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Google'ın Pixel 3 tanıtımı 9 Ekim'de yapılacak

Apple'ın yaklaşan yeni iPhone tanıtımından sonra bu yılın amiral gemisi modellerinin biteceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Google Pixel 3, 9 Ekim'de görücüye çıkıyor.
8 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yaklaşan iPhone lansmanından sonra bu yıl görebileceğiniz tüm amiral gemilerinin tanıtıldığını düşünüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü henüz Google'ın Pixel 3 modelleri piyasaya sürülmedi. Arama devi, Piksel 3 ve Piksel 3 XL akıllı telefon modellerini 9 Ekim'de New York'ta düzenleyeceği etkinlikle tanıtacağını duyurdu.

Başka Google ürünleri de tanıtılabilir

Google'ın basına gönderdiği davetiyelerde Google logosunu bazı animasyonlar ve "I <3 NY" ibaresi süslüyor. Bu ibaredeki 3, Pixel 3'ü NY'nin de New York'u temsil ettiğini belirtelim. Etkinliğin en çok Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ye odaklanacağı belirtilirken, diğer Google ürünlerinin de duyurulabileceği söylentileri mevcut.
Google'ın Pixel 3 tanıtımı 9 Ekim'de yapılacak
Google'ın bu etkinlikte kendi akıllı ekranını, güncellenmiş bir Chromecast modelini ve Google Pixel Watch akıllı saatini görücüye çıkaracağı söylense de, Pixel Watch'ın önümüzdeki yıla ertelenmesi bu cihazın tanıtılma ihtimalini de ortadan kaldırıyor. 

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lord-06- 8 ay en beğenilen
Yani şu tasarımla Apple ın piyasaya yön verdiğini koskoca google bile kabullendiğini belli ediyor..
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sözleşmeyiokudum 8 ay
En kötü çentik tasarımına sahip olmaya aday.
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EveryThingMiPro 8 ay
Bu kadar çirkin beklemiyordum. Bu çentik nedir?
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AirSupport 8 ay
Çentiksiz telefon istiyoruz!
Dolar kuru yüzünden nasıl olsa alamayacağım
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Johan Elmander 8 ay
Telefonun sızmayan şeyi kalmadı, tanıtmasalar da olur.
Hatta o çentiği düşününce tanıtmamaları daha iyi
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cumur 8 ay
sen yapma bari google
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burakesan 8 ay
Simültane ceviri yayını açsam mı acaba? Telefonun her şeyi ortaya çıktı, değer mi dersiniz :D
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smart1978 8 ay burakesan
Note9 icin cok onceleri cikmisti ama Note9 a deger buldunuz resmi satis yapiliyor olmasi mi desek

Note9 un ne olacagi zaten S9 Plus tan belliydi kabaca ki oyle de oldu ...
Google in 2. nesil Visual Core basta olmak uzere bircok sey deger derim....
Yapay Zeka yi en verimli ve basarili kullananda Pixel 2 lerdeki Visual Core ile Google markasidir ...
anandtech.com/...
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lord-06- 8 ay en beğenilen
Yani şu tasarımla Apple ın piyasaya yön verdiğini koskoca google bile kabullendiğini belli ediyor..
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Grkwnxs 8 ay lord-06-
lord-06-
Yani şu tasarımla Apple ın piyasaya yön verdiğini koskoca google bile kabullendiğini belli ediyor..

Şimdi ilk çentikli telefon essantial Phone diyenler damlar
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