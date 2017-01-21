Huawei’nin Android 7.0 yol haritası sızdırıldı

Son dönemin en popüler akıllı telefon üreticilerinden olan Çinli Huawei, güncelleme tarafında da yoğun çaba serf ediyor. Geçmişteki eleştirilerden sıyrılmak isteyen firma, hızlı bir güncelleme sürecine giriyor.

Pek Çok Önemli Model Sırada

Bilindiği üzere Huawei Mate 9 amiral gemi serisi kutudan Android 7.0 işletim sistemi ile çıkmıştı. Bu yılın başlarında ise Huawei P9, P9 Plus ve Mate 8 modelleri için güncelleme başlamıştı. Sızan döküman diğer modellerin de tahmini zamanlarını gösteriyor.

Şubat ayında herhangi bir güncelleme görünmezken Mart ayı itibariyle Huawei Nova serisi güncelleme almaya başlayacak. Nisan ayında G9 Plus ve Honor Note 8 modellerine güncelleme verilecek. Mayıs ayında ise Huawei Honor 5X ve M3 tablet modellerine güncelleme sunulacak.

Yılın ilk yarısında firmanın toplamda 10 akıllı telefon modeline Android 7.0 güncellemesi sunması bekleniyor. Nihai güncelleme yayınlanmadan önce bu cihazlar öncelikli olarak beta programına dahil edilecek.

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"Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor"

Huawei yeni güncelleme ile EMUI 5.0 kullanıcı arayüzünü getiriyor. Daha hafif, görsel açıdan daha sade ve daha akıcı çalışan EMUI 5 arayüzü, kullanıcısının davranışlarını öğrenebilir olması ile de dikkat çekiyor.

Android 7.0 güncellemesinde Google tarafında bildirimlerden doğrudan yanıt verebilme, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi gibi yenilikler yer alıyor.