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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın mobil veri tasarrufu uygulaması Datally'ye dört yeni özellik eklendi

Google, Datally uygulamasını mobil veri tasarrufu yapılmasına yardımcı olacak dört yeni özellikle güncelledi. Artık telefonu ödünç verdiğiniz kişi için veri kullanım miktarı belirleyebileceksiniz.
11 ay
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2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, Android platformu için kullanıma sunduğu veri kullanımı izleme uygulaması Datally'yi, mobil veri tüketimini sınırlandıran yeni özelliklerle güncelledi. Uygulamaya eklenen misafir modu sayesinde artık birisine telefonunuzu ödünç verdiğinizde kullanabileceği veri miktarını sınırlayabileceksiniz. Bu modda, kullanıcılar misafir modu kapanana kadar geçerli olacak veri limitini belirleyebilecek.
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Günlük sınır adlı bir diğer yeni özellik ise kullanıcıların bir gün içinde kullanacağı veri miktarını kısıtlamalarını sağlıyor. Böylelikle veri tasarrufu yaparak mobil internet paketinizi bir aya yayacak şekilde idareli kullabilirsiniz.

Kullanılmayan uygulamalar veri tüketemeyecek

Kullanılmayan uygulamalar özelliği, arka planda hangi uygulamaların veri kullandığını izliyor. Google'a göre, arka planda veri tüketen uygulamalar aylık mobil veri paketinin yüzde 20'sine kadarını kullanabilir. Bu özellik sayesinde artık hangi uygulamaların veri tükettiğini takip ederek gerekli önlemleri alabileceksiniz.
Google ayrıca uygulamaya yakınınızdaki tüm Wi-Fi ağlarını görebileceğiniz bir harita ekledi. Böylece iyi sinyale sahip bir ağ bularak mobil veri paketinizi kapatıp ona bağlanabileceksiniz. Söz konusu özelliklerin tümü Datally uygulamasına eklenmiş durumda. Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.freighter&hl=tr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murat5555 11 ay
Google önce kendi uygulamalarının izinlerini düzenleme veya devre dışı bırakma gibi ayarları pasif ten aktife çeksin uygulanabilir yapsın da görelim bakalım.
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Tengrist 11 ay
Kenyalılara Hayırlı uğurlu olsun
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