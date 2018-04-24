Google'ın önerilen yola çıkma saati bildirimleri çalışmıyor

Google Takvim'in en güzel özelliklerinden biri de konumuyla birlikte bir randevu girdiğinizde, canlı trafik verilerine dayalı olarak yola çıkmanız için en uygun zamanı hesaplayarak toplantı veya görüşmelerinize zamanında ulaşmanızı sağlayabilmesi. Özellikle zaman yönetimi kötü olanlar için son derece kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

bildirim şu anda çalışmıyor ya da en azından bazı kullanıcılar için durum böyle. Raporda belirtildiği gibi kullanıcılar Kasım 2017'den beri bu sorundan çözüm üretilememiş gibi görünüyor. Android Police'in raporuna göre maalesef buşu anda çalışmıyor ya da en azından bazı kullanıcılar için durum böyle. Raporda belirtildiği gibi kullanıcılar'den beri bu sorundan şikayetçiler ancak ne yazık ki şu ana kadar herhangi birgibi görünüyor.

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Bununla birlikte Google uygulaması çalıştırıldığında önerilen yola çıkma saatleri görülebiliyor. Buradaki sorun yola çıkma saatlerine ilişkin bildirimlerin gelmemesi. Yani uygulamayı kontrol etmediğiniz taktirde bu bilgiyi tamamen kaçırıyorsunuz.

Geçici çözümler var

Belirttiğimiz gibi bu sorun geçen yıldan bu yana sürüyor ve görünüşe bakılırsa net bir çözümü yok. Google'ın topluluk yöneticileri bazı çözümler önerse de bunlar ya işe yaramıyor ya da herkes için geçerli değil.

Kullanıcıların, Chrome tarayıcısıyla masaüstü takvim arayüzünü açıp "yola çıkma saati" bildirimlerini etkinleştirmeleri önerilse de bu Google uygulamasından ziyade Chrome'dan bildirim gelmesini sağlıyor (bkz: üstteki resim). En azından problem giderilene kadar bununla idare edilebilir. Google'ın en kısa sürede sorunu çözmesini umuyoruz.

https://www.androidpolice.com/2018/04/23/google-departure-time-notifications-stopped-working-many-users/