble, Mars ve uydusu Phobos'u işte böyle görüntüledi 1 yıl 2si1 yeni bölüm: Teknoloji ve oyun dünyası ekranlarınızda 1 yıl Intel'in 6 çekirdekli Coffee Lake işlemcisinden CPU-Z görüntüsü geldi 1 yıl BMW M3 CS, 460 beygir güçle 2018'de geliyor 1 yıl MIT’den yemekleri tanıyan yapay zeka 1 yıl Türk bilim adamının da bulunduğu ekipten yapay zeka ile şizofreni teşhisi 1 yıl Microsoft'tan yüzde 15'lik gelir artışı: Office ve bulut servisinden önemli başarı 1 yıl Xiaomi Mi 5X'in fiyatı Mi 5s'in çıkış fiyatıyla aynı olacak 1 yıl Sağlık sektöründe mobil teknoloji ve IoT kullanımına dair istatistikler 1 yıl Mobilde gizlilik vadeden Firefox Focus güncellendi 1 yıl Yeni Testere filmi Jigsaw'un ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Apple, iOS 10.3.3'le Broadcom güvenlik açığını kapattı 1 yıl Google Play Music uygulamasına CarPlay desteği geldi 1 yıl Audi, 850 bin otomobilini geri çağırdı 1 yıl Meizu Pro 7 ikinci ekranı detaylı olarak incelendi 1 yıl 2018 Nissan LEAF tek pedalla sürüş deneyimi sunacak 1 yıl LG'nin robotları havalimanında çalışmaya başladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google'ın GIF uygulaması Motion Stills, Android için yayında Sonraki Asus'un en kaslı AMD anakartı artık hazır: Karşınızda X399 Zenith Extreme 1 yıl Amazon'un dijital asistanı Alexa, Android'e geliyor 1 yıl Ethereum soygunlarının ardı arkası kesilmiyor 1 yıl Intel, giyilebilir cihaz bölümünü kapattı 1 yıl Microsoft akıllı termostat geliştirdi 1 yıl Samsung Bixby hoparlörü rafa kalktı 1 yıl Arctic Ryzen Threadripper uyumlu yeni soğutucularını satışa sundu 1 yıl Elon Musk: New York- Washington hyperloop ağı için onay alındı 1 yıl Resmi: Samsung Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta tanıtılıyor 1 yıl Google Street View şimdi de uzayda "Uzay İstasyonu'nda küçük bir tura çıkın" 1 yıl Nokia 8, şirketin resmi web sitesinde görüldü 1 yıl Clover Trail işlemcilerin Windows 10 sorununa Microsoft'tan açıklama 1 yıl ADATA SU800 Ultimate incelemesi "Segmentinde F/P'si en iyi SSD" 1 yıl WhatsApp'a sadece Android O'da çalışan yeni bir özellik geldi 1 yıl Nokia 8 lansmanı öncesinde HMD Global CEO'su görevi bıraktı 1 yıl Razer akıllı telefonu yeniden gündemde 1 yıl LG Q8: Küçük LG V20 1 yıl Eski Tesla mühendislerinden üç boyutlu haritalama şirketi: Lvl5 1 yıl Remix OS’un geliştirilmesi durduruldu 1 yıl Milestone Systems, Türkiye planlarını açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim