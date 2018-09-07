Google'ın Pixel 3 tanıtımı 9 Ekim'de yapılacak

Yaklaşan iPhone lansmanından sonra bu yıl görebileceğiniz tüm amiral gemilerinin tanıtıldığını düşünüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü henüz Google'ın Pixel 3 modelleri piyasaya sürülmedi. Arama devi, Piksel 3 ve Piksel 3 XL akıllı telefon modellerini 9 Ekim'de New York'ta düzenleyeceği etkinlikle tanıtacağını duyurdu.

Başka Google ürünleri de tanıtılabilir

Google'ın basına gönderdiği davetiyelerde Google logosunu bazı animasyonlar ve "I <3 NY" ibaresi süslüyor. Bu ibaredeki 3, Pixel 3'ü NY'nin de New York'u temsil ettiğini belirtelim. Etkinliğin en çok Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ye odaklanacağı belirtilirken, diğer Google ürünlerinin de duyurulabileceği söylentileri mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Google'ın bu etkinlikte, güncellenmiş birmodelini veakıllı saatini görücüye çıkaracağı söylense de, Pixel Watch'ın önümüzdeki yıla ertelenmesi bu cihazın tanıtılma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.