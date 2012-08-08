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Google'ın geliştirilmiş sesli asistanı Android ve iOS'a yakında geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın geliştirilmiş sesli asistanı Android ve iOS'a yakında geliyor
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Jelly Bean sürümünün tanıtımı sırasında Larry Page tarafından lanse edilen Google'ın gelişmiş sesli asistanı, arama bölümü başkan yardımcısı Amit Singhal tarafından biraz daha detaylandırıldı.

Geleceğin arama motorunu şekillendirmek sloganıyla tanımlanan yeni teknoloji, Google'ın Mayıs ayında yayınladığı Knowledge Graph veritabanını İngilizce konuşulan tüm ülkelere yayma amacını güdüyor. 

Knowledge Graph, 500 milyondan fala gerçek kişi, mekan, 3.5 milyar nitelik ve bunların arasındaki ilişkiden oluşan bir veritabanı. Aramaları daha verimli hale getirmek için kullanılan bu veritabanı sayesinde örneğin “rio” kelimesini arattığınızda, Rio şehri, Rio animasyon filmi ve Rio kumarhanesi yazımınız bitmeden anlık sonuç olarak listelenecek. 

Veya Kaliforniya'daki deniz fenerleri, 2008 yılındaki fırtınalar, meşhur bayan astronotlar, 2000'li yılların en iyi aksiyon filmleri veya pariste yapılacak şeyler gibi ifadeler arandığı zaman, aramanıza en iyi cevap olacak bağlantılı sonuçlar sayfanın en üst kısmında kullanıcılara sunulacak.

Knowledge Graph, aramalara en iyi cevabı verebilmek için sürekli büyüyen bir veritabanı.

Teknolojideki diğer bir yenilik ise aramalara artık Gmail içeriğinin de dahil edilmesi. Henüz kayıt yoluyla edinilebilen bu özellik, örneğin bisiklet gezisi ile ilgili bir arama yaptığınızda, Gmail hesabınızda bu ifadenin geçtiği epostalarınız da sonuç listesine eklenecek. Bu özellik şu an sınırlı kullanıcıyla test sürecinde.

Arama teknolojisinin son yeniliği ise tam cümlelerle sesli olarak sorulara yanıt verebilmek. Sesli arama özelliği kullanıcının sorusunu sesli olarak aldıktan sonra, ses tanıma teknolojisi, dili anlama ve Knowledge Graph özelliğini harmanlayarak en iyi cevabı yine sesli olarak kullanıcıya aktarıyor.  

Singhal, bu gelişmelerin bebeğin ilk adımları gibi olduğunu ve ilerleyen dönemlerde çok daha gelişmiş arama fonksiyonlarının kullanıcılara sunulacağını belirtiyor. 

Google, sesli asistanını ilk olarak Android işletim sistemi için önümüzdeki haftalarda sunacak. Daha sonra iOS 4.2 ve üzeri cihazlar için de erişilebilir olacak.

Apple'ın sesli asistanı Siri de kendi tarafında bir gelişme süreci içerisinde. İki teknoloji devinin gelişmesi için çalıştığı sesli asistan teknolojisi, bu sayede ilerleyen yıllarda günlük hayatın önemli bir parçası haline gelecek. Sonraki nesil iPone ve iPad kullanıcıları ise Google ve Apple'ın sesli asistanlarını aynı cihaz üzerinde test etme şansına sahip olacak.

http://googleblog.blogspot.com/2012/08/building-search-engine-of-future-one.html Yorum Yaz
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ment877 7 yıl en beğenilen
Normalde bu tarz şeylerden bahsetmeyi sevmem ama Dış kaynaklı haberlerin çevirilerinde önemli hatalar oluyor.Mesela Jelly Bean sürümünün tanıtımında Larry Page yoktu. Geçenlerde buna benzer hatalar yapılmıştı. (Steve Jobs'ın 7 inç tabletiyle ilgili haberden bir şey anlaşılmıyordu.)
Türkiye'nin en iyi teknoloji sitesinde böyle şeyler olmaması lazım diye düşünüyorum. Sonuç olarak burası ufak bir site veya blog değil. Ciddi bir teknoloji portalı.
Normalde bu tarz şeylerden bahsetmeyi sevmem ama Dış kaynaklı haberlerin çevirilerinde önemli hatalar oluyor.Mesela Jelly Bean sürümünün tanıtımında Larry Page ...
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|M|N|Ç| 7 yıl gFalcon
Grkm27
Gordugunuz uzere Google uygulamayi iki os'a da yaziyor. Apple olsaydi asla baska bir platformun yuzune bakmazdi. Bu yuzden Apple'i tercih ediyorum.

