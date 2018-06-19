Microsoft, sosyal eğitim platformu Flipgrid'i satın aldığını duyurdu

Microsoft, Pazartesi günü, 180 ülkede 20 binden fazla anaokulu ve doktora öğrencileri tarafından kullanılan video tabanlı sosyal eğitim platformu Flipgrid'i satın aldığını duyurdu.

Flipgrid eğitim kurumları için ücretsiz olacak

Yazılım devi, Office 365'te olduğu gibi Flipgrid'i de okullarda ücretsiz bir hale getireceğini ve bu eğitim platformuna ücretli bir şekilde üye olan kullanıcıların da paralarının iade edileceğini açıkladı. Microsoft'un eğitim alanında Google ile rekabet etmek için bu hamleyi yaptığı ifade ediliyor.

Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı Eran Megiddo konuyla ilgili olarak: "Flipgrid'in şimdiye kadar sosyal öğrenmedeki etkisini görmekten heyecan duyuyor ve Microsoft ailesinin bir parçası olarak gelişmeye devam etmelerine yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Flipgrid, öğretmenler ve öğrencilerin geleneksel müfredatların ötesinde, duygusal becerilerini geliştirmelerinde etkili bir araç ve bu hizmetin ücretsiz sunulacak olmasının ise eğitim açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.techspot.com/news/75131-microsoft-acquires-flipgrid-video-discussion-platform-education.html