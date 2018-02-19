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Google'ın "Resmi Görüntüle" seçeneği Chrome eklentisi ile geri geldi

Geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alan Google, Getty Images ile yaptığı anlaşma sonucu görsel arama sonuçlarından resmi görüntüle seçeneğini kaldırmıştı. Bu özellik Chrome eklentisi ile geri geldi
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google geçtiğimiz günlerde kullanıcılarını üzen bir karar vererek görsel arama sonuçlarından "Resmi Görüntüle" düğmesini kaldırmıştı. Getty Images ile yapılan anlaşma gereği, kullanıcıların telif hakkı içeren görselleri kolayca kaydedip kullanamaması amaçlanıyordu. Resimleri kaydetmenin farklı yolları olsa da, Joshua B adındaki uygulama geliştirici, resmi görüntüle düğmesini geri getiren bir Chrome eklentisi yayınladı.

Resmi görüntüle düğmesi nasıl geri geliyor?

İnternet tarayıcısı Chrome'un eklentilerinin yer aldığı Chrome Web Mağazası'na girerek eklentiyi yüklüyorsunuz ve artık görsel arama sonuçlarında resmi görüntüle düğmesi geri geliyor. Bu düğmenin Google'ın düğmesine göre tek farkı ise, görselleri aynı sayfada değil, farklı bir sekmede açıyor olması.
Ayrıca Bkz. "Whatsapp'ın "Herkesten Sil" özelliğinde büyük bir açık ortaya çıktı"
Chrome'un Windows, Mac ve Chrome OS versiyonları için yazılan Resmi Göster eklentisini buraya tıklayarak yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki videoda ise eklentinin nasıl çalıştığını görmeniz mümkün.

https://tech.slashdot.org/story/18/02/19/0334208/chrome-extension-brings-view-image-button-back Yorum Yaz
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JaxFellex 1 yıl
tamamen bişeyler yapalım kafasıyla yapılmış bişey. bu tarz görüntü içeriklerini önlem almak zor ki zaten görüntünü internet ortamına bırakıyorsan artık onun kullanacağını ve kullanabileceğini içine sindirerek yapacasksın.
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ckk 1 yıl Vega
Chrome üzerinde violentmonkey ile denedim sorun yok.
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Vega 1 yıl
Bunun scriptini Tampermonkey içine kaydedebilir miyiz?Fazladan eklenti yüklemek istemiyorum.Bu konuda bilgisi olan var mı?Adamın GitHub'da ki hesabı bu(Yazılım konusunda bilgim yok maalesef)
github.com/...
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ckk 1 yıl Vega
Evet yüklenebilir. Aşağıda Install kısmında userscript versiyonu var. Açılan pencerede sağda "Raw" düğmesine basılarak yüklenebilir.
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ckk 1 yıl
Google ve diğer yerler için çare Imagus.
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OverClocK1ng 1 yıl
Yıllardır Hower Zoom+ kullanıyorum. Resimlerin üzerine gelince hiçbir şey yapmadan resmin büyük halini gösteriyor. Ayrıca indirmek istediğim zaman da uğraşmıyorum.
s harfine basıyorum, hooopp otomatikman kendi kendine tek tuşla iniyor. Ötesi yok...
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astegon 1 yıl OverClocK1ng
Bu güzel eklenti için teşekkürler hocam.
Bu arada Resmi Görüntüle eklentisi tek bir tab'da 30 MB kadar RAM yemekte.
Kullanmadığınız eklentileri disable edin derim. Ben öyle kullanıyorum. 8 GB RAM var artık bilgisayarlarda çoğunlukla. Hemen tüm browserlar da bunu bildikleri için artık biraz daha rahatlar sanki RAM optimization konusunda.
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gcb1903 1 yıl
Sağ tık "resmi yeni sekmede görüntüle" ile eklentiye gerek kalmaz.
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dawras 1 yıl gcb1903
gcb1903

Sağ tık "resmi yeni sekmede görüntüle" ile eklentiye gerek kalmaz.

aynı boyutlardan olmuyor hocam. 2059 × 743 resmi google aramalarında yeni sekmede aç dersen 374x135 gibi ön izleme boyu çıkıyor. Ha dersen sitede yapabilirsin mantık olabilir de onlarda artık sağ tık koruması yapıyorlar.
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TiSKE 1 yıl gcb1903
Resim sağ tık koruması olmayan sitelerde dediğin gibi oluyor
Koruma olan sitelerde ise küçük ön izleme boyutunu açıyor
Defalarca test ettim.
Browserlerda soru yok
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mnyksvsc 1 yıl
Yeni eklenti 100-200 mb arası daha fazla ram kullanımı
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fuckulteli 1 yıl mnyksvsc
mnyksvsc
Yeni eklenti 100-200 mb arası daha fazla ram kullanımı

10 yıllık 3 GB ram'li dizüstünde adb ve adb+ varken ram kullanımı 2.8'e çıkıyordu. Bu eklentilerden birini kapattım 1.3'ün altına indi. Aşırı ram kullanımına neden olan şeyin eklenti olduğunu 2-3 gün önce farkettim. Bende diyordum ki 10 yıllık dizüstü diye böyle!

Eklentileri komple kapayınca işlemciye yük biniyor, reklamlar her yerde.. Basit bir eklenti 1 GB üzerinde ram harcar mı yahu!
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