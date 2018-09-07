Google'ın Pixel 3 tanıtımı 9 Ekim'de yapılacak

Teknoloji Editörü
Yaklaşan iPhone lansmanından sonra bu yıl görebileceğiniz tüm amiral gemilerinin tanıtıldığını düşünüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü henüz Google'ın Pixel 3 modelleri piyasaya sürülmedi. Arama devi, Piksel 3 ve Piksel 3 XL akıllı telefon modellerini 9 Ekim'de New York'ta düzenleyeceği etkinlikle tanıtacağını duyurdu.
Başka Google ürünleri de tanıtılabilir
Google'ın basına gönderdiği davetiyelerde Google logosunu bazı animasyonlar ve "I <3 NY" ibaresi süslüyor. Bu ibaredeki 3, Pixel 3'ü NY'nin de New York'u temsil ettiğini belirtelim. Etkinliğin en çok Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ye odaklanacağı belirtilirken, diğer Google ürünlerinin de duyurulabileceği söylentileri mevcut.Google'ın bu etkinlikte kendi akıllı ekranını, güncellenmiş bir Chromecast modelini ve Google Pixel Watch akıllı saatini görücüye çıkaracağı söylense de, Pixel Watch'ın önümüzdeki yıla ertelenmesi bu cihazın tanıtılma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.
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Dolar kuru yüzünden nasıl olsa alamayacağım
Hatta o çentiği düşününce tanıtmamaları daha iyi
Note9 un ne olacagi zaten S9 Plus tan belliydi kabaca ki oyle de oldu ...
Google in 2. nesil Visual Core basta olmak uzere bircok sey deger derim....
Yapay Zeka yi en verimli ve basarili kullananda Pixel 2 lerdeki Visual Core ile Google markasidir ...
anandtech.com/...
Şimdi ilk çentikli telefon essantial Phone diyenler damlar
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