Size iyilik haram saten..
Grkm27Gordugunuz uzere Google uygulamayi iki os'a da yaziyor. Apple olsaydi asla baska bir platformun yuzune bakmazdi. Bu yuzden Apple'i terci...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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nurettinaz 7 yıl
Buyuk bir merakla bekliyorum. Bu tarz programlar ileride insanlarin yerini alacak. Artik kisisel asistanlar elektronik olacaklar. Tabiki ilk ciktiklarinda her elektronik aletler gibi eksiklikler ve skntilari olacak ancak ilerisinin teknolojisi bu.
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-Roland Deschain- 7 yıl
Siri gibi Türkçe desteği olmazsa
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Nickim Minaj 7 yıl
iyiymiş
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Burning Desire 7 yıl
Siri'yi desteklemeyen Apple cihazları ve Google'ın sesli kontrolü desteklemeyen cihazları için harika.
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teramit 7 yıl
SpyPC
Grkm27Gordugunuz uzere Google uygulamayi iki osa da yaziyor. Apple olsaydi asla baska bir platformun yuzune bakmazdi. Bu yuzden Applei tercih ediyorum.
OHA nasıl bir çelişki senin yazdığın?

Psikopatios :)
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X-FI 7 yıl
çok ama çok sevindim bunu bekliyordum zaten !!!
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acmtncy 7 yıl
Grkm27
mnc07
Grkm27Gordugunuz uzere Google uygulamayi iki osa da yaziyor. Apple olsaydi asla baska bir platformun yuzune bakmazdi. Bu yuzden Applei tercih ediyorum.
Size iyilik haram saten..
Ben tukeyiciyim beni hangisi paylasimci hangisi samimi sempatik ilgilendirmez. Beni bana en cok hizmet sunan ilgilendirir. Apple urunu kullanirsaniz Samsung Sony LG urunlerini ona uygun yapar. Bu saydigim kurulislarin iPhone docklari falan var. siz hic ayni seyi Applein Samsunga yaptigini gordunuz mu? iOS kullanirsaniz hem Applein hem diger platformlarin hizmetlerinden yararlanirsiniz.

ne alakası var? lg ve samsung ses sistemleri de üretiyor o yüzden dock uyumlu yapıyorlar. apple zaten dock üretmiyor ya da herhangi bir ürün için aparat da. eğer üretseydi milyonlarca satan cihazlara kayıtsız kalmazdı emin olun. bu sesli asistan da google'ın bir hizmeti aynı google maps gibi. maps kaç yıl iphone'da kullanıldıysa bu da aynı hesap. android'e özel bir şey değil yani.
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Dewilmacry. 7 yıl
Google ne zaman ne yapacagini biliyor zaten. Onun icinde tabletimde Google Chrome tarayici kullaniyorum. Ses özelligi sayesinde ne arama yaparken klavye kullaniyorum nede site açarken. Sadece soylemem yeterli oluyor. Number One Google.
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sakarboy 7 yıl
FRAPS
Fasa fiso bir zımbırtı , Google+ gibi bu da tarihin derinliklerini boylayacaktır.Google birçok denemesi oluyor fakat 1-2 yıl sonra o hizmet sessizce ortadan kayboluyor

Google+ ın tarihin derinliklerine karıştığı bilgisini size kim verdi acep ?
siz ve ir kaç çevreniz kullanmıyor diye kimse kullanmıyormu sanıyorsunuz ?
facebook un kaybı ile google+ ın yükselişi ile ilgili ufak bir google araştırması yapmanızda fayda var.
bari biraz bilinçli bir yorum yapın..
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Genç Düşünür 7 yıl
Paylaşım güzel. Hayırlısı diyelim.
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teknoforum-bs 7 yıl
Sayın yoneticiler Bagzı hatalar cogaldı. Yaz yuzundenmi anlamadım ama Erdinç İyikul riot a gittiginden beri forum ve haberlerde bir ozensizlik başladı.Mesut abi nin videolarınıda ozledik Dikkat ederseniz videolarda kısaldı zaten
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Mordecaí 7 yıl
Android in daha da gelişmesinde google in yapacağı tüm hareketleri destekliyoruz
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