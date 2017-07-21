Google'ın GIF uygulaması Motion Stills, Android için yayında

Tam Boyutta Gör

Google, GIF oluşturmaya yarayan Motion Stills adındaki uygulamasını yayınladı. Motion Stills tıpkı Insagram'ın Boomerang ve Hyperlapse uygulamaları tarzında tekrar eden görüntüler oluşturuyor. Uygulama sahip olduğu basit arayüzü ve pratik kullanımı ile dikkat çekiyor. Daha önce iOS için yayında olan ve sadece Live Photos ile kullanılabilen Motion Stills uygulaması Android için yayınlandı. Android'de doğrudan uygulama içerisinden çekim yapılabiliyor.

Uygulamada iki farklı kayıt modu bulunuyor. Uygulamaya adını veren Motion Stills modunda Instagram'ın Boomerang moduna benzer üç saniyelik tekrar eden gifler çekilebiliyor. Çekilen GIF'e yazılımsal stabilizasyon yapılabiliyor. Stabilizasyon yazılımı şaşırtıcı derecede işlevsel çalışıyor.





Diğer bir çekim modu Fast Forward olarak adlandırılmış. Bu modda çekilen kayıtlar 8 kata kadar hızlandırılarak akıcı bir GIF oluşturuluyor. Çekilen kayıtların akış hızı 8 kata kadar arttırılabiliyor. Yazılımsal stabilizasyon özelliği bu modda da kullanılabiliyor. Üstelik Motion Stills modundakinden daha iyi bir şekilde çalışıyor. Hızlandırılmış GIF'leri daha önce Instagram'ın Hyperlaps uygulamasında oluşturabiliyorduk. Motion Stills sahip olduğu yazılımsal stabilizasyon yeteneği ve kayıt hızını çekimden sonra da değiştirmeye yarayan yapısıyla öne çıkıyor.





GIF teknolojisi her ne kadar eski bir teknoloji olsa da hâlâ daha popülerliğini koruyor. Facebook, WhatsApp veya forum sitelerinde GIF formatında paylaşımlar yapılabiliyor. Bu nedenle GIF kaydı yapabilen kamera uygulamaları büyük önem taşıyor.

Ayrıca Bkz.

"Amazon'un dijital asistanı Alexa, Android'e geliyor"

silinemiyor olması büyük bir eksiklik. Motion Stills uygulamasını Android cihazlarınıza Motion Stills, devrimsel yeniliklere sahip olmasa da sahip olduğu üç ana özelliğiyle kullanıcıya kolaylık sunabiliyor. Fakat uygulamanın yeni olmasından kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir takım eksiklikler ve gecikmelerle karşılaştık. Takılmaları göz ardı etsek bile çekilen GIF'lerinolması büyük bir eksiklik.uygulamasınıcihazlarınıza buradan indirebilirsiniz.