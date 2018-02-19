Google'ın "Resmi Görüntüle" seçeneği Chrome eklentisi ile geri geldi

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Google geçtiğimiz günlerde kullanıcılarını üzen bir karar vererek görsel arama sonuçlarından "Resmi Görüntüle" düğmesini kaldırmıştı. Getty Images ile yapılan anlaşma gereği, kullanıcıların telif hakkı içeren görselleri kolayca kaydedip kullanamaması amaçlanıyordu. Resimleri kaydetmenin farklı yolları olsa da, Joshua B adındaki uygulama geliştirici, resmi görüntüle düğmesini geri getiren bir Chrome eklentisi yayınladı.
Resmi görüntüle düğmesi nasıl geri geliyor?
İnternet tarayıcısı Chrome'un eklentilerinin yer aldığı Chrome Web Mağazası'na girerek eklentiyi yüklüyorsunuz ve artık görsel arama sonuçlarında resmi görüntüle düğmesi geri geliyor. Bu düğmenin Google'ın düğmesine göre tek farkı ise, görselleri aynı sayfada değil, farklı bir sekmede açıyor olması.Ayrıca Bkz. "Whatsapp'ın "Herkesten Sil" özelliğinde büyük bir açık ortaya çıktı"
Chrome'un Windows, Mac ve Chrome OS versiyonları için yazılan Resmi Göster eklentisini buraya tıklayarak yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki videoda ise eklentinin nasıl çalıştığını görmeniz mümkün.
https://tech.slashdot.org/story/18/02/19/0334208/chrome-extension-brings-view-image-button-back Yorum Yaz Paylaş Tweetle
github.com/...
s harfine basıyorum, hooopp otomatikman kendi kendine tek tuşla iniyor. Ötesi yok...
Bu arada Resmi Görüntüle eklentisi tek bir tab'da 30 MB kadar RAM yemekte.
Kullanmadığınız eklentileri disable edin derim. Ben öyle kullanıyorum. 8 GB RAM var artık bilgisayarlarda çoğunlukla. Hemen tüm browserlar da bunu bildikleri için artık biraz daha rahatlar sanki RAM optimization konusunda.
aynı boyutlardan olmuyor hocam. 2059 × 743 resmi google aramalarında yeni sekmede aç dersen 374x135 gibi ön izleme boyu çıkıyor. Ha dersen sitede yapabilirsin mantık olabilir de onlarda artık sağ tık koruması yapıyorlar.
Koruma olan sitelerde ise küçük ön izleme boyutunu açıyor
Defalarca test ettim.
Browserlerda soru yok
10 yıllık 3 GB ram'li dizüstünde adb ve adb+ varken ram kullanımı 2.8'e çıkıyordu. Bu eklentilerden birini kapattım 1.3'ün altına indi. Aşırı ram kullanımına neden olan şeyin eklenti olduğunu 2-3 gün önce farkettim. Bende diyordum ki 10 yıllık dizüstü diye böyle!
Eklentileri komple kapayınca işlemciye yük biniyor, reklamlar her yerde.. Basit bir eklenti 1 GB üzerinde ram harcar mı yahu!