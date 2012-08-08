Google'ın geliştirilmiş sesli asistanı Android ve iOS'a yakında geliyor

Jelly Bean sürümünün tanıtımı sırasında Larry Page tarafından lanse edilen Google'ın gelişmiş sesli asistanı, arama bölümü başkan yardımcısı Amit Singhal tarafından biraz daha detaylandırıldı.





Geleceğin arama motorunu şekillendirmek sloganıyla tanımlanan yeni teknoloji, Google'ın Mayıs ayında yayınladığı Knowledge Graph veritabanını İngilizce konuşulan tüm ülkelere yayma amacını güdüyor.





Knowledge Graph, 500 milyondan fala gerçek kişi, mekan, 3.5 milyar nitelik ve bunların arasındaki ilişkiden oluşan bir veritabanı. Aramaları daha verimli hale getirmek için kullanılan bu veritabanı sayesinde örneğin “rio” kelimesini arattığınızda, Rio şehri, Rio animasyon filmi ve Rio kumarhanesi yazımınız bitmeden anlık sonuç olarak listelenecek.





Veya Kaliforniya'daki deniz fenerleri, 2008 yılındaki fırtınalar, meşhur bayan astronotlar, 2000'li yılların en iyi aksiyon filmleri veya pariste yapılacak şeyler gibi ifadeler arandığı zaman, aramanıza en iyi cevap olacak bağlantılı sonuçlar sayfanın en üst kısmında kullanıcılara sunulacak.





Knowledge Graph, aramalara en iyi cevabı verebilmek için sürekli büyüyen bir veritabanı.





Teknolojideki diğer bir yenilik ise aramalara artık Gmail içeriğinin de dahil edilmesi. Henüz kayıt yoluyla edinilebilen bu özellik, örneğin bisiklet gezisi ile ilgili bir arama yaptığınızda, Gmail hesabınızda bu ifadenin geçtiği epostalarınız da sonuç listesine eklenecek. Bu özellik şu an sınırlı kullanıcıyla test sürecinde.





Arama teknolojisinin son yeniliği ise tam cümlelerle sesli olarak sorulara yanıt verebilmek. Sesli arama özelliği kullanıcının sorusunu sesli olarak aldıktan sonra, ses tanıma teknolojisi, dili anlama ve Knowledge Graph özelliğini harmanlayarak en iyi cevabı yine sesli olarak kullanıcıya aktarıyor.





Singhal, bu gelişmelerin bebeğin ilk adımları gibi olduğunu ve ilerleyen dönemlerde çok daha gelişmiş arama fonksiyonlarının kullanıcılara sunulacağını belirtiyor.





Google, sesli asistanını ilk olarak Android işletim sistemi için önümüzdeki haftalarda sunacak. Daha sonra iOS 4.2 ve üzeri cihazlar için de erişilebilir olacak.





Apple'ın sesli asistanı Siri de kendi tarafında bir gelişme süreci içerisinde. İki teknoloji devinin gelişmesi için çalıştığı sesli asistan teknolojisi, bu sayede ilerleyen yıllarda günlük hayatın önemli bir parçası haline gelecek. Sonraki nesil iPone ve iPad kullanıcıları ise Google ve Apple'ın sesli asistanlarını aynı cihaz üzerinde test etme şansına sahip olacak.