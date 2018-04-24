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Google'ın önerilen yola çıkma saati bildirimleri çalışmıyor

Google uygulaması takvime kaydettiğiniz toplantı ve görüşmelere geç kalmamanız için yola çıkma saatinizi hesaplayarak bildirim gösterebiliyordu. Ancak bu özellik uzun bir süredir çalışmıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Takvim'in en güzel özelliklerinden biri de konumuyla birlikte bir randevu girdiğinizde, canlı trafik verilerine dayalı olarak yola çıkmanız için en uygun zamanı hesaplayarak toplantı veya görüşmelerinize zamanında ulaşmanızı sağlayabilmesi. Özellikle zaman yönetimi kötü olanlar için son derece kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.
Android Police'in raporuna göre maalesef bu bildirim şu anda çalışmıyor ya da en azından bazı kullanıcılar için durum böyle. Raporda belirtildiği gibi kullanıcılar Kasım 2017'den beri bu sorundan şikayetçiler ancak ne yazık ki şu ana kadar herhangi bir çözüm üretilememiş gibi görünüyor.
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Bununla birlikte Google uygulaması çalıştırıldığında önerilen yola çıkma saatleri görülebiliyor. Buradaki sorun yola çıkma saatlerine ilişkin bildirimlerin gelmemesi. Yani uygulamayı kontrol etmediğiniz taktirde bu bilgiyi tamamen kaçırıyorsunuz.

Geçici çözümler var

Belirttiğimiz gibi bu sorun geçen yıldan bu yana sürüyor ve görünüşe bakılırsa net bir çözümü yok. Google'ın topluluk yöneticileri bazı çözümler önerse de bunlar ya işe yaramıyor ya da herkes için geçerli değil.
Kullanıcıların, Chrome tarayıcısıyla masaüstü takvim arayüzünü açıp "yola çıkma saati" bildirimlerini etkinleştirmeleri önerilse de bu Google uygulamasından ziyade Chrome'dan bildirim gelmesini sağlıyor (bkz: üstteki resim). En azından problem giderilene kadar bununla idare edilebilir. Google'ın en kısa sürede sorunu çözmesini umuyoruz.

https://www.androidpolice.com/2018/04/23/google-departure-time-notifications-stopped-working-many-users/ Yorum Yaz
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Vega 1 yıl
Haberdeki ekran görüntüsü neden bulanık?Aslında fourumda yazılan bütün haberlerin içinde paylaşılan ekran görüntülerinin hepsi bulanık çıkıyor?Bunun sebebi ne?
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emre1393 1 yıl
bilerek kapatmıştır google onu, salağın biri bu yüzden sorun yaşayıp dava açmasın diye komple kapatmıştır.
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ardicli2000 1 yıl
Sabah gönder diye seçeneği seçtim.
İnt açınca bazen gönderiyor bazen de göndermiyor.
Genelde konum bilgisi açıksa gönderiyor.
Kapalıysa çok kale almıyor.
İşe başlama saatim 9 diye seçtim. Yapay zeka artık bunu anlayıp trafiğe göre bana 8 den sonra bildirimi vermesi lazım diye düşünüyorum. Sonuçta çoğu zaman evde oluyorum. 3 5 kere farklı yerde olsam da gönderse de dert etmem....
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Piêr Dé Sans 1 yıl
bana durup durup eve varış süresi diye bildirim gönderiyor. bir gün kafam atıp gidicem ama işten atılırım korkusu var
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