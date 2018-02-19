Google'ın "Resmi Görüntüle" seçeneği Chrome eklentisi ile geri geldi

Teknoloji devi Google geçtiğimiz günlerde kullanıcılarını üzen bir karar vererek görsel arama sonuçlarından "Resmi Görüntüle" düğmesini kaldırmıştı. Getty Images ile yapılan anlaşma gereği, kullanıcıların telif hakkı içeren görselleri kolayca kaydedip kullanamaması amaçlanıyordu. Resimleri kaydetmenin farklı yolları olsa da, Joshua B adındaki uygulama geliştirici, resmi görüntüle düğmesini geri getiren bir Chrome eklentisi yayınladı.

Resmi görüntüle düğmesi nasıl geri geliyor?

İnternet tarayıcısı Chrome'un eklentilerinin yer aldığı Chrome Web Mağazası'na girerek eklentiyi yüklüyorsunuz ve artık görsel arama sonuçlarında resmi görüntüle düğmesi geri geliyor. Bu düğmenin Google'ın düğmesine göre tek farkı ise, görselleri aynı sayfada değil, farklı bir sekmede açıyor olması.

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Chrome'un Windows, Mac ve Chrome OS versiyonları için yazılan Resmi Göster eklentisini buraya tıklayarak yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki videoda ise eklentinin nasıl çalıştığını görmeniz mümkün.

https://tech.slashdot.org/story/18/02/19/0334208/chrome-extension-brings-view-image-button-back