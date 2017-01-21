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Huawei’nin Android 7.0 yol haritası sızdırıldı

Bu yıl başında amiral gemi modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlayan Çinli Huawei, geri kalan aylarda da güncelleme dağıtmaya devam edecek.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin Android 7.0 yol haritası sızdırıldı

Son dönemin en popüler akıllı telefon üreticilerinden olan Çinli Huawei, güncelleme tarafında da yoğun çaba serf ediyor. Geçmişteki eleştirilerden sıyrılmak isteyen firma, hızlı bir güncelleme sürecine giriyor.

Pek Çok Önemli Model Sırada

Bilindiği üzere Huawei Mate 9 amiral gemi serisi kutudan Android 7.0 işletim sistemi ile çıkmıştı. Bu yılın başlarında ise Huawei P9, P9 Plus ve Mate 8 modelleri için güncelleme başlamıştı. Sızan döküman diğer modellerin de tahmini zamanlarını gösteriyor.

Şubat ayında herhangi bir güncelleme görünmezken Mart ayı itibariyle Huawei Nova serisi güncelleme almaya başlayacak. Nisan ayında G9 Plus ve Honor Note 8 modellerine güncelleme verilecek. Mayıs ayında ise Huawei Honor 5X ve M3 tablet modellerine güncelleme sunulacak.

Yılın ilk yarısında firmanın toplamda 10 akıllı telefon modeline Android 7.0 güncellemesi sunması bekleniyor. Nihai güncelleme yayınlanmadan önce bu cihazlar öncelikli olarak beta programına dahil edilecek.

Ayrıca Bkz. "Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor"

Huawei yeni güncelleme ile EMUI 5.0 kullanıcı arayüzünü getiriyor. Daha hafif, görsel açıdan daha sade ve daha akıcı çalışan EMUI 5 arayüzü, kullanıcısının davranışlarını öğrenebilir olması ile de dikkat çekiyor.

Android 7.0 güncellemesinde Google tarafında bildirimlerden doğrudan yanıt verebilme, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi gibi yenilikler yer alıyor.

 

http://www.techradar.com/news/huaweis-android-nougat-release-gameplan-has-been-leaked Yorum Yaz
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assasin34 2 yıl en beğenilen
5 senenin ardından artık android kullanmıyorum. gittim iPhone 6s aldım. 3-4 sene daha güncelleme alır. androidle uğraşılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Glorfindel1907 2 yıl
P9 için yayınlandı güncelleme yakında tüm cihazlara gelir
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ironman 2 yıl
P9 Lİte dan haber yok gibi..
Bence oda alır
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Bloother 2 yıl
Senin de aşkın yalanmış..
Geçen Cuma gelecektin, aylar oldu gelmedin..
Kara tren gecikir, belki hiç gelmez..
gibi şarkıları armağan ediyorum sana Huawei.. P9'a bunu yapmamalıydın..
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DH Misafiri 2 yıl
bir p9 kullanıcısı ve bir çok telefon kullanmış biri olarak(iphone 6 da dahil) androidin bu güncelleme süreci çok can sıkıcı.Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki huawei p9 şuana kadar kullandığım en stabil ve en hızlı telefon.süper memnunum.Artık şu güncelleme gelsin.Bekliyoruz da.
2 Yanıt Yanıtla +1
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ogzhnakcy90 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bir p9 kullanıcısı ve bir çok telefon kullanmış biri olarak(iphone 6 da dahil) androidin bu güncelleme süreci çok can sıkıcı.Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki huawei p9 şuana kadar kullandığım en stabil ve en hızlı telefon.süper memnunum.Artık şu güncelleme gelsin.Bekliyoruz da.

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Crazy Goat 2 yıl
P8 nerde yav
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Mücahit_ 2 yıl
P9 Lite'a gelecek mı?
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TIGERSHARK 2 yıl
bütün şuç google ın sen adroide win deki gibi otomatik donanım algılama özelliği getirmez isen bu firmalarda böyle kafalarına göre güncelleme verir sende ancak aylık hangi and. sürümü kullanılıyor diye grafik yayınlar durursun
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adela 2 yıl
Listeye göre yazilimin dağıtılması gerekmiyormu.
9/ocak yaziyor.
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Glorfindel1907 2 yıl
Hali hazırda arayüz zaten oldukça sade ve akıcı EMUI 5 ile nasıl olacak merak etmiyor değilim P9 kullanıcısı olarak bekliyorum bende bakalım
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ERIKCI 2 yıl
Huawei'nin güncelleme yol haritası mı varmış yaw ;D
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